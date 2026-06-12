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अठावले बोले- मोदी 2029 तक पीएम रहेंगे, अगला चुनाव भी एनडीए जीतेगा, राहुल जितनी भी गाली दें...लोग सब समझते हैं

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने जयपुर में की प्रेस वार्ता.

Union Minister of State Athawale speaking to the media in Jaipur
जयपुर में मीडिया से बात करते केंद्रीय राज्यमंत्री अठावले (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 3:34 PM IST

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जयपुर: केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वे साल 2029 तक तो प्रधानमंत्री हैं ही. साल 2029 में होने वाले आम चुनाव में भी एनडीए की ही जीत होगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई. उन्होंने कहा कि कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं. राहुल गांधी जितनी गालियां दें, लेकिन लोग सब समझते हैं. अठावले जयपुर दौरे में मीडिया से बात कर रहे थे. इससे पहले उनसे प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मुलाकात की.

मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, आज उन्होंने जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है. विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत को केंद्र सरकार से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. वे बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद पर 12 साल का कार्यकाल पूरा किया और जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा. नेहरू भी तीन बार प्रधानमंत्री रहे लेकिन सबसे ज्यादा दिनों तक पीएम रहने का उनका रिकॉर्ड मोदी ने तोड़ा है. वे साल 2029 तक तो प्रधानमंत्री हैं ही. साल 2029 में होने वाला लोकसभा चुनाव भी एनडीए ही जीतेगा.

मंत्री रामदास अठावले (ETV Bharat Jaipur)

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राहुल से पूछा, 60 साल में ओबीसी का भला क्यों नहीं: अठावले बोले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देश की 80 फीसदी आबादी से जुड़ा है. राहुल गांधी बार-बार ओबीसी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हम यह पूछते हैं कि जब देश में 60 साल तक उनकी सरकार रही तब उन्होंने वो काम क्यों नहीं किए? राहुल गांधी ने कहा इसलिए नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लिया है. इसमें हर पहलु की जानकारी मिलेगी. जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद सभी को न्याय मिलेगा.

आय में छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार: उन्होंने कहा, सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का क्रांतिकारी फैसला लिया. आठ लाख तक की वार्षिक आय वालों को दस फीसदी आरक्षण का फायदा मिलता है. ओबीसी वर्ग को आठ लाख तक की आय पर आरक्षण का फायदा मिल रहा है, लेकिन अब इस आय सीमा को बढ़ाकर 12-15 लाख रुपए की करने की मांग उठ रही है. इस पर विचार किया जा रहा है. इसे लेकर संबंधित विभाग मंथन में जुटे हैं.

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12 साल में देश ने हर क्षेत्र में की तरक्की: वे बोले, एनडीए सरकार के 12 साल में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है. सड़कें हो, हवाई मार्ग हो या जलमार्ग या एमएसएमई का क्षेत्र. हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है. इंडो-यूएस डील देश के लिए महत्वपूर्ण है. राहुल गांधी जितनी मोदी को गाली देंगे. लोग सब समझते हैं. देश में 12 साल में जनधन योजना में 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले हैं. राजस्थान में 3 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं. मुद्रा योजना में 2.51 लाख लोगों को फायदा मिला. राज्य में 74 लाख से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिले हैं.

ममता बनर्जी के लोग भाजपा में आ रहे: अठावले ने कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत हुई है, अब ममता बनर्जी के कई लोग भाजपा में आ रहे है. वहां लोग कह रहे हैं कि अब गुंडाराज खत्म हो रहा है. लोकतंत्र पर हमारा विश्वास है. नगालैंड में उनकी पार्टी के दो विधायक हैं. वे मणिपुर सहित देशभर में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि राजस्थान में उनकी पार्टी संगठनात्मक रूप से उतनी मजबूत नहीं है. हालांकि, संगठन को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं. शिवसेना से जुड़े कुछ लोग भी आज उनसे मिले हैं, लेकिन अभी पार्टी का संगठन राजस्थान में चुनाव लड़ने जीतना ताकतवर नहीं है.

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युद्ध के कारण दुनियाभर में ईंधन की किल्लत: अठावले ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के प्रयास जारी हैं.अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण हालत बदले हैं. ईंधन का संकट दुनियाभर में सामने आ रहा है. हालांकि, दुनिया के कई देशों में गैस और पेट्रोल-डीजल के रेट काफी बढ़े हैं. अब देश में दाम बढ़ने से कुछ परेशानी आ रही है. हमारे देश में पिछले कई सालों तक गैस और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम नहीं बढ़े. ईंधन की किल्लत के कारण उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की संख्या कम की गई है, लेकिन जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो इसकी वापस समीक्षा होगी.

दस्तावेज पूरे नहीं होंगे तो खारिज होगा नामांकन: मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनावी नामांकन में जिसके दस्तावेज पूरे नहीं होंगे, उसका नामांकन खारिज होगा, चाहे वह प्रत्याशी भाजपा का हो या कांग्रेस का. उन्होंने एक सवाल पर कहा कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी भाजपा से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रही है. बिहार में भाजपा का कई पार्टियों से गठबंधन है. उत्तरप्रदेश में भी भाजपा ने कई पार्टियों से गठबंधन कर रखा है. पार्टी राजस्थान में भी कोशिश कर सकती है, लेकिन उम्मीदवार दमदार होना चाहिए.

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