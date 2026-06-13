केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले- मोदी जी विकास पुरुष हैं, संविधान का सम्मान करने वाले एकमात्र नेता
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से विशेष बातचीत की.
Published : June 13, 2026 at 7:31 PM IST
नई दिल्ली: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले, जो भाजपा के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के नेता भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों, दिव्यांगजनों, अनाथों और ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने दावा किया कि इस साल का बजट गरीबों को मुख्यधारा में लाने के लिए पर्याप्त है और मोदी जी 2029 में भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे.
अठावले ने कहा कि, प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है कि हमारा मंत्रालय दिव्यांगजन के विकास के लिए भी है, अनाथों और ट्रांसजेंडर के लिए भी है. इस साल का बजट भी गरीबों को ऊपर उठाने के लिए लगभग पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही केंद्र सरकार लेती है. उन्होंने कहा कि वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं और उनके मंत्रालय पर बहुत बड़ा दायित्व गरीबों को न्याय दिलाने का होता है और ऐसे लोग सबसे ज्यादा उनके मंत्रालय में आते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो व्यापार के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें 15 करोड़ तक का लोन दिया जाता है. इसके अलावा NSBC, नेशनल सफाई मजदूर विकास निगम, अनुसूचित जाति आयोग आदि माध्यमों से हम उन्हें सामाजिक न्याय दिला रहे हैं.
मोदी जी 2029 में भी देश के पीएम बनेंगे
उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने का श्रेय मोदी को देते हुए कहा, "मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 2029 में भी वो देश के पीएम बनेंगे. ऐसी भावनाएं NDA के सभी सहयोगियों की हैं. उन्होंने कहा कि बाबासाहेब के संविधान को ढंग से लागू करने वाले मोदी जी ही एक ऐसे नेता हैं जो संविधान का सम्मान करते हैं. बाकी लोग सिर्फ संविधान की बात करते हैं.
अठावले ने कहा, "नरेंद्र मोदी विकास पुरुष हैं और सर्व धर्म समभाव को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं. जन-धन, आयुष्मान भारत और तमाम योजनाएं सभी धर्मों के लिए हैं. एनडीए सरकार में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है. आजकल की स्थिति में जितना पैसा हम मंजूर करते हैं, वो पूरा पैसा नीचे तक जाता है."
उन्होंने सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाते हुए बताया, "4 करोड़ लोगों को आवास मिला, 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिला और जल की पर्याप्त सुविधा मिली. अब भ्रष्टाचार का स्कोप नहीं रह गया है. अधिकारी भी अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं. शून्य प्रतिशत भ्रष्टाचार के लक्ष्य पर हर मंत्रालय को पीएम की तरफ से लक्ष्य दिया गया है."
नशा मुक्त भारत और आर्थिक प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचने का लक्ष्य
अठावले ने अपने मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान का भी जिक्र किया और कहा कि यह करोड़ों लोगों को राहत पहुंचा रहा है. उन्होंने दावा किया कि मोदी जी की सरकार 24 घंटे काम करने वाली सरकार है. इसलिए 12 साल में हम दुनिया की नंबर 4 अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जल्द ही नंबर 2 तक पहुंच जाएंगे. हमारा किसान, युवा, महिला और अन्य कैटेगरी के लोगों को न्याय देने का लक्ष्य है.
पश्चिम बंगाल की राजनीति पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देर-सबेर टीएमसी को टूटना ही था क्योंकि वहां आंतरिक लोकतंत्र नहीं था. ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अठावले ने कहा कि "ममता दीदी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहीं. कांग्रेस से अलग होकर और कम्युनिस्टों को हराकर मुख्यमंत्री बनीं, मगर उनके राज में पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन बहुत बढ़ गया था. इसलिए वहां उनके खिलाफ 96 प्रतिशत लोगों ने वोट किया.
उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में ममता दीदी ने इमोशनल प्रचार कर कुछ सीटें ले ली थीं, मगर इस बार वहां की जनता इस भुलावे में नहीं आई और लोगों ने NDA पर विश्वास जताया. उन्होंने आगे कहा, "पार्टी तोड़ने का आरोप लगाने वाले लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी पार्टी में लोग खुश नहीं रहते और खुद चलकर NDA में आ जाते हैं."
अठावले ने कहा कि मंत्रालय में रहते हुए मुझे सबसे ज्यादा बंगाल में केंद्र की योजनाओं को लागू करने में चुनौती हुई थी. अब NDA सरकार पश्चिम बंगाल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और अधिक से अधिक निवेशकों को वहां बुलाने की कोशिश करेगी.
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में बीजेपी का रुख क्या कभी एनडीए की सहयोगी पार्टियों के साथ भेदभाव का रहा? इसका जवाब देते हुए अठावले ने कहा कि पीएम मोदी सहयोगियों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते. अठावले ने जोर देकर कहा कि 12 साल में कभी ऐसा नहीं लगा कि मोदी जी ने सहयोगियों के साथ भेदभाव किया हो.
कांग्रेस और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए अठावले ने कहा, "राहुल का भविष्य अच्छा है, वो विपक्ष के नेता ही बनकर रहेंगे. मुझे नहीं लगता कि कभी उनकी सरकार बन पाएगी. दलित समाज BJP और NDA के साथ है और उनके साथ होने से NDA हमेशा आगे रहेगा.
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