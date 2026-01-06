ETV Bharat / bharat

रिटायर्ड अफसर बने 'जागरूकता की मशाल': डॉ. नकुल कुमार की मुहिम बचा रही है लोगों की जान

डॉ. नकुल कुमार तरुण सर्दी में अंगीठी के इस्तेमाल पर करते है जागरूग ( ETV Bharat )

संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सर्द रातें जितनी ठिठुरन भरी होती हैं, उतनी ही खतरनाक भी होती हैं. खासकर उन लाखों मजदूरों के लिए जो खुले आसमान या तंग, बंद कमरों में दिनभर की मेहनत के बाद रात गुजारते हैं. सर्दी से बचने के लिए अंगीठी, कंडी या हीटर जलाकर सो जाना उनके लिए आम बात है, लेकिन यही आदत कई बार मौत का कारण भी बन जाती है. हर साल दिल्ली समेत देशभर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां आग लगने या धुएं से दम घुटने से मजदूरों की जान चली जाती है.

इसी खामोश खतरे के खिलाफ एक जागरूकता की मशाल लेकर आगे आए हैं डॉ. नकुल कुमार तरुण जो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर होने के बाद अब जोन फोर सॉल्यूशन नाम के संगठन के माध्यम से समाज सेवा में जुटे हैं. दिल्ली फायर सर्विस के साथ मिलकर वह मजदूर वर्ग को आग से बचाव के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाए हुए हैं.

लोगों को जागरूक करते डॉ. नकुल कुमार तरुण (ETV Bharat)

इसलिए बनती है अंगीठी जानलेवा

डॉ. नकुल बताते हैं कि बंद कमरे में जलती आग ऑक्सीजन को खत्म कर देती है. कमरे में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड बचती है. इससे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और वह नींद में ही दम तोड़ देता है. कई बार ढीले कपड़ों या कंबल में आग पकड़ लेती है अथवा हीटर को बिस्तर के पास रखने से धीरे-धीरे आग फैल जाती है. ये आग के हादसे सिर्फ लापरवाही ही नहीं, बल्कि जानकारी की कमी का नतीजा हैं.





लेबर चौकों से शुरू हुई जागरूकता

इस मुहिम के तहत सुबह-सुबह दिल्ली के लेबर चौकों, झुग्गी वाले इलाकों और अस्थायी मजदूर बस्तियों में जाकर लोगों को समझाया जा रहा है. अब तक करीब 1500 से 1700 स्पॉट्स पर पहुंचकर हजारों मजदूरों को सीधे तौर पर आग से बचाव के लिए जागरूक किया जा चुका है. वॉलंटियर्स सरल भाषा में बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे बात सीधे समझ में आ जाए.