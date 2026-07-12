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उत्तराखंड में लागू अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम पर बोले मंत्री किरेन रिजिजू, अन्य राज्यों में भी दोहराया जाएगा

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा उत्तराखंड में लागू अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को अन्य राज्यों में भी दोहराया जाएगा.

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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम की तारीफ (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 12, 2026 at 8:18 AM IST

3 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में संचालित 452 मदरसों के साथ ही अल्पसंख्यक स्कूलों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के साथ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी. राज्य सरकार इस निर्णय पर भले ही तमाम सामाजिक संगठन सवाल उठा रहे हो, लेकिन प्रदेश के अल्पसंख्यक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. वहीं, देहरादून में आयोजित लोक संवर्धन पर्व में शामिल होने पहुंचे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये निर्णय अन्य राज्यों में भी दोहराया जाएगा.

दरअसल,अरबिया मदरसों को सरकार की तरफ से मिलने वाले सरकारी अनुदान की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है. जिस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल गई है. उत्तराखंड राज्य में मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड करीब 452 मदरसे संचालित हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद अब इन सभी मदरसों को शिक्षा बोर्ड और उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी.

अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम पर किरेन रिजिजू ने दिया बड़ा बयान (Video-ETV Bharat)

तभी इन मदरसों का संचालन किया जा सकेगा. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में संचालित 452 मदरसों में से 400 मदरसे ऐसे हैं, जहां एक से आठवीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं. 52 मदरसे ऐसे हैं, जहां नौवीं से 12वीं तक की कक्षा संचालित हो रहे हैं. इन सभी मदरसों में करीब 50 हजार बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. उत्तराखंड राज्य में पंजीकृत 452 मदरसे हैं, जिसमें से 158 मदरसों ने मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है. उत्तराखंड राज्य में एक जुलाई को 9 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दिया जा चुका हैं.

उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद अब मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था के तहत दोहरी पाली में पढ़ाई होगी. सुबह की पाली में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय अनिवार्य रूप से बच्चों को पढ़ाए जाएंगे. इसके बाद शाम की पाली में धार्मिक शिक्षा के साथ संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता और नैतिक मूल्यों का भी पाठ बच्चों को पढ़ाया जाएगा. अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम की नई व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के मानकों पर खरा उतरने वाले मदरसों के विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा बोर्ड का प्रमाणपत्र भी मिलेगा.उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा जो अधिनियम बनाया है. उसके लिए मंत्री किरेन रिजिजू ने सीएम धामी को बधाई दी है.

जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उनको बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए. सरकार तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती हैं, जबकि सभी को न्याय देते हैं. ऐसे में पार्टी की जो विचारधारा है उसी को ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने ये अधिनियम प्रदेश में लागू किया है.
-किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री-

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सीएम धामी की तारीफ करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग भी सीएम धामी को गाली नहीं देते हैं. हालांकि, विरोध में लोग बोलेंगे ही क्योंकि राजनीतिक पार्टी है. ऐसे में चुनाव और राजनीति में लोग तो बोलते ही हैं. लेकिन कोई दिल से गाली नहीं देता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की तरह ही देश भर में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा अभी नहीं कर सकते हैं. लेकिन सीएम धामी ने जो अच्छा काम किया है, वो अन्य राज्यों में भी रिप्लीकेट (Replicate) होगा. क्योंकि अच्छा काम को कौन लेना नहीं चाहेगा.

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मदरसों का सरकारी अनुदान बंद
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