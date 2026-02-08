क्रूड ऑयल को लेकर कितना आत्मनिर्भर हुआ भारत? हर साल खोदेंगे 150 तेल के कुएं, विस्तार से जानिए
भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का करीब 80 फीसदी आयात करता है. ऐसे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अहम जानकारी दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 8, 2026 at 6:41 PM IST
धीरज सजवाण
देहरादून: भारत अपनी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के लिए विदेशों पर निर्भर है. वर्तमान समय में भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल खपत का करीब 85-89 फीसदी हिस्सा आयात करता है. पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उपभोक्ता है, लेकिन घरेलू उत्पादन बहुत कम (करीब 28-30 मिलियन मीट्रिक टन सालाना) है. जबकि, खपत 240 मिलियन टन से ज्यादा हो चुकी है. यही वजह है कि बाकी हिस्सा आयात करना पड़ता है. इसी कड़ी में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की क्रूड ऑयल पर विदेशी निर्भरता को लेकर जानकारी दी.
बीती 7 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बजट पर अपनी बात रखी. इसी दौरान उनसे जब पूछा गया कि कच्चे तेल (Crude Oil) को लेकर भारत कितना आत्मनिर्भर हुआ है? खासकर मोदी सरकार में विदेशों से आने वाला वो कच्चा तेल, जो देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालता है, उसको लेकर दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता पर हम कितना कंट्रोल कर पाए हैं? हम तेल के निर्यात पर लगाम लगाने की दिशा में कितना आगे बढ़े हैं? इस पर उन्होंने विस्तार से जवाब दिए.
देश में हर दिन होती है 5.6 मिलियन बैरल तेल की खपत: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि वो उन्हें इस मंत्रालय से जुड़े अगले कुछ महीनों में 5 साल हो जाएंगे. जब उन्होंने इस मंत्रालय में काम शुरू किया तो उस समय देश की जो तेल की जरूरत थी, वो 5 मिलियन बैरल रोजाना थी या हर दिन हम 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इस्तेमाल करते थे. अब पांच सालों बाद यह खपत बढ़ते-बढ़ते आज रोजाना 5.6 मिलियन बैरल तक पहुंच गई है.
इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी इस समय 260 मिलियन मीट्रिक टन सालाना है. आने वाले समय में यह बढ़कर कुछ ही सालों में 320 मिलियन मीट्रिक टन सालाना तक पहुंच जाएगी. क्योंकि, देश में बड़ी-बड़ी रिफाइनरी बनाई जा रही है. उन्होंने बताया कि ये क्षमता 400 या 450 मिलियन मीट्रिक तक भी जा सकती है. आज से 5 से 10 सालों के बाद दुनिया जब ग्लोबल एनर्जी सिचुएशन होगी तो दुनिया में केवल 3-4 रिफाइनरी हब होंगे. जिसमें भारत भी एक होगा और छोटी-छोटी रिफाइनरी नहीं चलेगी.
बायोफ्यूल ब्लेंडिंग लक्ष्य समय से पहले पूरा: हरदीप पुरी ने कहा कि आने वाले समय में भारत की रोजाना की तेल खपत बढ़कर 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक जाएगी. यह सब अनुमान लगाते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने बायोफ्यूल ब्लेंडिंग जो कि साल 2014 तक देश में मात्र 1.4 फीसदी थी, उसको 10 फीसदी करने का लक्ष्य साल 2022 का रखा गया था. जो कि 5 महीने पहले पूरा कर लिया गया था. वहीं, इस लक्ष्य को बढ़ाकर 20 फीसदी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य साल 2030 तक रखा है, उसे भी 5 साल पहले कर लिया गया है.
साल 2006 से 2016 तक के 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ: पेट्रोलियम मंत्री हरदेव पुरी ने ऑयल इंपोर्ट (तेल आयात) का गणित समझाते हुए बताया कि क्योंकि देश की घरेलू खपत (Domestic Consumption) बढ़ती जा रही है यानी ओवरऑल खपत बढ़ती जा रही है. उधर, हमारी घरेलू उत्पादन (Domestic Production) बढ़ भी जाए तो हमे इंपोर्ट करना पड़ता है.
#ViksitBharatBudget2026 पर देहरादून में पत्रकार साथियों से संवाद! https://t.co/fYjnUfL03n— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) February 7, 2026
इसकी वजह उन्होंने बताया कि साल 2006 से 2016 तक के 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ. साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस दिशा में काम शुरू हुआ. उन्होंने बताया कि तेल उत्खनन (Oil Exploration) में परियोजना कार्यान्वयन अवधि (Gestation) भी ज्यादा होता है और पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) भी बहुत होता है.
हरदीप पुरी ने गुयाना देश का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने तेल के 40 से ज्यादा कुएं खोदे और प्रत्येक कुंआ 1 हजार करोड़ रुपए का था. इस तरह से 46 कुएं खोदे गए, जहां कुछ नहीं मिला, लेकिन 47 वें कुंए में तेल मिल गया और स्थिति बदल गई. हमारे देश में पिछली सरकार ने साल 2006 में तेल उत्खनन बंद कर दिया था. 10 साल तक कुछ किया ही नहीं, केवल तेल इंपोर्ट किया और जब दाम बढ़ते थे तो कर्जा लिया जाता था और उनका कर्ज आज की सरकार भुगत रही है.
सरकार ने उठाया 39,000 करोड़ रुपए का नुकसान: पेट्रोलियम मंत्री हरदेव पुरी ने ये भी बताया कि इस समय भारत में पेट्रोल डीजल, एलपीजी गैस दुनिया में सबसे सस्ती है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत ये है कि हमारी कंपनियों ने नुकसान उठाया है. 39,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि सरकार ने अपनी कंपनियों का सहयोग किया, उन्हें मुआवजा (Compensate) दिया, लेकिन कर्जा नहीं लिया.
"अंडमान या गोदावरी बेसिन में जो तेल की डिस्कवरी (खोज) हो रही है या फिर बॉम्बे हाई में जो डिस्कवरी हुई है. इन सब से हमारा ऑयल प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ा है, लेकिन यह काफी नहीं है. यह बढ़ोतरी केवल 3-4 फीसदी ही है. इसे हमें बड़ी खोजों के जरिए बड़ा करना है."- हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री
भारत की नई तेल डिस्कवरी, हर साल खोदेंगे 150 कुंए: हरदीप पुरी ने कहा कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है. इसके पीछे की वजह है कि अंडमान सागर वही है, जो इंडोनेशिया से आता है. जो यह म्यांमार तक जाता है, वहां पर भी तेल मौजूद है. भारत ने अंडमान आइलैंड के 12 किलोमीटर इस तरफ खोदा तो वहां तेल मिला है और 18 किलोमीटर दूसरी तरफ खोदा तो वहां भी तेल मौजूद था.
तेल और गैस मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना यह महत्वपूर्ण है कि खोज जारी रखें. उन्होंने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि अगला कुआं कहां पर खोदा जाए. ताकि, बड़े पैमाने पर तेल मिले और उसे इकोनॉमिकली वायबल (Economically viable) किया जाए.
"केंद्र सरकार की 'समुद्र मंथन योजना' के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विजन है कि तेल के कुएं खोदने के लिए जितने भी संसाधनों की जरूरत है, जितने कुएं खोदने हैं, उसकी अनुमति है. हर साल 150 कुएं खोदने का लक्ष्य रखा गया है."- हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री
ये भी पढ़ें-
- क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर क्या है तैयारी? ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ ने बताया
- भारत को अंडमान में 2 लाख करोड़-लीटर का तेल-भंडार मिला!, हरदीप पुरी ने द्वीप पर खनन को क्यों बताया गुयाना मोमेंट?
- पेट्रोल पर 15 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा कमा रहीं कंपनियां, कीमतों में कटौती के इंतजार में ग्राहक
- भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत
- प्रतिबंध के बावजूद रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना भारत, चीन छूटा पीछे