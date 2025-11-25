ETV Bharat / bharat

BLO की मौतों पर बोले, केंद्रीय मंत्री: 'काम का दबाव कम हो… चुनाव आयोग ध्यान दे'

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा एसआईआर के खिलाफ दिये गए बयान की निंदा की.

Pressure on BLOs for SIR
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 10:30 PM IST

3 Min Read
अनामिका रत्ना.

नई दिल्लीः एसआईआर को लेकर कई राज्यों में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच सबसे चिंताजनक खबरें बीएलओ की बढ़ती परेशानियों को लेकर आ रही हैं. कहीं अत्यधिक काम का दबाव, कहीं छुट्टियां रद्द, तो कई जगहों से कथित तौर पर बीएलओ की मौत और आत्महत्या की जानकारी सामने आई है. इसी सवाल पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने चिंता जताई.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को इस स्थिति पर तुरंत ध्यान देना चाहिए. उनका कहना है कि बीएलओ को इतना काम नहीं दिया जाना चाहिए कि वे दबाव में आ जाएं. अठावले ने चुनाव आयोग से उचित कदम उठाने की मांग की है.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले. (ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मतदाता सूची विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 25 नवंबर 2025 को बनगांव में रैली आयोजित की. उन्होंने BJP और केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया. कहा कि अगर उनके या TMC कार्यकर्ताओं पर कोई हमला हुआ तो वे पूरे देश में BJP की नींव हिला देंगी. ममता ने SIR प्रक्रिया को घुसपैठियों को हटाने का बहाना बताते हुए चुनाव आयोग व BJP का षड्यंत्र बताया.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ममता बनर्जी की धमकी की निंदा की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है. उन्होंने तंज कसा कि ममता बनर्जी पिछले चुनाव में स्टंट कर जीता था. अठावले ने कहा कि एसआईआर के कारण घुसपैठिये बाहर जा रहे हैं.

26 नवंबर को संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे. केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि पिछले 11 सालों में एनडीए की सरकार ने लगातार संविधान की रक्षा की है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबासाहेब को कभी सम्मान नहीं दिया. पीएम मोदी पर संविधान समाप्त करने के आरोप को गलत बताया.

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने PM मोदी के अयोध्या ध्वजारोहण पर सवाल उठाते हुए भी कहा कि क्या पीएम गिरिजाघर या चर्च में भी झंडा फहराएंगे. इसपर रामदास आठवले ने कहा कि पीएम सभी धर्मों के लिए समभाव रखते हैं. पीएम ने गुजरात में लद्दाख में बोध धर्म के लिए भी काफी कुछ किया है. पीएम मंदिर भी जाते हैं गुरुद्वारे भी जाते हैं.

