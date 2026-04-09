ETV Bharat / bharat

'जय हनुमान ज्ञान गुण सागर..' 108 बार 'सीटी' से हनुमान चालीसा का पाठ, बिहार के संतोष की अनोखी भक्ति

बिहार के संतोष कुमार प्रत्येक मंगलवार को 108 बार सीटी के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं. वैशाली से रणजीत पाठक की रिपोर्ट

UNIQUE HANUMAN DEVOTEE FROM BIHAR
बिहार के अनोखे हनुमान भक्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2026 at 7:40 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

​हाजीपुर: जहां लोग अक्सर अपनी कला का प्रदर्शन प्रसिद्धि के लिए करते हैं, वहीं वैशाली के हाजीपुर के संतोष कुमार ने अपनी 'सीटी' को साधना का मार्ग बना लिया है. यही कारण है कि आज उनकी पहचान 'सीटी के बादशाह' के रूप में बन गई है. यह अनोखी पहचान न केवल वैशाली बल्कि कला और आस्था के मेल को समझने वाले हर किसी के लिए खास है. सीटी से आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले संतोष कुमार की कहानी विस्तार से पढ़ें.

'सीटी के बादशाह' की भक्ति: वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित हथिसार गंज का एक ऐसा ही कोना इन दिनों सुर, संगीत और आस्था का अद्भुत संगम बना हुआ है. यहां कोई महंगे वाद्ययंत्र नहीं बजते, बल्कि एक भक्त अपने होठों को गोल कर जब सीटी बजाता है, तो मानो हवाओं में बांसुरी की तान छिड़ जाती है. इलाके के लोग उन्हें प्यार से 'सीटी का बादशाह' कहते हैं.

'सीटी' से हनुमान चालीसा का पाठ (ETV Bharat)

ऐसे शुरू हुआ सफर: संतोष कुमार (50) के भीतर इस अनोखी कला का बीजारोपण अचानक नहीं हुआ. बात उस दौर की है, जब घर-घर में रेडियो गूंजा करता था और विविध भारती लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था. अमीन सयानी की खनकती हुई उद्घोषणाएं हवाओं में तैरती थीं और फिल्मों में नायक का नायिका को देखकर सीटी बजाना एक लोकप्रिय ट्रेंड हुआ करता था. सिनेमाई पर्दे पर जब भी कोई हीरो सीटी बजाता, तो किशोर संतोष के मन में एक अलग ही तरंग उठती थी.

संतोष कुमार बताते हैं कि उन्होंने अपने होठों को गोल करके सीटी बजाने का अभ्यास शुरू किया. शुरुआत में यह महज एक शौक था, फिल्मों के मशहूर गानों की धुनें सीटी के माध्यम से निकालना उनका शगल बन गया. धीरे-धीरे यह शौक परवान चढ़ा और संतोष की सीटी की गूंज पूरे इलाके में मशहूर होने लगी. सीटी से निकलने वाले उनके सुर इतने सधे हुए और मधुर होते कि सुनने वाले ठिठक कर रह जाते थे. संतोष ने अपनी सीटी की कला को भक्ति के मार्ग में लगा दिया.

UNIQUE HANUMAN DEVOTEE FROM BIHAR
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"विविध भारती पर अमीन सयानी जी की आवाज और फिल्मों के दौर ने मुझे सीटी बजाने के लिए प्रेरित किया था, जो कभी फिल्मी धुनों तक सीमित था. अब मेरी यह कला और मेरी सांसें सिर्फ भगवान बजरंगबली के भजनों और हनुमान चालीसा के लिए समर्पित है."- ​संतोष कुमार, कलाकार

पारिवारिक और व्यावसायिक संतुलन: कला और जीवन की जद्दोजहद में संतोष ने हमेशा संतुलन बनाए रखा. साल 2000 में रेणुका शर्मा के साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद उनपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आईं. उनके दो बेटे हैं- अनिकेत और हर्षित. परिवार के भरण-पोषण के लिए संतोष एक इलेक्ट्रिकल का व्यवसाय चलाते हैं.

एक कार्यक्रम का लगभग ₹3000 चार्ज: दिन के उजाले में तारों और बिजली के उपकरणों के बीच उलझने वाला यह व्यक्ति, शाम ढलते ही कला के समंदर में गोते लगाने लगता है. सीटी बजाने की कला ने उन्हें मंचों तक पहुंचाया. आज भी वे स्टेज शो करते हैं और एक कार्यक्रम का लगभग ₹3000 पारिश्रमिक लेते हैं, लेकिन यह पारिश्रमिक केवल उनके पेशेवर जीवन का हिस्सा है. उनकी कला का असली और आध्यात्मिक रूप तो उनके घर के दरवाजे पर देखने को मिलता है.

UNIQUE HANUMAN DEVOTEE FROM BIHAR
संतोष के घर के सामने स्थापित हनुमान मंदिर (ETV Bharat)

​रोमांटिक गानों से भजनों तक का सफर: समय के साथ संतोष कुमार के जीवन और कला में एक बड़ा और आध्यात्मिक ठहराव आया. कभी फिल्मों के चुलबुले और रोमांटिक गानों की धुनें सीटी से निकालने वाले संतोष का मन अध्यात्म की ओर मुड़ गया. उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर ही भगवान बजरंगबली का एक छोटा सा, लेकिन बेहद सिद्ध और प्यारा मंदिर स्थापित किया.

घर के सामने करवायी मंदिर की स्थापना: यही मंदिर अब उनकी कला का सबसे बड़ा मंच बन गया है. संतोष अब अपनी सीटी से फिल्मी गाने नहीं, बल्कि प्रभु राम और हनुमान के भजन बजाते हैं. जब वे आंखें बंद करके पूरी तन्मयता से सीटी के माध्यम से भजन की धुन निकालते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य बांसुरी वादक साक्षात बैठकर वादन कर रहा हो.

9 सालों से अखंड संगीत सेवा और महा-मंगलवार: संतोष के दरवाजे पर स्थित इस हनुमान मंदिर का मंगलवार बेहद खास होता है. पिछले 9 वर्षों से यह सिलसिला अनवरत चल रहा है. हर मंगलवार को यहां आस्था और सुरों का दरबार सजता है.

UNIQUE HANUMAN DEVOTEE FROM BIHAR
सीटी बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ (ETV Bharat)

108 बार 'सीटी' के जरिए पाठ: संतोष कुमार खुद सीटी के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं. उनके समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर मंगलवार के दिन वे पूरे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं. इस महा-अनुष्ठान में उन्हें लगभग 3 घंटे का समय लगता है.

​सात राज्यों के कलाकारों का जमावड़ा: इस छोटे से मंदिर की ख्याति और संतोष के निस्वार्थ भाव ने कला जगत में एक अलग ही मिसाल कायम की है. आज के इस व्यावसायिक युग में जहां हर कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए मोटी रकम वसूलता है, संतोष के इस मंदिर में एक अलग ही दुनिया बसती है. उनके इस भक्ति भाव से प्रभावित होकर अब तक लगभग सात राज्यों के गायक और संगीतकार यहां आकर अपनी कला का मुफ्त में प्रदर्शन कर चुके हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

भोजपुरी गायक ने की तारीफ: स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके भोजपुरी गायक बबलू तिवारी भी अक्सर इस संगीतमय अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं. मंगलवार के दिन मंदिर पहुंचे बबलू तिवारी ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए बताया कि एक कलाकार के जीवन में आजीविका और अध्यात्म दोनों का अलग-अलग स्थान होता है. संतोष की प्रतिभा खास और अनोखी है.

"संतोष जी की जो प्रतिभा है, वह सचमुच अद्भुत और अकल्पनीय है. होठों से ऐसे सुर निकालना कोई सामान्य बात नहीं है. यह ईश्वरीय देन है."- ​बबलू तिवारी, भोजपुरी गायक

UNIQUE HANUMAN DEVOTEE FROM BIHAR
हनुमान भक्त संतोष उर्फ सीटी के बादशाह (ETV Bharat)

हाजीपुर के हथिसार गंज की यह कहानी सिर्फ एक हुनरमंद इंसान की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस यात्रा की, जो रेडियो की चुलबुली धुनों से शुरू होकर भगवान के चरणों के सुकून तक पहुंचती है. संतोष कुमार ने यह साबित कर दिया है कि ईश्वर की भक्ति के लिए महंगे वाद्ययंत्रों या शास्त्रीय गायन की ही आवश्यकता नहीं होती. अगर दिल में सच्ची श्रद्धा और आत्मा में कला के प्रति समर्पण हो, तो इंसान अपने होठों से निकली एक साधारण सी सीटी को भी आराधना का सबसे पवित्र शंखनाद बना सकता है.

ये भी पढ़ें

पटना के इस परिवार का अनोखा शौक, चार पीढ़ियों से सहेज रहे दुर्लभ सिक्कों का इतिहास

बिहार का अनोखा गांव: जहां पत्थरों को नाम से पुकारते हैं लोग, हाथी-भैंसा से लेकर 'मौत वाले' पत्थर तक की कहानी

TAGGED:

वैशाली न्यूज़
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
JAI HANUMAN GYAN GUN SAGAR
HANUMAN CHALISA RECITATION WHISTLE
UNIQUE HANUMAN DEVOTEE FROM BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.