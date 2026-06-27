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झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री का बयान, अयोध्या राम मंदिर दान चोरी का मामला बेहद ही गंभीर

उन्होंने कहा कि मेरे मंत्रालय से संबंधित जो भी राशि झारखंड का है उसे भेजा जा रहा है. ओबीसी छात्रों के बकाया छात्रवृत्ति को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि पहले छात्रवृत्ति योजना के तहत 90% राशि राज्य को देना पड़ता था और 10% केंद्र को देना होता था मगर अब उसमें बदलाव कर 60:40 का अनुपात रखा गया है. उन्होंने कहा कि जो भी बकाया है उसे मैं दिल्ली लौटने के बाद देखकर भुगतान कराने की कोशिश करुंगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले में दोषी लोगों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाए, इसकी मैं मांग करता हूं. पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए रामदास अठावले ने कहा कि झारखंड सरकार का कोई भी राशि यदि केंद्र पर बकाया है तो इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहल करते हुए खुद प्रधानमंत्री से मिलकर बात रखनी चाहिए.

रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में शनिवार को मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि इस मामले में देश दुनियां के करोड़ों लोगों की आस्था वहां से जुड़ी हुई है. जिन्होंने दान में करोड़ों रुपये दिए हैं ऐसे में दान राशि में गड़बड़ी की शिकायत आने के बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों इस पर गंभीर है और आरोपों के घेरे में आए लोगों पर कार्रवाई की जा रही है.

रांचीः एक दिवसीय झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर दान राशि चोरी मामले में कोई भी लोग होंगे वो बख्से नहीं जाएंगे.

एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल आ सकता है. उन्होंने कहा कि 20 जुलाई के बाद कभी भी मानसून सत्र की शुरुआत हो सकती है. सदन में किसी बिल को पास करने के लिए उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होना अनिवार्य है केंद्र की मोदी सरकार में यह पहला मौका था कि जब महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका. हालांकि 2023 में कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया था. अब सदन में एनडीए का आंकड़ा बदल रहा है ऐसे में महिला आरक्षण बिल लाया जाता है तो इसे पास होने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि झारखंड में 2029 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत होने का दावा करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे. यहां तेजी से विकास होगा केंद्रीय मद के साथ-साथ राज्य में जब एनडीए की सरकार होगी तो यहां विकास कार्य में तेजी आएगी.

इस मौके पर उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पं. नेहरू का रिकार्ड तोड़कर लगातार 12 साल तक देश का प्रधानमंत्री बनने और उनके कार्यकाल की उपलब्धि को गिनाया. अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को झारखंड में विस्तार करने की घोषणा करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि हमारी पार्टी अभी तक देश के दो राज्यों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है. झारखंड में भी हम संगठन को मजबूत करेंगे.

नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक बेहद ही चिंता का विषय है और इस मामले में केंद्र सरकार काफी गंभीर है. उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है. उन्होंने नीट पेपर लीक के बाद कुछ विद्यार्थियों के द्वारा आत्महत्या किए जाने पर दुख जताते हुए कहा कि इस मामले में हो रही राजनीति उचित नहीं है.

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