क्रूड ऑयल को लेकर कितना आत्मनिर्भर हुआ भारत? हर साल खोदेंगे 150 तेल के कुएं, विस्तार से जानिए

धीरज सजवाण

देहरादून: भारत अपनी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के लिए विदेशों पर निर्भर है. वर्तमान समय में भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल खपत का करीब 85-89 फीसदी हिस्सा आयात करता है. पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उपभोक्ता है, लेकिन घरेलू उत्पादन बहुत कम (करीब 28-30 मिलियन मीट्रिक टन सालाना) है. जबकि, खपत 240 मिलियन टन से ज्यादा हो चुकी है. यही वजह है कि बाकी हिस्सा आयात करना पड़ता है. इसी कड़ी में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की क्रूड ऑयल पर विदेशी निर्भरता को लेकर जानकारी दी.

बीती 7 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बजट पर अपनी बात रखी. इसी दौरान उनसे जब पूछा गया कि कच्चे तेल (Crude Oil) को लेकर भारत कितना आत्मनिर्भर हुआ है? खासकर मोदी सरकार में विदेशों से आने वाला वो कच्चा तेल, जो देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालता है, उसको लेकर दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता पर हम कितना कंट्रोल कर पाए हैं? हम तेल के निर्यात पर लगाम लगाने की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं? इस पर उन्होंने विस्तार से जवाब दिए.

जानकारी देते केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

देश में हर दिन होती है 5.6 मिलियन बैरल तेल की खपत: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि वो उन्हें इस मंत्रालय से जुड़े अगले कुछ महीनों में 5 साल हो जाएंगे. जब उन्होंने इस मंत्रालय में काम शुरू किया तो उस समय देश की जो तेल की जरूरत थी, वो 5 मिलियन बैरल रोजाना थी या हर दिन हम 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इस्तेमाल करते थे. अब पांच सालों बाद यह खपत बढ़ते-बढ़ते आज रोजाना 5.6 मिलियन बैरल तक पहुंच गई है.

इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी इस समय 260 मिलियन मीट्रिक टन सालाना है. आने वाले समय में यह बढ़कर कुछ ही सालों में 320 मिलियन मीट्रिक टन सालाना तक पहुंच जाएगी. क्योंकि, देश में बड़ी-बड़ी रिफाइनरी बनाई जा रही है. उन्होंने बताया कि ये क्षमता 400 या 450 मिलियन मीट्रिक तक भी जा सकती है. आज से 5 से 10 सालों के बाद दुनिया जब ग्लोबल एनर्जी सिचुएशन होगी तो दुनिया में केवल 3-4 रिफाइनरी हब होंगे. जिसमें भारत भी एक होगा और छोटी-छोटी रिफाइनरी नहीं चलेगी.

बायोफ्यूल ब्लेंडिंग लक्ष्य समय से पहले पूरा: हरदीप पुरी ने कहा कि आने वाले समय में भारत की रोजाना की तेल खपत बढ़कर 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक जाएगी. यह सब अनुमान लगाते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने बायोफ्यूल ब्लेंडिंग जो कि साल 2014 तक देश में मात्र 1.4 फीसदी थी, उसको 10 फीसदी करने का लक्ष्य साल 2022 का रखा गया था. जो कि 5 महीने पहले पूरा कर लिया गया था. वहीं, इस लक्ष्य को बढ़ाकर 20 फीसदी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य साल 2030 तक रखा है, उसे भी 5 साल पहले कर लिया गया है.