गोवंश वाली करेंसी का नायाब कलेक्शन करने वाले तेजकरण से मिलिए, पीएम मोदी से की ये विशेष मांग

अमेरिका इटली जैसे देश की करेंसी में गोवंश : तेजकरण अपने इस कलेक्शन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अमेरिका, इटली जैसे कई देशों की मुद्राओं में ये गोवंश मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि सोमालिया, जांबिया, ब्राजील, हांगकांग, युगांडा, इटली, नेपाल, आयरलैंड, मेडागास्कर की मुद्राओं में भी गौवंश प्रतीक चिन्ह हैं.

गौवंश वाली करेंसी का नायाब कलेक्शन: राजनांदगांव निवासी तेजकरण जैन ने दुनिया भर की करेंसी का एक अनोखा और नायाब कलेक्शन बनाया है, जिसमें नोट और सिक्कों में किसी न किसी रूप में गो वंश की तस्वीर को अंकित किया गया है. खास बात यह है कि तेजकरण के पास 146 देश की ऐसी 476 करेंसी का कलेक्शन है, जिसमें किसी न किसी रूप में गोवंश की तस्वीर मौजूद है. उनका दावा है कि कुछ देश तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने नोट में वाटर मार्क के रूप में गौ माता के मुख को अंकित किया है.

कोरबा: गौ माता और गोवंश का एक महत्वपूर्ण स्थान है. गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है. ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं, जब गौवंश को प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाए. भारत में काफी कम स्थान पर गोवंश को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विदेशों में इसकी संख्या कुछ ज्यादा है. आज हम आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं, जिन्होंने गोवंश वाली करेंसी का नायाब कलेक्शन किया है.

तेजकरण कहते हैं कि बीसी (ईसा पूर्व) के पहले, पहली शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक की ऐसी करेंसी मौजूद है जिसमें किसी न किसी रूप में गोवंश को स्थान दिया गया है. सिक्के एल्युमिनियम से लेकर सोने से बने हुए भी हैं. अलग-अलग देशों ने अलग-अलग रूप में गोवंश को अपनी करेंसी में स्थान दिया है. इसके अलावा कुछ डाक टिकट और माचिस के 400 प्रकार के अलग-अलग डिब्बे भी हैं, जिसमें गोवंश को प्रतीक चिन्ह के तौर पर स्थान दिया गया है.

करेंसी का कलेक्शन दिखाते तेजकरण जैन (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ सरकार और लिम्का बुक ऑफ़ रिकार्ड्स सहित कई सम्मान : तेजकरण कहते हैं कि गौरक्षा और गोवंश के संवर्धन के लिए ही यह कलेक्शन तैयार किया है. 1985 में शुरुआत की थी. अब इस कलेक्शन को सहजते हुए 40 वर्ष का समय बीत चुका है.

कई देशों की करेंसी में गौवंश की तस्वीर अंकित (ETV BHARAT)

गौ सेवक के तौर पर काम करने और इस कलेक्शन के लिए तेजकरण को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया है. साल 2015 में उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने यति यतन लाल सम्मान दिया था. यह सम्मान अहिंसा एवं गौ रक्षा के लिए समर्पित, छत्तीसगढ़ राज्य का सरकारी सम्मान है. इसके अलावा भी तेजकरण को दर्जन भर पुरस्कार मिल चुके हैं.

तेजकरण जैन ने कई जगह लगाई प्रदर्शनी: राजनांदगांव निवासी तेजकरण जैन जगह जगह अपने कलेक्शन की प्रदर्शनी लगाते हैं. इसी कड़ी में वह कोरबा के कनबेरी के कार्यक्रम में पहुंचे. इससे पहले वह देश के 10 राज्यों में 49 प्रदर्शनी लगा चुके हैं. तेजकरण बताते हैं कि प्रदर्शनी लगाने और इस कलेक्शन का उद्देश्य भी गौवंश की रक्षा व संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है.

तेजकरण जैन ने पीएम मोदी से की मांग (ETV BHARAT)

तेजकरण बताते हैं कि भारत में 1957 में अंतिम बार सिक्कों पर गोवंश अंकित किया गया था, इसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ. यही वजह है कि तेजकरण जैन ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग भी की है कि कृषि प्रधान देश भारत में भी गोवंश को नोटों में स्थान दिया जाए ताकि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को सहेज सकें.

तेजकरण जैन ने सिक्कों का कलेक्शन किया (ETV BHARAT)

तेजकरण कहते हैं कि गोवंश के अलग-अलग कार्यों को करेंसी में स्थान मिलना चाहिए. जैसे दुग्ध उत्पादन, बैलगाड़ी के साथ और रोजमर्रा के ऐसे काम जिनमें गौ माता का योगदान है, उन सभी मुद्राओं को करेंसी में अंकित किया जाना चाहिए.

भारतीय करेंसी पर गोवंश की तस्वीर लगाई जाए (ETV BHARAT)

क्या है करेंसी का महत्व ?: मानव सभ्यता के इतिहास में करेंसी या मुद्रा अहम स्थान रखता है. करेंसी की वजह से आर्थिक जीवन और विनिमय की प्रक्रिया संचालित होती है. उपयोग की वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने में करेंसी से भुगतान किया जाता है. इसे आर्थिक विकास का पैमाना भी माना जाता है या यू कहें कि इस पर आर्थिक प्रक्रियाएं पूरी तरह निर्भर रहती है.