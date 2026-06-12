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अठावले बोले- मोदी 2029 तक पीएम रहेंगे, अगला चुनाव भी एनडीए जीतेगा, राहुल जितनी भी गाली दें...लोग सब समझते हैं

जयपुर में मीडिया से बात करते केंद्रीय राज्यमंत्री अठावले ( ETV Bharat Jaipur )