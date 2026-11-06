झारखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार का बयान, एसआईआर का विरोध करने पर राहुल गांधी पर हमला बोला
रांची में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने एसआईआर के विरोध करने पर विपक्षा पर हमला बोला है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 5:47 PM IST
रांची: विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है. झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर घुसपैठियों को बचाने की क्यों कोशिश हो रही है, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए चाहिए. उन्होंने कहा कि क्या यह घुसपैठिए राहुल गांधी के दामाद लगते हैं, जिसे बचाने के लिए कोशिश की जा रही है.
प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देशभर में झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और पूरे विपक्ष का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब होना जरूरी है. विपक्ष बिना किसी प्रमाण के चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत एवं सजीव बनाए रखने वाली संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है. यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का एक सुनियोजित प्रयास है.
डॉ मजूमदार ने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी, टीएमसी, लेफ्ट और झामुमो जैसी पार्टियां मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करने में जुटी हैं, जिससे देश की संवैधानिक व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर हो. विपक्ष हिटलर और उनके मंत्री गोएबल्स के मंत्र को अपनाकर लगातार झूठ को सच साबित करने की असफल कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस चुनाव हारने पर ईवीएम को दोष देती थी, अब उसे SIR के रूप में नया बहाना मिल गया है. यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा'.
2014-25 तक कांग्रेस 56 बार चुनाव हार चुकी है- डॉ मजूमदार
केंद्रीय मंत्री डॉ मजूमदार ने कहा कि वर्ष 2014 से 2025 तक कांग्रेस 56 बार चुनाव हार चुकी है. शायद कांग्रेस भारतीय फिल्म 'अब तक 56' से प्रेरित होकर हार का नया रिकॉर्ड बनाने में जुटी है. केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन को बीच में छोड़कर विदेश घूमने से चुनाव नहीं जीते जा सकते. चुनाव जीतने के लिए जनता का विश्वास और दिल जीतना पड़ता है. कांग्रेस दशकों से कई राज्यों में सत्ता से बाहर है. लगातार मिल रही चुनावी पराजय से उपजी हताशा में वह चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर दोषारोपण कर रही है.
मंत्री ने कहा कि 2024 से पहले जब SIR नहीं हो रहा था, तब कांग्रेस चुनाव क्यों हार रही थी. विपक्ष को अपनी नीतियों और नेतृत्व की समीक्षा करनी चाहिए, न कि संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करना चाहिए. डॉ मजूमदार ने कहा कि SIR देश में पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि यह प्रक्रिया 12वीं बार हो रही है. कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी तरह पाखंड कर रही है. 10 बार तो यह प्रक्रिया कांग्रेस के शासन में ही हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी पूर्व में मतदाता सूची से नाम हटने को नियमित प्रक्रिया बता चुके हैं. इसके बावजूद कांग्रेस जनता को गुमराह करने में जुटी है.
उन्होंने कहा कि विपक्ष 13 करोड़ नाम हटाए जाने का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन इसकी वास्तविकता जनता से छिपा रहा है. इन आंकड़ों के अनुसार, लगभग 2.8 करोड़ मृत मतदाता, 6.3 करोड़ दूसरे स्थानों पर जाकर बस चुके मतदाता और करीब एक करोड़ डुप्लीकेट नाम शामिल हैं. विपक्ष केवल 13 करोड़ का आंकड़ा बताकर भ्रम फैला रहा है, जबकि नाम हटने के वास्तविक कारणों पर चुप्पी साधे हुए हैं.
उन्होंने कहा कि लगभग 2.8 करोड़ मृत मतदाताओं को छोड़कर आयोग की ओर से अन्य सभी संबंधित मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं. बीएलओ तीन-तीन बार घर जाकर मतदाताओं के नाम और विवरण की पुष्टि कर चुके हैं. इस पूरी प्रक्रिया में भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के करीब 20 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी बीएलओ के साथ जुड़े रहे, लेकिन विपक्ष की ओर से किसी गड़बड़ी का प्रमाण सामने नहीं आया.
केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब मीडिया उनसे पूछती है कि वोट चोरी कैसे हुई, तो उनका जवाब होता है कि उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है. देश के इतने बड़े विपक्षी नेता का इस तरह का बचकाना बयान बेहद शर्मनाक है. विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है, लेकिन आज तक एक भी ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगी.
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने आरोप लगाया कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सफलता नहीं मिलने पर विपक्ष ने ध्रुव राठी जैसे लोगों को आगे कर दिल्ली में हंगामा और अराजकता का माहौल बनाया. उन्होंने 20 जुलाई को हुए हंगामे का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दौरान 118 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए. महिलाओं और बीएलओ पर भी हमले किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सहयोगी दलों और नेताओं का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करना है.
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