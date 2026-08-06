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जयपुर: पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर तंज, बोले- उनके आरोपों का कोई आधार नहीं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता

जयपुर: संसद से लेकर सड़कों तक जारी राजनीतिक टकराव के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों पर तीखा जवाब दिया है. गुरुवार को राजस्थान दौरे पर जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए गोयल ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और उन्हें अब कोई गंभीरता से नहीं लेता. उन्होंने कहा कि जिस मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साध रही है, उसमें सभी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया गया है और सरकार ने पूरे घटनाक्रम को जिम्मेदारी के साथ संभाला.

पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं: पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन केवल राजनीतिक लाभ के लिए निराधार आरोप लगाना उचित नहीं है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है तथा विपक्ष लगातार तथ्यों से इतर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. उनके इस बयान को संसद के आगामी सत्र से पहले भाजपा की आक्रामक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. पीयूष गोयल ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों की सरकारों को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं केवल किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का गंभीर विषय हैं. युवाओं के भविष्य से जुड़ा यह मामला राजनीति से ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है.