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विपक्ष ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ओछी राजनीति के तहत पास नहीं होने दिया: सर्बानंद सोनेवाल

रांची में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल और भाजपा नेत्री श्रेयसी सिंह ने कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके समेत तमात विपक्षी दलों पर निशाना साधा है.

Women Reservation Amendment Bill
रांची में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल और भाजपा नेत्री श्रेयसी सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 19, 2026 at 8:42 PM IST

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रांची:नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में गिरने के बाद NDA और INDIA ब्लॉक के नेताओं के बीच एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने की होड़ लगी है. इंडिया ब्लॉक के दलों में शामिल नेता जहां संवाददाता सम्मेलन कर भारतीय जनता पार्टी पर महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का खेल खेलने और ओबीसी की राजनीतिक हकमारी का षड्यंत्र करने का आरोप लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जगह-जगह मीडिया संवाद कर लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की क्लिपिंग दिखाकर कांग्रेस और विपक्ष की अन्य पार्टी सपा, डीएमके, टीएमसी जैसे दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं.

इस क्रम में रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल के साथ-साथ बिहार की युवा भाजपा नेत्री श्रेयसी सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आधी आबादी को उनका राजनीतिक हक दिलाने में कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके और अन्य विपक्षी दल बाधक बन गए.

भाजपा नेत्री श्रेयसी सिंह और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विपक्ष ने की ओछी राजनीतिः सर्बानंद सोनेवाल

रांची में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने कहा कि विपक्षी दल के नेता, सिर्फ महिला सशक्तीकरण की बातें करते हैं, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम को उन्होंने ओछी राजनीति के तहत पास नहीं होने दिया. वहीं सदन में बिल के गिर जाने पर विपक्षी दलों के नेताओं-सांसदों की खुशी को केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने असुरी हंसी करार दिया.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक अमृतकाल में देश को सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयासरत है. विकसित राष्ट्र में महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी मिले इसके लिए 33% आरक्षण जरूरी है.

महिलाओं की नजरों से गिर गई कांग्रेसः श्रेयसी सिंह

बिहार की पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की वजह से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% भागीदारी देने का बिल नहीं गिरा है, बल्कि देश की 70-75 करोड़ महिलाओं की नजरों से कांग्रेस गिर गई है. श्रेयसी सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को नारी समाज और देश के लिए वर्तमान समय की जरूरत बताई.

महिलाओं को लेकर विपक्ष का चेहरा हुआ बेनकाब

बिहार की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोटिंग कर के अपना असली चेहरा सब के सामने ला दिया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में महिला सशक्तीकरण के नाम पर महिलाओं को चंद रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्वीकार नहीं. श्रेयसी सिंह ने कहा कि देश की महिलाएं विपक्ष से इसका हिसाब लेगी.

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