ETV Bharat / bharat

गोवंश वाली करेंसी का नायाब कलेक्शन करने वाले तेजकरण से मिलिए, पीएम मोदी से की ये विशेष मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नोट पर गोवंश की तस्वीर छापने की मांग की है.

Collection of currency depicting cattle
गौवंश वाली करेंसी का कलेक्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 5:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

राजकुमार शाह की रिपोर्ट

कोरबा: गौ माता और गोवंश का एक महत्वपूर्ण स्थान है. गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है. ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं, जब गौवंश को प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाए. भारत में काफी कम स्थान पर गोवंश को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विदेशों में इसकी संख्या कुछ ज्यादा है. आज हम आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं, जिन्होंने गोवंश वाली करेंसी का नायाब कलेक्शन किया है.

गौवंश वाली करेंसी का नायाब कलेक्शन: राजनांदगांव निवासी तेजकरण जैन ने दुनिया भर की करेंसी का एक अनोखा और नायाब कलेक्शन बनाया है, जिसमें नोट और सिक्कों में किसी न किसी रूप में गो वंश की तस्वीर को अंकित किया गया है. खास बात यह है कि तेजकरण के पास 146 देश की ऐसी 476 करेंसी का कलेक्शन है, जिसमें किसी न किसी रूप में गोवंश की तस्वीर मौजूद है. उनका दावा है कि कुछ देश तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने नोट में वाटर मार्क के रूप में गौ माता के मुख को अंकित किया है.

भारत में गोवंश वाली करेंसी की मांग (ETV BHARAT)

अमेरिका इटली जैसे देश की करेंसी में गोवंश : तेजकरण अपने इस कलेक्शन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अमेरिका, इटली जैसे कई देशों की मुद्राओं में ये गोवंश मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि सोमालिया, जांबिया, ब्राजील, हांगकांग, युगांडा, इटली, नेपाल, आयरलैंड, मेडागास्कर की मुद्राओं में भी गौवंश प्रतीक चिन्ह हैं.

Cattle in the currencies of many countries
कई देशों की मुद्राओं में गौवंश को प्राथमिकता (ETV BHARAT)

तेजकरण कहते हैं कि बीसी (ईसा पूर्व) के पहले, पहली शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक की ऐसी करेंसी मौजूद है जिसमें किसी न किसी रूप में गोवंश को स्थान दिया गया है. सिक्के एल्युमिनियम से लेकर सोने से बने हुए भी हैं. अलग-अलग देशों ने अलग-अलग रूप में गोवंश को अपनी करेंसी में स्थान दिया है. इसके अलावा कुछ डाक टिकट और माचिस के 400 प्रकार के अलग-अलग डिब्बे भी हैं, जिसमें गोवंश को प्रतीक चिन्ह के तौर पर स्थान दिया गया है.

Tejkaran Jain showing his currency collection
करेंसी का कलेक्शन दिखाते तेजकरण जैन (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ सरकार और लिम्का बुक ऑफ़ रिकार्ड्स सहित कई सम्मान : तेजकरण कहते हैं कि गौरक्षा और गोवंश के संवर्धन के लिए ही यह कलेक्शन तैयार किया है. 1985 में शुरुआत की थी. अब इस कलेक्शन को सहजते हुए 40 वर्ष का समय बीत चुका है.

currency of many countries has the image of cattle.
कई देशों की करेंसी में गौवंश की तस्वीर अंकित (ETV BHARAT)

गौ सेवक के तौर पर काम करने और इस कलेक्शन के लिए तेजकरण को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया है. साल 2015 में उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने यति यतन लाल सम्मान दिया था. यह सम्मान अहिंसा एवं गौ रक्षा के लिए समर्पित, छत्तीसगढ़ राज्य का सरकारी सम्मान है. इसके अलावा भी तेजकरण को दर्जन भर पुरस्कार मिल चुके हैं.

तेजकरण जैन ने कई जगह लगाई प्रदर्शनी: राजनांदगांव निवासी तेजकरण जैन जगह जगह अपने कलेक्शन की प्रदर्शनी लगाते हैं. इसी कड़ी में वह कोरबा के कनबेरी के कार्यक्रम में पहुंचे. इससे पहले वह देश के 10 राज्यों में 49 प्रदर्शनी लगा चुके हैं. तेजकरण बताते हैं कि प्रदर्शनी लगाने और इस कलेक्शन का उद्देश्य भी गौवंश की रक्षा व संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है.

Tejkaran Jain demand to PM Modi
तेजकरण जैन ने पीएम मोदी से की मांग (ETV BHARAT)

तेजकरण बताते हैं कि भारत में 1957 में अंतिम बार सिक्कों पर गोवंश अंकित किया गया था, इसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ. यही वजह है कि तेजकरण जैन ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग भी की है कि कृषि प्रधान देश भारत में भी गोवंश को नोटों में स्थान दिया जाए ताकि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को सहेज सकें.

Tejkaran Jain collected coins
तेजकरण जैन ने सिक्कों का कलेक्शन किया (ETV BHARAT)

तेजकरण कहते हैं कि गोवंश के अलग-अलग कार्यों को करेंसी में स्थान मिलना चाहिए. जैसे दुग्ध उत्पादन, बैलगाड़ी के साथ और रोजमर्रा के ऐसे काम जिनमें गौ माता का योगदान है, उन सभी मुद्राओं को करेंसी में अंकित किया जाना चाहिए.

Picture of cattle on Indian currency
भारतीय करेंसी पर गोवंश की तस्वीर लगाई जाए (ETV BHARAT)

क्या है करेंसी का महत्व ?: मानव सभ्यता के इतिहास में करेंसी या मुद्रा अहम स्थान रखता है. करेंसी की वजह से आर्थिक जीवन और विनिमय की प्रक्रिया संचालित होती है. उपयोग की वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने में करेंसी से भुगतान किया जाता है. इसे आर्थिक विकास का पैमाना भी माना जाता है या यू कहें कि इस पर आर्थिक प्रक्रियाएं पूरी तरह निर्भर रहती है.

Unique Collection Of Gauvansh Currency
गोवंश वाली करेंसी का कलेक्शन करने वाले शख्स तेजकरण (ETV BHARAT)

सीजीपीएससी स्कैम : सोनवानी के बेटे भतीजे समेत चार को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर 3.51 लाख लोगों को मिलेगा नए आशियाने का उपहार, हर घर उजाला, हर घर सम्मान

बिलासपुर में सिक्कों के संग्रहण का शौक बढ़ा, धरोहर को संजोने में जुटे लोग

SPECIAL: रामसिंह का 'शौक-ए-सिक्का', इनके पास है मुगलकाल से अब तक के नायाब सिक्कों का कलेक्शन

TAGGED:

TEJKARAN JAIN DEMANDS PM
GAUVANSH ON INDIAN CURRENCY
करेंसी का महत्व
भारतीय मुद्रा में गौवंश की मांग
COLLECTION OF GAUVANSH CURRENCY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.