ETV Bharat / bharat

ना सीमेंट लगा ना पानी.. बिहार में जड़ी-बूटियों से बने 'अजूबा घर' को देख इंजीनियर भी दंग

बिहार का गया इनदिनों एक हाईटेक झोपड़े के निर्माण को लेकर सुर्खियों में है. इसे बनाने में सीमेंट और पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है.

antivirus hut in Bihar
बिहार का अनोखा एंटीवायरस झोपड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 18, 2026 at 7:02 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: रत्नेश कुमार

गया: बिहार के गया जिले के मटिहानी गांव में निर्मित एक झोपड़ा आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राचीन भारतीय आयुर्वेद का अनोखा मेल है. आज के समय में जब कंक्रीट और सीमेंट के अंधाधुंध इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं यह निर्माण 'शून्य सीमेंट' और 'शून्य पानी' के प्रयोग पर आधारित है, जिसकी तारीफ इंजीनियर तक कर रहे हैं. पंचगव्य चिकित्सा के अनुसार, मौसम अनुकूल यह झोपड़ा पूरी तरह से एंटीवायरस है.

बिहार का अनोखा झोपड़ा: इस झोपड़ी की खासियत है कि इसमें ईंट तो लगाई गई है, लेकिन पानी और सीमेंट का तनिक भी उपयोग नहीं किया गया है. पुराने जमाने में जब झोपड़ी या कच्चे मकान बनते थे, उसमें पानी का उपयोग किया जाता था. वहीं इस झोपड़ी के निर्माण में पानी की जगह गोमूत्र का इस्तेमाल किया गया.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

जड़ी-बूटियों वाला एंटीवायरस झोपड़ा: मटिहानी गांव में यह झोपड़ी करीब डेढ़ कट्ठे में बनी है. मटिहानी निवासी ब्रजेंद्र कुमार चौबे ने इसका निर्माण करवाया है. झोपड़ा लगभग बनकर तैयार हो गया है. थोड़े बहुत कार्य बाकी है. ईट को जोड़ने में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हुआ है. वहीं, इसके फर्श के निर्माण में भी जड़ी बूटियों का ही उपयोग किया जा रहा है. इस झोपड़े के दीवारों की सतह पर सीमेंट के प्लास्टर की जगह जड़ी बूटियों का ही लेप बनाकर लगाया जा रहा है. यानी कि यह झोपड़ा जड़ी बूटियां से बना झोपड़ा भी कहा जा सकता है.

निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री: झोपड़े के निर्माण कार्य में न तो पानी और न ही सीमेंट का उपयोग हुआ. इस झोपड़े का निर्माण कार्य पूरी तरह से गोमूत्र, गोबर समेत जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके किया गया है. गोमूत्र गोबर के अलावे जो जड़ी बूटी प्रयोग हुए हैं, उसमें आंवला का पाउडर, नीम का पाउडर, मेथी का पाउडर,हर्र-बहेड़ा, इमली, बबूल का गोंद, रामराज मिट्टी, चूना, हल्दी समेत अन्य चीजें शामिल हैं.

antivirus hut in Bihar
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

पानी और सीमेंट का नहीं हुआ इस्तेमाल: झोपड़े की दीवारों में प्लास्टर भी जड़ी बूटियों से ही की गयी है. पुराने जमाने में मिट्टी के मकान होते थे, लेकिन उसमें पानी का उपयोग होता था. वहीं इस झोपड़े के निर्माण में तो पानी का जरा भी उपयोग नहीं किया गया, अलबता जड़ी-बूटियों का उपयोग हुआ और पानी की जगह गोमूत्र का प्रयोग किया गया है. ईंट को जोड़ने में औषधीय जड़ी-बूटियों के मिश्रण को मिलाकर बनाया गया लेप ही दिया गया है.

झोपड़े के मालिक ने क्या कहा?: वहीं, इस संबंध में झोपड़े का निर्माण करने वाले ब्रजेंद्र कुमार चौबे बताते हैं, कि पुराने जमाने में इस तरह से फूस-टाल या झोपड़ा का स्वरूप होता था. उसी स्वरूप में यह झोपड़ा बनाया गया है. बिना पानी और सीमेंट के किसी कच्चे या पक्के मकान की कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन यह संभव है और हमने ऐसा किया है. हमारे द्वारा निर्माण कराए गए झोपड़े में पूरी तरह से पुरानी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है.

"थोड़े बहुत आधुनिक पद्धति की मदद ली गई है, जिसमें ईंट शामिल है. इसके जोड़ने में पानी और सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ है, बल्कि आंवला पाउडर, बबूल का गोंद, हल्दी, चूना, रामराज मिट्टी, मिर्ची का पाउडर, नीम का पाउडर आदि बनाकर आदि का मिश्रण तैयार कर उससे ईंट की जोड़ाई की गई है. वहीं, दीवारों पर प्लास्टर चढ़ाया गया है. फर्श भी जो तैयार हो रहा है, वह भी इसी आयुर्वेदिक या जड़ी बूटी वाली सामग्री से किया जा रहा है."- ब्रजेंद्र कुमार चौबे, एंटीवायरस झोपड़ा के मालिक

antivirus hut in Bihar
5 लाख की लागत से झोपड़ा तैयार (ETV Bharat)

पंचगव्य चिकित्सा केंद्र का झोपड़े में होगा संचालन: उन्होंने आगे बताया कि हमारी योजना है, कि इस झोपड़े में पंचगव्य चिकित्सा केंद्र का संचालन किया जाएगा, जिसमें देश के कुछ नामी गिरामी वैध भी अपनी सेवा देंगे. हमारा मानना है, कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले चिकित्सा पद्धति के रूप में पंचगव्य चिकित्सा पद्धति होती थी.

पुरानी पद्धति बनाएगा निरोग: ब्रजेश कुमार चौबे का कहना है कि पहले के जमाने में गौ माता को चलता फिरता औषधालय माना जाता था. बाद में धीरे-धीरे आधुनिकता आती गई और फिर यह सब चीज लुप्त होती चली गई है, जिसके कारण आज मनुष्य ज्यादा बीमार हो रहे हैं. तरह-तरह की बीमारियां फैल रही है. जब तक मनुष्य पुरानी पद्धति पर नहीं चलेगा, निरोगी नहीं रह सकता है.

कहां से मिली प्रेरणा?: ब्रजेश बताते हैं कि हमें अपने गुरु से इस तरह के झोपड़े को तैयार करने की प्रेरणा मिली है. मैं पहले से ही ढाई सौ गिर गाय की सेवा करता हूं. गिर गाय के गोमूत्र गोबर और जड़ी बूटियों के मिश्रण से सामग्री तैयार कर प्लास्टर जोड़े, फर्श का निर्माण का कार्य पूरा किया गया है. यह पूरी तरह से एंटीवायरस झोपड़ा है.

antivirus hut in Bihar
जड़ी-बूटियों और गोमूत्र से तैयार घर (ETV Bharat)

मिट्टी के घर की आयु 1000 वर्ष: ब्रजेंद्र कुमार चौबे बताते हैं, कि मेरा मानना है, कि मिट्टी के घर की आयु 1000 वर्ष होती है, जबकि सीमेंट कंक्रीट के मकान की आयु 50- 100 वर्ष से ज्यादा नहीं होती है. पहले के जमाने में सरकी, चूना, मिट्टी से घर बनते थे, जो कि लंबे समय तक चलते थे. अब लोगों को सेवा देने के मकसद से आने वाले दिनों में पंचगव्य चिकित्सा केंद्र खोलने की योजना है, जिससे मानव समाज की सेवा की जाएगी.

इंजीनियर भी दंग: गया नगर निगम के इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह भी एंटीवायरस झोपड़े को देख दंग हैं. उनका कहना है कि पहले भी बिना पानी और सीमेट के मकान तैयार किया जाता था. लेकिन आजकल लोग सीमेंट, कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं. गोबर, गोमुत्र और मिट्टी से बना ये मकान ठंडा रहता है और इसमें दीमक भी नहीं लगता है.

"गर्मी में भी राहत मिलती है. गन्ने का छौआ काफी मजबूत होता है, जिसका निर्माण ईंटों को जोड़ने में किया गया है. छौआ के लेप से बने दीवार को तोड़ना आसान नहीं होता है. इसका काम मजबूती से जोड़ने का होता है. ये सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत होता है. इस पद्धित से बड़े मकान भी बन सकते हैं."- सुबोध कुमार सिंह, इंजीनियर, गया नगर निगम

antivirus hut in Bihar
गड्ढे में गोमूत्र गोबर डालकर लेप किया जाता है तैयार (ETV Bharat)

प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल बेहतर : मगध विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर अमित कुमार सिंह ने कहा कि बबूल का गोंद, रामराज मिट्टी, गोबर, ये सब प्राकृतिक चीज हैं. इनका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है. पहले आयुर्वेद और पुरानी पद्धति से जो घर बनते थे, उनमें पहले भी इन चीजों का प्रयोग होता था. आज के समय में सीमेंट,पेंट, पुट्टी का प्रयोग सहजता के कारण होता है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं माने जाते हैं.

"गोमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल तत्व होते हैं.,यानी कि उसमें विषाणुओं और कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है. इसके निर्माण वाले घर में रहने से आप निरोगी रहेंगे. नीम का पाउडर तो बहुत अच्छा होता है, इसकी दवा भी बनती है. नीम के गुण दीवारों में आते हैं तो यह बहुत अच्छी चीज है. अलग-अलग कंपनी के पेंट में हाईड्रोकार्बन, लेड होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. जब घर में पेंट होता है तो बहुत से लोगों को सिरदर्द, सर्दी-खासी की शिकायत होती है."- अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, मगध विश्वविद्यालय

ऐसे किया गया निर्माण कार्य : इस अद्भुत झोपड़े के निर्माण कार्य के दौरान एक गड्ढा खोदा गया. उस गड्ढे में गोमूत्र गोबर डाले गए. दर्जन प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाई गई. जड़ी बूटियों में हर्र बहेड़ा, इमली, बबूल का गोंद, हल्दी, चूना, रामराज मिट्टी आदि मिलाया गया और उससे जो सामग्री तैयार हुई, उस औषधीय सामग्री से झोपड़े के निर्माण में जोड़े जाने वाले ईंट को जोड़ा गया.

antivirus hut in Bihar
बिहार का पहला एंटीवायरस झोपड़ा (ETV Bharat)

इसके अलावा जब प्लास्टर की बारी आई, तो इसी औषधीय मिश्रण से प्लास्टर को किया गया. फर्श भी औषधीय मिश्रण से ही बनाया जा रहा है. झोपड़ी बनाने में उपयोग हुई सामग्री में कुश का घास, अन्य झाड़ियां, बांस, खपड़े और गोमूत्र गोबर जड़ी बूटियां के मिश्रण से बनी प्लास्टर करने वाली सामग्री का उपयोग हुआ है.

एंटी वायरस होगा यह झोपड़ा: जड़ी-बूटियों से निर्मित होने के कारण यह झोपड़ा पूरी तरह से एंटीवायरस होगा. क्योंकि इसमें पूरी तरह से जड़ी बूटी का उपयोग हुआ है. खस घास का पानी मामूली रूप से औषधीय रूप में उपयोग किया गया है. इस झोपड़े की खासियत यह होगी, कि गर्मी के दिनों में यहां शीतलता महसूस होगी. वहीं, ठंड के दिनों में यहां मौसम अनुकूल होगा. एक अजीब सी प्राकृतिक सुगंध हमेशा रहेगी.

झोपड़े की लागत कितनी ?: अनोखे झोपड़े का निर्माण करने वाले ब्रजेंद्र कुमार चौबे का कहना है, कि आने वाले दिनों में हमने कई मकसदों को लेकर इस खास झोपड़े का निर्माण कराया है. आने वाले दिनों में यहां पंचगव्य चिकित्सा केंद्र खोलने की योजना है. झोपड़े के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को तैयार करने में लगभग डेढ़ महीने का समय लगा है. इसे बनाने में लगभग 5 लाख रुपये की लागत आई है.

एंटीवायरस झोपड़े के फायदे: जड़ी-बूटियों से निर्मित यह झोपड़ा कीटाणुनाशक है. नीम,हल्दी और गोमूत्र के लेप के कारण दीवारों पर बैक्टीरिया या वायरस नहीं पनपते. जड़ी-बूटियों की महक घर के भीतर की हवा को प्राकृतिक रूप से शुद्ध और सुगंधित बनाती है. मिट्टी और गोबर की मोटी परत के कारण तापमान नियंत्रित रहता है.

antivirus hut in Bihar
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

चूना, मिट्टी और औषधीय मिश्रण सूर्य की तपिश को सोख लेता है. इससे अंदर का कापमान बाहर की तुलना में कम रहता है. वहीं ठंड में बाहर की ठंड अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है. सीमेंट उत्पादन में भारी कार्बन उत्सर्जन होता है, जबकि यह झोपड़ा पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल (प्राकृतिक रूप से गलने वाला) सामग्रियों का उपयोग हुआ है.

इलेक्ट्रोमैग्निटिक रेडिएशन का प्रभाव कम: वहीं जड़ी-बूटियों के संपर्क में रहने से अस्थमा या एलर्जी जैसी बीमारियों से राहत मिलने का दावा भी किया जाता है. पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक, गोबर और मिट्टी का लेप इलेक्ट्रोमैग्निटिक रेडिएशन के प्रभाव को कम करता है.

ये भी पढ़ें

OMG! घर है या 'अजूबा', 6 फीट में खड़ी कर दिया 4 मंजिला 'रेलगाड़ी हाउस', नक्शा देखकर इंजीनियर भी दंग

6 फीट चौड़ी जगह में बना मुजफ्फरपुर का 'अजूबा घर', 'एफिल टावर' के नाम से है प्रचलित

बिहार के अजूबा बिल्डिंग को देखकर हो जाएंगे दंग, क्या है खगड़िया के वायरल घर का सच?

TAGGED:

GAYA NEWS
HOUSE MADE OF HERBS IN GAYA
जड़ी बूटियों से बना झोपड़ा
AJAB HAI PAR SACH HAI
ANTIVIRUS HUT IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.