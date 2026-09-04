रांची में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का आरक्षण पर बयान, बोले- पहले खत्म करो जाति व्यवस्था
केन्द्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रांची में आरक्षण को लेकर अपने विचार मीडिया के सामने रखे. भुवन किशोर झा.
Published : September 4, 2026 at 4:20 PM IST
रांची: आरक्षण खत्म करने को लेकर चल रहे आंदोलन पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि यदि जाति व्यवस्था खत्म हो जाती है, तो हम भी आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं. झारखंड दौरे पर आए केन्द्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने यह बात रांची के मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कही.
उन्होंने कहा कि SC-ST के लिए आरक्षण का प्रावधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है, जो 1950 में संसद से पास संविधान में निहित हैं. उन्होंने कहा कि देश में एससी-एसटी की आबादी 2011 के जनगणना के आधार पर, करीब 25% है और ओबीसी का 52% है.
SC-ST और OBC की 77% के करीब आबादी
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस तरह से इनकी आबादी 77% के करीब है और आरक्षण 49.5% मिलता है, शेष अन्य जातियों में भी आर्थिक रुप से पिछड़े खासकर 8 लाख से कम जिनकी आमदनी है, उन्हें 10% का आरक्षण हमारी सरकार ने दिया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अन्य सभी शामिल हैं, ऐसे में आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की मांग उचित नहीं है यदि आरक्षण समाप्त किया गया, तो उसमें मेरा मानना है कि जाति को भी समाप्त करना होगा.
रामदास अठावले ने कहा कि आज भी एससी वर्ग के लोगों को ना केवल सामाजिक रूप से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है बल्कि सरकारी स्तर पर भी प्रमोशन एवं दूसरी सुविधा के लाभ से उन्हें वंचित होना पड़ता है. उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों में आरक्षण बना रहे, इसके लिए सरकार को चाहिए कि 51% हिस्सेदारी सरकार की बनी रहे, क्योंकि निजीकरण से इसमें परेशानी होगी.
जातिगत जनगणना के लिए राहुल गांधी ना लें श्रेय: अठावले
केन्द्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बताया कि इस बार हमारी सरकार जनगणना जाति आधारित कराने का निर्णय लिया है. इसको लेकर भले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका श्रेय लेने में जुटे हैं यदि उनकी मंशा ठीक थी तो 2011 में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो जनगणना हुई थी, उस समय जाति आधारित क्यों नहीं कराया. रामदास अठावले ने कहा कि इस बार की जनगणना से एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य समेत सभी धर्मों के लोगों की जानकारी मिल जाएगी.
हेमंत सरकार में दलित-आदिवासी को नहीं मिल रहा न्याय: अठावले
केन्द्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड बनाने में शिबू सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी और वह शुरू से सक्रिय रहे थे, हेमंत सोरेन भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सक्रिय थे लेकिन उसके बाद, जो यहां के दलित-आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए, वह उनके कार्यकाल में नहीं मिल रहा है.
सरकार को पहले छात्रों से करनी थी बात: रामदास अठावले
छात्र आंदोलन को सही बताते हुए रामदास अठावले ने कहा कि जो बातचीत सरकार के द्वारा पहले होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई, उन पर लाठीचार्ज किया गया लेकिन बाद में 2014 से जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई, उसे रद्द करने का उन्होंने निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, उनके लिए सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए.
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जो छात्र अनशन पर बैठे थे, उनकी मांग सही थी कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, उसमें गड़बड़ी हुई है, पारदर्शिता के साथ आयोजित नहीं की गई है लेकिन उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए, जो इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना होगा.
नई पॉलिसी बनाकर अधिक से अधिक नौजवानों को नौकरी मिले यह राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए. भारत सरकार की ओर से भी हम लोगों ने देश के नौजवानों को 10 लाख नौकरी देने का काम किया था. रामदास अठावले ने राज्य सरकार से यहां उद्योग को अधिक से अधिक लगाने की मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार का सहयोग लेकर यहां उद्योग लगाना चाहिए.
ये भी पढ़ें- चुनावों से पहले फिर निकला आरक्षण का मुद्दा, सियासी घमासान, पशोपेश में भाजपा
महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग, महिला कांग्रेस ने BJP सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन
झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री का बयान, अयोध्या राम मंदिर दान चोरी का मामला बेहद ही गंभीर