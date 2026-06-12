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'चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, केंद्र सभी को फंड प्रदान करती है', बोले केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव ने जनजातीय समुदाय के लिए किए गए कामों को लेकर विस्तार से बात की. संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

Union Tribal Affairs Minister Jual Oram
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 6:41 PM IST

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के लिए पिछले 12 वर्षों से लगातार तत्पर और सतत प्रयास कर रही है. उक्त बातें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहीं.

उन्होंने दावा किया कि आदिवासियों को मात्र वोट बैंक समझने वाली पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जनजातीय समाज के लिए इतने सालों में उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कुछ नहीं किया था, मगर पिछले 12 सालों में उनकी सरकार गांव-गांव और कस्बे तक पहुंचकर उन्हें रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रही है.

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव ने कहा कि उनकी सरकार ने जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया है. उन्होंने कहा, “आज किसी भी राज्य के आदिवासी समुदाय के लोग विकास की मुख्य धारा से अलग नहीं हैं.” मोदी सरकार ने आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए निरंतर कार्य किया है.

उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय में पिछले 12 वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कार्य जनजातीय लोगों के विकास के लिए किया गया है. चाहे जन धन योजना हो या उज्ज्वला योजना, इन योजनाओं का लाभ दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है. कांग्रेस पर निशाना निशाना साधते हुए जुएल उरांव ने कहा कि पहले जनजातीय लोगों के लिए कांग्रेस का बस नारा भर था. कांग्रेस आदिवासियों के साथ सिर्फ स्टंट करती थी, लेकिन पिछले 12 सालों में जितना काम हुआ है, उससे जनजातीय लोग अब समझने लगे हैं कि मोदी सरकार में ही उनका सच्चा विकास है.

केंद्र-राज्य संबंध और फंड आवंटन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि, “हमारी सरकार को राज्य सरकार में किस पार्टी की सरकार है, ये सोचकर फंड आवंटित नहीं करती.” फंड आवंटन सभी राज्यों के लिए समान आधार पर होता है, लेकिन कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होती है. कई बार यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी उनके मुख्यमंत्री केंद्र से सहायता लेकर अपनी सरकार चला रहे हैं. पहले जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं थी, वहां केंद्र से फंड आने के बावजूद योजनाओं को लागू नहीं किया जाता था या नाम बदलकर अपनी सरकार के नाम से चलाया जाता था. उन्होंने इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी लिया.

जुएल उरांव ने कहा कि, “मैं लगभग देश के हर राज्य के जिला मुख्यालय तक पहुंच चुका हूं और जनजातीय लोगों से मिल चुका हूं.” हमारी सरकार में जनजातीय लोगों को मात्र वोटबैंक नहीं माना जाता, बल्कि उनके विकास के लिए ठोस कार्य किए जाते हैं. जुएल उरांव ने जोर दिया कि मोदी सरकार के प्रयासों से आदिवासी समुदाय विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

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