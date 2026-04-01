ETV Bharat / bharat

डर, बंदूक और नक्सलवाद से निकलकर खेल की नई पहचान बना छत्तीसगढ़: रक्षा निखिल खडसे

केन्द्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को ऐतिहासिक बताया है. पढ़िए प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Raksha Nikhil Khadse welcomed the development of Chhattisgarh
रक्षा निखिल खडसे ने नक्सलवाद और खेल पर की बात (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: ईटीवी भारत से खास बातचीत में केन्द्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने छत्तीसगढ़ के बदलते स्वरूप को नक्सलवाद से खेल तक की ऐतिहासिक यात्रा बताया. उन्होंने कहा कि कभी जिन इलाकों में डर का माहौल था, जहां लड़कियां घर से बाहर निकलने से घबराती थीं, अपहरण की घटनाएं होती थीं और युवाओं के हाथों में बंदूक थमा दी जाती थी, आज वही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होकर खेल प्रतिभाओं की नई धरती बन गया है. उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन इसी बदले हुए माहौल और केंद्र सरकार के मजबूत संकल्प का प्रतीक है.

कभी डर का गढ़, आज खेल का मंच

रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जिन इलाकों में कभी भय, हिंसा और नक्सलवाद का साया था, आज वहीं खेल के बड़े आयोजन हो रहे हैं. यह बदलाव बताता है कि प्रदेश अब शांति, विकास और युवाओं के सपनों की नई राह पर आगे बढ़ चुका है.

रक्षा निखिल खडसे से विशेष बातचीत (ETV BHARAT)

लड़कियों में डर, युवाओं के हाथों में बंदूक,अब बदली तस्वीर

मंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब कई सालों तक लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं. अपहरण की घटनाएं होती थीं और युवाओं के हाथों में किताबों की जगह बंदूक थमा दी जाती थी. लेकिन अब वही युवा खेल मैदान में देश के लिए मेडल जीतने का सपना देख रहे हैं.

नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ से देश को बड़ा संदेश

उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की शुरुआत छत्तीसगढ़ से करना केंद्र सरकार का एक मजबूत संदेश है कि आदिवासी और नक्सल प्रभावित रहे इलाकों के युवाओं को अब सही दिशा, अवसर और राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है.

युवाओं को खेल से जोड़ने की अपील

ईटीवी भारत से बातचीत में खडसे ने युवाओं और अभिभावकों से अपील की कि वे खेल को सिर्फ शौक नहीं, बल्कि भविष्य के मजबूत करियर के रूप में देखें. सरकार लगातार खेल सुविधाएं बढ़ाने और प्रतिभाओं को मंच देने के लिए काम कर रही है.

कुल मिलाकर, रक्षा निखिल खडसे का यह संदेश साफ है कि नक्सलवाद की अंधेरी छाया से निकलकर छत्तीसगढ़ अब खेल, शांति और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की नई पहचान बन चुका है.

नक्सलवाद का खात्मा, लोकल लोगों से बनी DRG, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन,पूना मारगेम अभियान की अहम भूमिका

KITG 2026: राजमिस्त्री के बेटे ओडिशा के रेसलर ने जीता गोल्ड, इंटरनेशनल खेलना और पिता के लिए घर बनाना सपना

Success Story: उधार के स्पाइक्स, खुद की मेहनत, सूरज माशी ने 5000 मीटर में जीता रजत पदक

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पूनम उरांव ने जीता गोल्ड, गरीब किसान परिवार से है नाता, खेल को बताया गेम चेंजर

TAGGED:

ERADICATION OF NAXALISM
KHELO INDIA TRIBAL GAMES
बस्तर से डर खत्म
छत्तीसगढ़ में बदलाव
MINISTER RAKSHA KHADSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.