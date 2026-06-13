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केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले- मोदी जी विकास पुरुष हैं, संविधान का सम्मान करने वाले एकमात्र नेता

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले, जो भाजपा के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के नेता भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों, दिव्यांगजनों, अनाथों और ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने दावा किया कि इस साल का बजट गरीबों को मुख्यधारा में लाने के लिए पर्याप्त है और मोदी जी 2029 में भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. अठावले ने कहा कि, प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है कि हमारा मंत्रालय दिव्यांगजन के विकास के लिए भी है, अनाथों और ट्रांसजेंडर के लिए भी है. इस साल का बजट भी गरीबों को ऊपर उठाने के लिए लगभग पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही केंद्र सरकार लेती है. उन्होंने कहा कि वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं और उनके मंत्रालय पर बहुत बड़ा दायित्व गरीबों को न्याय दिलाने का होता है और ऐसे लोग सबसे ज्यादा उनके मंत्रालय में आते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो व्यापार के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें 15 करोड़ तक का लोन दिया जाता है. इसके अलावा NSBC, नेशनल सफाई मजदूर विकास निगम, अनुसूचित जाति आयोग आदि माध्यमों से हम उन्हें सामाजिक न्याय दिला रहे हैं. देखिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से बातचीत का वीडियो (ETV Bharat) मोदी जी 2029 में भी देश के पीएम बनेंगे

उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने का श्रेय मोदी को देते हुए कहा, "मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 2029 में भी वो देश के पीएम बनेंगे. ऐसी भावनाएं NDA के सभी सहयोगियों की हैं. उन्होंने कहा कि बाबासाहेब के संविधान को ढंग से लागू करने वाले मोदी जी ही एक ऐसे नेता हैं जो संविधान का सम्मान करते हैं. बाकी लोग सिर्फ संविधान की बात करते हैं. अठावले ने कहा, "नरेंद्र मोदी विकास पुरुष हैं और सर्व धर्म समभाव को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं. जन-धन, आयुष्मान भारत और तमाम योजनाएं सभी धर्मों के लिए हैं. एनडीए सरकार में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है. आजकल की स्थिति में जितना पैसा हम मंजूर करते हैं, वो पूरा पैसा नीचे तक जाता है." उन्होंने सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाते हुए बताया, "4 करोड़ लोगों को आवास मिला, 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिला और जल की पर्याप्त सुविधा मिली. अब भ्रष्टाचार का स्कोप नहीं रह गया है. अधिकारी भी अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं. शून्य प्रतिशत भ्रष्टाचार के लक्ष्य पर हर मंत्रालय को पीएम की तरफ से लक्ष्य दिया गया है."