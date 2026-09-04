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रांची में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का आरक्षण पर बयान, बोले- पहले खत्म करो जाति व्यवस्था

रांची: आरक्षण खत्म करने को लेकर चल रहे आंदोलन पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि यदि जाति व्यवस्था खत्म हो जाती है, तो हम भी आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं. झारखंड दौरे पर आए केन्द्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने यह बात रांची के मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कही.

उन्होंने कहा कि SC-ST के लिए आरक्षण का प्रावधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है, जो 1950 में संसद से पास संविधान में निहित हैं. उन्होंने कहा कि देश में एससी-एसटी की आबादी 2011 के जनगणना के आधार पर, करीब 25% है और ओबीसी का 52% है.

SC-ST और OBC की 77% के करीब आबादी

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस तरह से इनकी आबादी 77% के करीब है और आरक्षण 49.5% मिलता है, शेष अन्य जातियों में भी आर्थिक रुप से पिछड़े खासकर 8 लाख से कम जिनकी आमदनी है, उन्हें 10% का आरक्षण हमारी सरकार ने दिया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अन्य सभी शामिल हैं, ऐसे में आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की मांग उचित नहीं है यदि आरक्षण समाप्त किया गया, तो उसमें मेरा मानना है कि जाति को भी समाप्त करना होगा.

रामदास अठावले का आरक्षण पर बयान (Etv Bharat)

रामदास अठावले ने कहा कि आज भी एससी वर्ग के लोगों को ना केवल सामाजिक रूप से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है बल्कि सरकारी स्तर पर भी प्रमोशन एवं दूसरी सुविधा के लाभ से उन्हें वंचित होना पड़ता है. उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों में आरक्षण बना रहे, इसके लिए सरकार को चाहिए कि 51% हिस्सेदारी सरकार की बनी रहे, क्योंकि निजीकरण से इसमें परेशानी होगी.

जातिगत जनगणना के लिए राहुल गांधी ना लें श्रेय: अठावले

केन्द्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बताया कि इस बार हमारी सरकार जनगणना जाति आधारित कराने का निर्णय लिया है. इसको लेकर भले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका श्रेय लेने में जुटे हैं यदि उनकी मंशा ठीक थी तो 2011 में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो जनगणना हुई थी, उस समय जाति आधारित क्यों नहीं कराया. रामदास अठावले ने कहा कि इस बार की जनगणना से एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य समेत सभी धर्मों के लोगों की जानकारी मिल जाएगी.