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झारखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार का बयान, एसआईआर का विरोध करने पर राहुल गांधी पर हमला बोला

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ( Etv Bharat )

रांची: विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है. झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर घुसपैठियों को बचाने की क्यों कोशिश हो रही है, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए चाहिए. उन्होंने कहा कि क्या यह घुसपैठिए राहुल गांधी के दामाद लगते हैं, जिसे बचाने के लिए कोशिश की जा रही है.

प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देशभर में झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और पूरे विपक्ष का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब होना जरूरी है. विपक्ष बिना किसी प्रमाण के चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत एवं सजीव बनाए रखने वाली संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है. यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का एक सुनियोजित प्रयास है.