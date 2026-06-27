झारखंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा- बाबा साहेब का संविधान सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी गारंटी
रामगढ़ के राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किया गया. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले इस कार्यक्रम में शामिल हुए.
Published : June 27, 2026 at 7:14 PM IST
रामगढ़ : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने केवल भारत का संविधान नहीं बनाया, बल्कि देश के गरीब, दलित, पिछड़े, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और वंचित वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी सुनिश्चित किया. उन्होंने कहा कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और न्याय की गारंटी देकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है.
शनिवार को झारखंड के रामगढ़ स्थित राधा गोविंद विश्वविद्यालय में "आर्थिक असमानता एवं बेरोजगारी के संदर्भ में डॉ. भीमराव अंबेडकर का समग्र दृष्टिकोण" विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ. अतिथियों का स्वागत कुलगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तथा पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति-चिह्न भेंट कर किया गया. इस अवसर पर संगोष्ठी की स्मारिका का भी विमोचन किया गया. तकनीकी सत्र में देशभर से आए शोधार्थियों ने अपने शोध-पत्र प्रस्तुत किए, जिन पर विषय विशेषज्ञों ने विस्तृत चर्चा की.
राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, शिक्षा, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है. युवाओं को उनके विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. भारत का संविधान दुनिया के सबसे मजबूत संविधानों में से एक है, जो जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सामाजिक न्याय, शिक्षा और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तथा विदेश में अध्ययन तक के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राधा गोविंद विश्वविद्यालय में लगभग सात हजार छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. विश्वविद्यालय अथवा यहां के विद्यार्थियों को केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो हरसंभव सहयोग दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने देशभर में घर-घर जाकर जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, ताकि समाज के सभी वर्गों से जुड़े सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकें और योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके.
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