कुपोषण के खिलाफ जंगः 'सुपोषण वाटिका' से झारखंड के बच्चे होंगे मजबूत, सेहत के साथ-साथ मिल रहा ज्ञान

ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में 'सुपोषण वाटिका' में बढ़ी समुदाय की भागीदारी

जिला शिक्षा अधीक्षक बताते हैं कि आने वाले दिनों में शेष बचे 242 सरकारी विद्यालयों में भी 'सुपोषण वाटिका' बनाने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि शहरों में जहां के सरकारी विद्यालय में जमीन के साथ साथ मिट्टी की भी कमी है, वहां 'हाइड्रोपोनिक फार्मिंग' शुरू करने की योजना बनाई जा रही है. जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज कहते हैं कि वैसे तो इक्का दुक्का विद्यालयों में कोरोना के समय से ही किचेन गार्डन बनाया गया था लेकिन करीब दो-तीन महीने पहले रांची के उपायुक्त के निर्देश पर विभाग ने अपना पूरा ध्यान जब 'सुपोषण वाटिका' पर दिया है तो उसका असर भी दिखने लगा है.

रांची में 2,128 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं, जहां बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनता है. इन 2,128 विद्यालयों में से 1,556 विद्यालयों के पास 'सुपोषण वाटिका' बनाने के लिए अपनी खुद की जमीन है, इसके अलावा 330 विद्यालयों में जमीन के अभाव में विद्यालयों की छत या दीवार पर वर्टिकल गार्डनिंग कर 'सुपोषण वाटिका' के कांसेप्ट को धरातल पर उतारा गया है: बादल राज, जिला शिक्षा अधीक्षक

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे- 5 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की भावी पीढ़ी यानी बच्चे भी कुपोषण की चपेट में हैं. कुपोषण की भयावह स्थिति से निपटने के लिए अब झारखंड और खासकर रांची जिले के सरकारी विद्यालयों में अनूठा प्रयोग हो रहा है. यह प्रयोग है 'सुपोषण वाटिका' का. रांची जिले के ही 1,886 ऐसे सरकारी विद्यालय है, यहां बनने वाले 'मिड डे मील' में सब्जी, स्कूल के ही 'सुपोषण वाटिका' की होती है. जाहिर है कि इससे सरकारी विद्यालयों में बनने वाला 'मिड डे मील' ज्यादा पौष्टिक हो जाता है.

रांची : प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड राज्य की एक स्याह तस्वीर यह है कि यहां की बड़ी आबादी पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण का दंश झेलती आई है. झारखंड बनने के 25 साल बाद भी यदि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो राज्य की एक बड़ी आबादी कुपोषण और उसकी वजह से होने वाली बीमारियों के मकड़जाल में फंसी है.

रांची के दुरस्थ और दुर्गम इलाकों में अवस्थित सरकारी विद्यालयों के कैंपस के अंदर का 'सुपोषण वाटिका' है. यहां सिर्फ पौष्टिक और ऑर्गेनिक सब्जियां, साग और सीजनल फल ही नहीं उगाए जा रहे हैं बल्कि यह एक माध्यम बना है, सरकारी विद्यालयों में जन भागीदारी का. जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले ये छात्र-छात्राएं, अपने शिक्षक के साथ 'सुपोषण वाटिका' में पहुंचते हैं तो इन बच्चों को उनके माता-पिता का भी सहयोग मिल जाता है.

जिला शिक्षा अधीक्षक बताते हैं कि सरकारी विद्यालयों की 'सुपोषण वाटिका' धीरे धीरे छात्र, शिक्षक, बच्चों के माता पिता के साथ साथ समुदाय यानी कम्युनिटी के योगदान का भी केंद्र बनता जा रहा है. जब समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी विद्यालयों में होगी तो पढ़ाई की गुणवत्ता भी बेहतर होती चली जाएगी.

'सुपोषण वाटिका' में चित्रकारी करता शख्स (Etv bharat)

शैक्षणिक सत्र के साथ छात्रों को मिल रहा बागवानी का ज्ञान

रांची जिले के 1,886 सरकारी विद्यालयों में से कई विद्यालयों के 'सुपोषण वाटिका' के माध्यम से बच्चे शैक्षणिक के साथ साथ बागवानी का व्यवहारिक ज्ञान भी पा रहे हैं. रांची के कांके प्रखंड के लेम स्थित सरकारी विद्यालय की छात्रा अविका और नीतू कहती हैं कि वह अपने वाटिका के पौधों की देखरेख करती हैं, उसमें पानी और जैविक खाद डालती हैं. छात्राएं आगे कहती हैं कि बीज की बुआई कैसे की जाती है, अंकुरण कैसे होता है, फल कैसे आते हैं, परागण कैसे होता है? ये सभी प्रक्रियाएं वह 'सुपोषण वाटिका' और अपने शिक्षक के माध्यम से ही जान पाई हैं. इन बच्चों के शिक्षक कहते हैं कि 'सुपोषण वाटिका' से हमारे बच्चे बागवानी का व्यावहारिक ज्ञान पाते हैं.

बागवानी में सहयोग करते छात्र (Etv bharat)

रांची के सैकड़ों सरकारी विद्यालय में 'सुपोषण वाटिका' स्वरूप ले चुका है लेकिन उनके विद्यालय में यह कोरोना काल के समय से ही शुरू हो गया था, तब बच्चे स्कूल नहीं आते थे, ऐसे में हम लोगों ने अपने कैंपस में एक वाटिका लगाने का विचार किया और आज बच्चों के सहयोग से 'सुपोषण वाटिका' बड़ा आकार ले चुका है: परमानंद कुमार, शिक्षक

मिड डे मील में इस्तेमाल होती हैं सब्जियां: शिक्षक

उनके वाटिका में पालक, मूली, शलजम, आलू, धनिया, मिर्च और अन्य सब्जियां लगाई गई हैं तो केला, पपीता, आम, अमरूद, आंवला के पौधे भी लगाए गए हैं.

बागवानी में छात्र और शिक्षक (Etv bharat)

