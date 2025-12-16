ETV Bharat / bharat

'SIR से बंगाल में आएगा असली बदलाव, TMC की सत्ता जाएगी': वोटर लिस्ट के बवाल पर BJP का पलटवार

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर पलटवार किया.

sukanta majumdar
सुकांत मजूमदार, केंद्रीय मंत्री. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 7:27 PM IST

अनामिका रत्ना.

नई दिल्लीः चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की. सूची में से करीब 58.21 लाख नाम हटा दिए गए हैं. इनमें मृतकों के 24 लाख से अधिक नाम, स्थानांतरित हुए लोगों के करीब 20 लाख नाम, लापता मतदाताओं के 12 लाख नाम और डुप्लीकेट या फर्जी एंट्री के 1.38 लाख नाम शामिल हैं.

इतनी बड़ी संख्या में नाम काटे जाने को लेकर राज्य का राजनीतिक माहौल गरमा गया है. तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रमुख नेता सुकांत मजूमदार ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में टीएमसी पर पलटवार किया. भाजपा ने दावा किया कि SIR से बंगाल में असली बदलाव आएगा और TMC की सत्ता जाएगी.

सुकांत मजूमदार, केंद्रीय मंत्री. (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि TMC इस SIR प्रक्रिया का विरोध इसलिए कर रही है, क्योंकि इससे अनधिकृत और फर्जी मतदाताओं के नाम हट रहे हैं, जिन्हें कथित तौर पर TMC के समर्थन से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था. मजूमदार ने SIR को लोकतंत्र मजबूत बनाने वाला कदम बताया. उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR का विरोध करके अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही हैं.

एसआईआर में कुछ बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के नाम नहीं जुड़ सके हैं. केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए ममता बनर्जी को दोषी बताया. उन्होंने कहा कि जब एनआरसी हो रहा था तब ममता बनर्जी ने इन लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया. अगर उस वक्त ये शरणार्थी अपना नाम जुड़वा लेते तो आज उस दस्तावेज़ के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते थे. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इन शरणार्थियों का नाम जुड़वाने के लिए पहल करनी चाहिए.

दूसरी ओर, TMC ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है. पार्टी का कहना है कि वैध मतदाताओं के नाम काटकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है. ममता बनर्जी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर नाम जानबूझकर हटाए गए तो सड़कों पर प्रदर्शन होंगे.

मनरेगा (MNREGA) का नाम बदलने पर TMC और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से संसद में विरोध किया. TMC और कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया है. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि सरकार का यह विकसित भारत 2047 की दृष्टि से किया गया सुधार है, लेकिन विपक्ष इसे गांधीजी को इतिहास से मिटाने की कोशिश मान रहा है.

