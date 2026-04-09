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'जय हनुमान ज्ञान गुण सागर..' 108 बार 'सीटी' से हनुमान चालीसा का पाठ, बिहार के संतोष की अनोखी भक्ति

बिहार के अनोखे हनुमान भक्त ( ETV Bharat )

​हाजीपुर: जहां लोग अक्सर अपनी कला का प्रदर्शन प्रसिद्धि के लिए करते हैं, वहीं वैशाली के हाजीपुर के संतोष कुमार ने अपनी 'सीटी' को साधना का मार्ग बना लिया है. यही कारण है कि आज उनकी पहचान 'सीटी के बादशाह' के रूप में बन गई है. यह अनोखी पहचान न केवल वैशाली बल्कि कला और आस्था के मेल को समझने वाले हर किसी के लिए खास है. सीटी से आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले संतोष कुमार की कहानी विस्तार से पढ़ें. 'सीटी के बादशाह' की भक्ति: वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित हथिसार गंज का एक ऐसा ही कोना इन दिनों सुर, संगीत और आस्था का अद्भुत संगम बना हुआ है. यहां कोई महंगे वाद्ययंत्र नहीं बजते, बल्कि एक भक्त अपने होठों को गोल कर जब सीटी बजाता है, तो मानो हवाओं में बांसुरी की तान छिड़ जाती है. इलाके के लोग उन्हें प्यार से 'सीटी का बादशाह' कहते हैं. 'सीटी' से हनुमान चालीसा का पाठ (ETV Bharat) ऐसे शुरू हुआ सफर: संतोष कुमार (50) के भीतर इस अनोखी कला का बीजारोपण अचानक नहीं हुआ. बात उस दौर की है, जब घर-घर में रेडियो गूंजा करता था और विविध भारती लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था. अमीन सयानी की खनकती हुई उद्घोषणाएं हवाओं में तैरती थीं और फिल्मों में नायक का नायिका को देखकर सीटी बजाना एक लोकप्रिय ट्रेंड हुआ करता था. सिनेमाई पर्दे पर जब भी कोई हीरो सीटी बजाता, तो किशोर संतोष के मन में एक अलग ही तरंग उठती थी. संतोष कुमार बताते हैं कि उन्होंने अपने होठों को गोल करके सीटी बजाने का अभ्यास शुरू किया. शुरुआत में यह महज एक शौक था, फिल्मों के मशहूर गानों की धुनें सीटी के माध्यम से निकालना उनका शगल बन गया. धीरे-धीरे यह शौक परवान चढ़ा और संतोष की सीटी की गूंज पूरे इलाके में मशहूर होने लगी. सीटी से निकलने वाले उनके सुर इतने सधे हुए और मधुर होते कि सुनने वाले ठिठक कर रह जाते थे. संतोष ने अपनी सीटी की कला को भक्ति के मार्ग में लगा दिया. ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat) "विविध भारती पर अमीन सयानी जी की आवाज और फिल्मों के दौर ने मुझे सीटी बजाने के लिए प्रेरित किया था, जो कभी फिल्मी धुनों तक सीमित था. अब मेरी यह कला और मेरी सांसें सिर्फ भगवान बजरंगबली के भजनों और हनुमान चालीसा के लिए समर्पित है."- ​संतोष कुमार, कलाकार ​पारिवारिक और व्यावसायिक संतुलन: कला और जीवन की जद्दोजहद में संतोष ने हमेशा संतुलन बनाए रखा. साल 2000 में रेणुका शर्मा के साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद उनपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आईं. उनके दो बेटे हैं- अनिकेत और हर्षित. परिवार के भरण-पोषण के लिए संतोष एक इलेक्ट्रिकल का व्यवसाय चलाते हैं. एक कार्यक्रम का लगभग ₹3000 चार्ज: दिन के उजाले में तारों और बिजली के उपकरणों के बीच उलझने वाला यह व्यक्ति, शाम ढलते ही कला के समंदर में गोते लगाने लगता है. सीटी बजाने की कला ने उन्हें मंचों तक पहुंचाया. आज भी वे स्टेज शो करते हैं और एक कार्यक्रम का लगभग ₹3000 पारिश्रमिक लेते हैं, लेकिन यह पारिश्रमिक केवल उनके पेशेवर जीवन का हिस्सा है. उनकी कला का असली और आध्यात्मिक रूप तो उनके घर के दरवाजे पर देखने को मिलता है.