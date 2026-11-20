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DU के 103वें दीक्षांत समारोह में अमित शाह की जगह पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जानिए क्या कहा ?

दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: ‘पर्स्यू योर ड्रीम्स’ यानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें. जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, असफलताओं से घबराएं नहीं और अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखें. यह संदेश केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को दिया. उन्होंने कहा कि युवाओं को जीवन में सफलता हासिल करने के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि सकारात्मक सोच, एकाग्रता, लगातार सीखने की आदत, अच्छा स्वास्थ्य और संघर्षों से लड़ने का साहस भी जरूरी है. उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता के छह मंत्र देते हुए कहा कि आज वे विश्वविद्यालय से निकलकर जीवन की नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं. यहां उन्हें अपने सपनों के साथ देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निभानी होगी. वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य युवाओं के कंधों पर है.

बड़े सपने देखें, लक्ष्य छोटे न रखें