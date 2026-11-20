DU के 103वें दीक्षांत समारोह में अमित शाह की जगह पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जानिए क्या कहा ?
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को दिया.
Published : November 20, 2026 at 3:27 PM IST
नई दिल्ली: ‘पर्स्यू योर ड्रीम्स’ यानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें. जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, असफलताओं से घबराएं नहीं और अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखें. यह संदेश केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को दिया. उन्होंने कहा कि युवाओं को जीवन में सफलता हासिल करने के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि सकारात्मक सोच, एकाग्रता, लगातार सीखने की आदत, अच्छा स्वास्थ्य और संघर्षों से लड़ने का साहस भी जरूरी है. उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता के छह मंत्र देते हुए कहा कि आज वे विश्वविद्यालय से निकलकर जीवन की नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं. यहां उन्हें अपने सपनों के साथ देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निभानी होगी. वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य युवाओं के कंधों पर है.
बड़े सपने देखें, लक्ष्य छोटे न रखें
पीयूष गोयल ने कहा कि यदि विद्यार्थी इस दीक्षांत समारोह से केवल तीन शब्द याद रखें तो वे हैं- ‘पर्स्यू योर ड्रीम्स’. उन्होंने कहा कि बड़े सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने का दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए. लक्ष्य कभी छोटे नहीं रखने चाहिए और असफलता से कभी डरना नहीं चाहिए. अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत, मेहनत और समर्पण के साथ काम करना चाहिए.
उन्होंने अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का उदाहरण दिया. पीयूष गोयल ने बताया कि लिंकन का बचपन कठिनाइयों में बीता. उन्होंने औपचारिक शिक्षा भी पूरी तरह हासिल नहीं की थी. उन्होंने मजदूर, दुकानदार और वकील के रूप में काम किया. कारोबार में असफलता मिली और चुनावी राजनीति में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सीखना और प्रयास करना नहीं छोड़ा. अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने और देश में गुलामी खत्म करने में भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि असफलताएं आपके सपनों के रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीख होनी चाहिए.
From Sudama ji’s chai ☕ and the canteen bhaiya’s khata to the guard didi who knew you by face and the librarian who helped you ace those exams… these are the little things that make a university feel like home.— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 20, 2026
And here's to the parents who sacrificed their own dreams to turn… pic.twitter.com/nej0wcZhFb
सकारात्मक रहें, बदलाव से न घबराएं
पीयूष गोयल ने विद्यार्थियों को दूसरा मंत्र सकारात्मक सोच रखने और समय के अनुसार खुद में बदलाव करने का दिया. पीयूष गोयल ने कहा कि नकारात्मक सोच रखने वाले लोग देश और समाज का भला नहीं कर सकते. परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं, इसलिए समय के साथ अपनी सोच और काम करने के तरीके में बदलाव करना जरूरी है. उन्होंने वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण देते हुए कहा कि बिजली का बल्ब बनाने के लिए उन्होंने बार-बार प्रयोग किए और कई असफलताओं के बाद सफलता हासिल की. हर प्रयास व्यक्ति को सफलता के करीब ले जाता है. इसलिए असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीखें और जरूरत पड़ने पर अपना तरीका बदलें.
लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें
गोयल ने कहा कि आज हम 30 सेकंड की रील वाली दुनिया में रह रहे हैं. सोशल मीडिया और छोटी-छोटी घटनाओं के बीच लोगों का ध्यान जल्दी भटक जाता है. ऐसे समय में अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना बहुत बड़ी क्षमता है. उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचार का जिक्र करते हुए कहा कि एक विचार को अपना जीवन बना लें और उसी दिशा में पूरी एकाग्रता से काम करें. जब कोई बड़ा सपना देखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए निरंतर ध्यान और मेहनत जरूरी है.
हमेशा सीखते रहें, एआई के दौर में खुद को अपडेट करें
उन्होंने विद्यार्थियों को चौथा मंत्र हमेशा विद्यार्थी बने रहने का दिया. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई-नई तकनीकों के आने से काम करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं. ऐसे में युवाओं को नई चीजें सीखने के साथ पुरानी आदतों और तरीकों को छोड़ना भी आना चाहिए. कई बार भविष्य की जरूरतों के हिसाब से पुरानी जानकारी को दोबारा समझना और काम करने का तरीका बदलना पड़ता है. उन्होंने कहा कि मानवीय अनुभव और आलोचनात्मक सोच की अपनी अलग अहमियत है. व्यक्ति जितना अपने काम का विश्लेषण करेगा और अपनी गलतियों को समझेगा, उतना ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा.
स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें
पीयूष गोयल ने कहा कि सफलता हासिल करने के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. शरीर ही वह साधन है, जो जीवन की पूरी यात्रा में आपके साथ रहेगा. युवावस्था में देर रात तक पढ़ाई करना, अनियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य की अनदेखी करना आसान लगता है, लेकिन आगे चलकर इसका एहसास होता है. उन्होंने विद्यार्थियों को पैदल चलने, दौड़ने, खेल खेलने और योग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम और समय पर स्वास्थ्य जांच शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है.
अपने संघर्षों पर भरोसा रखें
छठे मंत्र में उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों पर भरोसा रखना चाहिए. हर मुश्किल परिस्थिति व्यक्ति को कुछ सिखाती है और आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करती है. उन्होंने भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास और पांडवों के 12 वर्ष वनवास तथा एक वर्ष अज्ञातवास का उदाहरण देते हुए कहा कि कठिनाइयां अक्सर व्यक्ति को उसकी मंजिल के लिए तैयार करती हैं. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यदि किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, मनचाहा हॉस्टल नहीं मिला या नौकरी के लिए भेजे गए आवेदन पर अस्वीकृति मिली तो उसे अस्थायी अनुभव समझें. उससे सीख लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि एक असफलता आपके पूरे भविष्य का फैसला नहीं करती.
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2047 तक विकसित भारत बनाना युवाओं का संकल्प हो
पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच संकल्पों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहला संकल्प विकसित भारत का निर्माण, दूसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, तीसरा अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व, चौथा देश की एकता और अखंडता बनाए रखना और पांचवां अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी से पालन करना है. उन्होंने कहा कि जब भारत वर्ष 2047 में आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना हम सभी का साझा सपना होना चाहिए. इसके लिए युवाओं को अपने व्यक्तिगत विकास के साथ देश के विकास में भी योगदान देना होगा.
गोयल ने कहा कि विकसित देश वही बनते हैं, जो अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत को सम्मान देते हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से दीक्षांत समारोह में पारंपरिक गाउन और रोब की जगह भारतीय अंगवस्त्र अपनाने की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह केवल पहनावे में बदलाव नहीं, बल्कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का संदेश है. उन्होंने अंगवस्त्र के विशेष डिजाइन का जिक्र करते हुए विश्वविद्यालय को उसका आईपीआर पंजीकृत कराने का सुझाव भी दिया.
नौकरी तलाशने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें युवा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में 50 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं. भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है. देश में ढाई लाख से अधिक स्टार्टअप और 130 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं. उन्होंने युवाओं से नौकरी तलाशने के साथ नौकरी देने वाले बनने की सोच विकसित करने को कहा. उन्होंने कहा कि समाज के उन लोगों के प्रति युवाओं की जिम्मेदारी है, जिन्हें शिक्षा और आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए. यदि कोई युवा अपने प्रयास से किसी एक वंचित व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सके तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.
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दोस्तों और शिक्षकों को हमेशा याद रखें
पीयूष गोयल ने विद्यार्थियों को कॉलेज के दोस्तों और शिक्षकों के योगदान को कभी नहीं भूलने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि कॉलेज के दिनों में दोस्त कई बार परिवार से भी अधिक समय साथ बिताते हैं. वे परीक्षा के समय जगाते हैं, नोट्स देते हैं और मुश्किल समय में आपके विचारों पर भरोसा करते हैं. यही दोस्त भविष्य में आपके कारोबार के पहले ग्राहक या साझेदार भी बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षक का योगदान केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता. उनकी दी गई सीख, गलतियों पर समझाना और सही दिशा दिखाना जीवनभर काम आता है. उन्होंने विद्यार्थियों से डीयू के आदर्श वाक्य ‘निष्ठा, धृति और सत्यम्’ यानी निष्ठा, धैर्य और सत्य को जीवन में अपनाने की अपील की.
1.72 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिली डिग्री
दिल्ली विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह में कुल 1,72,668 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं. इनमें 1,72,196 स्नातक और परास्नातक विद्यार्थी शामिल हैं, जबकि 472 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई. समारोह में 199 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. इनमें 164 गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और 34 अन्य पुरस्कार शामिल हैं. इस अवसर पर पीयूष गोयल ने सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल विद्यार्थियों की नहीं, बल्कि उन माता-पिता की भी है जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अनेक त्याग किए हैं.
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