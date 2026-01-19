ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी और खड़गे को झूठ की दुकान बंद करनी चाहिए: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (VB-G RAM G) को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता इस अधिनियम को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं और लोगों के बीच कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.

सोमवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौहान ने अधिनियम का बचाव करते हुए कहा कि यह स्कीम जमीनी स्तर पर किसानों और मजदूरों के बीच मिलकर काम करने को बढ़ावा देती है. उन्होंने कहा, "अगर हमारे मजदूर भाई-बहन और किसान मिलकर काम करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं एक बार फिर राहुल जी और खड़गे जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह का झूठ आपको शोभा नहीं देता."

उन्होंने विपक्ष से कहा कि वे "झूठ की दुकान" चलाने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने से बचें. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों और ऑनलाइन पोस्ट का जिक्र करते हुए चौहान ने पूछा, "गलत जानकारी फैलाने के लिए AI से बनी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं. क्या लोकतंत्र में यह सही है? आप AI से बनी तस्वीरें क्यों पोस्ट कर रहे हैं? क्या आपको लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है?"

उन्होंने विपक्ष से कहा, "मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि वे झूठ की यह दुकान बंद कर दें."