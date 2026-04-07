बिटिया के जन्म पर अनोखा जश्न 'बेटी हुई है', ढोल-नगाड़े की धुन पर जमकर नाचे परिजन और मोहल्लेवासी
परिजनों ने कहा कि घर में बेटी आना गर्व की बात है.बैंड बाजा के साथ बेटी को अस्पताल से घर लेकर गए.अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 7, 2026 at 5:34 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में सड़क पर डीजे की धुन में लोग थिरक रहे हैं. आतिशबाजी हो रही है. ढोल-धुमाल की गूंज और नाचते-झूमते लोगों की भीड़ देखकर राहगीरों को लगा कि शायद किसी राजनीतिक पार्टी की रैली या शादी की बारात निकल रही है. लेकिन जैसे ही लोगों की नजर जुलूस में चल रही गाड़ी पर लगे पोस्टर पर पड़ी, सभी हैरान रह गए. पोस्टर पर लिखा था- “बेटी हुई है''.
बेटी पैदा होने पर अनोखी जश्न यात्रा
दरअसल यह अनोखी जश्न यात्रा किसी बारात की नहीं, बल्कि एक बेटी के जन्म की खुशी में निकाली गई. शहर के एक वार्ड में 24 साल बाद एक परिवार में बेटी का जन्म होने पर पूरे मोहल्ले ने मिलकर भव्य जश्न मनाया. बेटी के जन्म को लेकर एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली.
बैंड बाजा, आतिशबाजी और खुशी का इजहार
बेटी के जन्म की खुशी में परिवार ने शहर में खास ''बेटी आई है'' जश्न यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. धुमाल की धुन पर लोग नाचते-गाते नजर आए, वहीं आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया.
अस्पताल से घर तक जश्न
धमतरी शहर के मकेश्वर वार्ड निवासी रूपेश कोसरिया और उनकी पत्नी किरण कोसरिया के घर बिटिया ने जन्म लिया है. 1 अप्रैल को बठेना अस्पताल में जन्मी बच्ची को जब अस्पताल से घर लाया गया, तब परिवार और वार्डवासियों ने धूमधाम से स्वागत करते हुए जश्न यात्रा निकाली.
अनोखे आयोजन की सराहना
ढोल-धुमाल की धुन पर परिजन और मोहल्लेवासी नाचते-गाते घर पहुंचे. आतिशबाजी की गई और लोगों का मुंह मीठा कराकर खुशियां साझा की गईं. इस अनोखे आयोजन को देखने वाले लोग परिवार की सोच और बेटी के प्रति सम्मान की खुलकर सराहना करते नजर आए.
24 साल बाद घर में जन्मी बेटी
बच्ची के बड़े पापा दीपक कोसरिया ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके परिवार में 24 साल बाद बेटी का जन्म हुआ है. उन्होंने कहा, ''हमारे घर में बहन के बाद पहली बार बेटी आई है, इसलिए यह खुशी खास है. बेटी कोई बोझ नहीं होती, उसे अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य देना ही परिवार की जिम्मेदारी है. घर में बेटी होना गर्व की बात है और भगवान का आशीर्वाद है.''
हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बेटी बोझ नहीं है. बेटी को अच्छे से पढ़ाएं. उसे अच्छा भविष्य दें-दीपक कोसरिया, बच्ची के बड़े पापा
परिवार में खुशी का माहौल
बच्ची की बुआ सोनिया टंडन ने कहा कि 24 साल बाद लड़की का जन्म हुआ है, इसलिए पूरे परिवार ने जुलूस निकालकर खुशी मनाई. वहीं बुआ कंचन मिनपाल ने कहा कि हर घर में बेटी होनी चाहिए, बेटियां जीवनभर माता-पिता का साथ निभाती है और घर में खुशी लाती है.
सभी घर में बेटी होनी चाहिए. बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बेटी अपने माता पिता का साथ देती है और घर में खुशी लाती है- कंचन मिनपाल, बच्ची की बुआ
लोगों ने की पहल की सराहना
शहरवासियों ने इस पहल की सराहना की है. उन्होंने कहा कि ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' का संदेश समाज में ऐसे आयोजनों से मजबूत होता है. परिवार ने पूरे धमतरी का नाम रोशन किया है. सभी ने नवजात बच्ची के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की है.
बेटे भाग्य से होते हैं, बेटी सौभाग्य से होती है, परिवार को शुभकामनाएं-विजय मोटवानी, स्थानीय
समाज को मिला सकारात्मक संदेश
बेटी के जन्म पर निकाली गई यह जश्न यात्रा न केवल परिवार की खुशी का प्रतीक बनी, बल्कि समाज को बेटियों के सम्मान और समानता का सकारात्मक संदेश भी दे गई. धमतरी में इस अनोखे उत्सव की चर्चा है. हर कोई परिवार की सोच की प्रशंसा करता नजर आया.