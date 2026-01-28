ETV Bharat / bharat

एक कमरा, 8 क्लास और 85 स्टूडेंट्स, कैसे होगी पढ़ाई? पटना के सरकारी स्कूल का हाल

'इसी कमरे में खाते हैं मिड डे मील': कक्षा चार की पढ़ने वाली खुशी कुमारी का कहना है कि स्कूल की तरफ से हर दिन मिड डे मील के तहत बच्चों का खाना बनता है. खाना बन जाने के बाद वह लोग इसी रुम में किसी तरीके से खाना भी खाते हैं. वही कक्षा चार में ही पढ़ने वाले राज का कहना है कि एक ही क्लास में पढ़ने के कारण परेशानी होती है. यदि अलग-अलग क्लास रहती तो और बेहतर पढ़ाई हो सकती थी. कक्षा 6 में पढ़ने वाले रजनीश का कहना है कि सभी शिक्षक हर क्लास के बच्चों को अलग-अलग पढ़ाते हैं.

स्कूल में 81 बच्चे का नामांकन: इस मध्य विद्यालय में कुल 81 से अधिक बच्चों का नामांकन है, जो कक्षा एक से लेकर के आठ तक में पढ़ने के लिए आते हैं. कक्षा एक में पढ़ने वाली छात्रा शहजादी परवीन का कहना है कि रोज वह लोग स्कूल आते हैं. स्कूल आते हैं और उन लोगों के टीचर उनको पढ़ाने का काम करते हैं. वहीं कक्षा 2 के छात्र विराट का कहना है कि पिछले एक साल से वह इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब बहुत कुछ सीख गए हैं.

1 से 8 तक की पढ़ाई: कक्षा में प्रवेश करते ही सबसे आगे के दो बेंच पर कक्षा एक के बच्चे बैठते हैं. इसके बाद कक्षा 2 इसी तरीके से हर बेंच पर अलग-अलग वर्ग के बच्चे बैठकर पढ़ाई करते नजर आते हैं. सबसे बड़ी बात है कि हर कक्षा के बच्चों के बगल में उनके शिक्षक खड़े होकर उन्हें पढ़ाते नजर आ जाएंगे. इस विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक के अलावे 6 अध्यापक कार्यरत हैं.

एक कमरे में पूरा विद्यालय: बांकीपुर अंचल के भंवरपुर पोखर स्थित हिन्दी बालक मध्य विद्यालय एक अनूठा स्कूल है. यह मध्य विद्यालय मात्र एक कमरे में संचालित हो रहा है. इसी एक कमरे में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है. छोटे बच्चे और बड़े छात्र एक ही कमरे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं. जगह की कमी के कारण बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है. एक ही कमरे में बेंच और डेस्क के हिसाब से बच्चों को बैठाया जाता है.

पटना: बिहार सरकार लगातार बेहतर शिक्षा व्यवस्था का दावा कर रही है. शिक्षा विभाग की ओर से नए भवन, स्मार्ट क्लास और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही जाती रही है लेकिन राजधानी पटना में ही सरकारी दावों की हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है. खेतान मार्केट के नजदीक भंवर पोखर स्थित हिन्दी बालक मध्य विद्यालय इन दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है.

"एक ही क्लास में सभी बच्चों को बैठा दिया जाता है. जिस कारण पढ़ने में परेशानी होती है. अलग-अलग रूम में यदि क्लास होता है तो और बेहतर पढ़ाई होती."- किशन, छात्र, कक्षा-4

बच्चों की पढ़ाई पर असर: विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 6 के छात्र रजनीश का कहना है कि उन्हें पढ़ाई करने में काफी दिक्कत होती है. एक ही कमरे में कई कक्षाएं चलने से ध्यान भटक जाता है. वहीं कक्षा 5 में पढ़ने वाली अर्चना का कहना है कि यदि अलग-अलग क्लास रहता है तो और अच्छे से पढ़ाई होती. यदि नया बिल्डिंग बन जाएगा और भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे. क्लास की कमी के कारण बच्चे यहां एडमिशन नहीं लेते हैं.

शिक्षकों के लिए भी चुनौती: विद्यालय में कार्यरत शिक्षक रुस्तम कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि एक कमरे में आठ कक्षाओं की पढ़ाई कराना बेहद मुश्किल है. बच्चों को अलग-अलग विषय पढ़ाने में परेशानी होती है. वे कहते हैं कि हर क्लास के हिसाब से क्लासरूम होना चाहिए लेकिन यहां तो एक ही कमरे में सभी को पढ़ाना पड़ता है.

"सबसे बड़ी परेशानी है कि बच्चों को सिस्टमैटिक ढंग से बैठना. शिक्षक किसी तरह सभी वर्गों के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन सीमित संसाधनों के कारण शिक्षकों को परेशानी होती है."- रुस्तम कुमार, हिन्दी बालक मध्य विद्यालय, भंवर पोखर

क्या बोले प्रधानाचार्य?: वहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि स्कूल में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कक्षा एक से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए कम से कम 10 रूम होना चाहिए लेकिन एक रूम में बच्चों की पढ़ाई होती है, जिस कारण और बच्चे स्कूल में नामांकन नहीं करवा पा रहे हैं. शिक्षा विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी गई. अब जाकर 6 क्लास रूम के लिए योजना की स्वीकृति मिली है.

"दिक्कत तो है लेकिन हमलोग क्या कर सकते हैं. 6 क्लास रूम के लिए स्वीकृति मिल गई है. बिहार राज्य आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा नए भवन का निर्माण करना है लेकिन अभी तक पैसे का अलॉटमेंट नहीं होने के कारण काम शुरू नहीं हो सका है. हालांकि उनकी पहल पर स्कूल के पीछे में जो बड़े-बड़े पेड़ हो गए हो गए थे, उन सबको कटवा कर साफ-सुथरा करवाया गया है ताकि किचन और बाथरूम की व्यवस्था हो सके."- सुनील गुप्ता, प्रधानाध्यापक, हिन्दी बालक मध्य विद्यालय, भंवर पोखर

शिक्षकों की भी है कमी: प्रधानाध्यापक सुनील गुप्ता का कहना है कि विद्यालय में कम से कम 10 शिक्षक रहना चाहिए लेकिन उनके विद्यालय में सिर्फ 6 शिक्षक हैं, जबकि पढ़ाई 8वीं तक की होती है. वे बताते हैं कि उनके स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं, वह कक्षा एक से लेकर कक्षा 5 तक की ही है. कक्षा 6 से 8 तक के एक भी शिक्षक की नियुक्ति उनकी विद्यालय में नहीं हुई है.

सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत: राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करती है. सात निश्चय योजना के तहत स्कूल भवन, शौचालय, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही जाती है लेकिन राजधानी में ही अगर एक मध्य विद्यालय एक कमरे में चल रहा है तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

