जातिगत जनगणना पर बोले रामदास अठावले, ''अगर हमारी नीयत साफ नहीं तो नाना पाटोले की नीयत है साफ''
''अभी हमारा जो नया बजट आया है, उसमें छत्तीसगढ़ के लिए 50427 करोड़ रुपए है.'' रितेश तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 4:59 PM IST
रायपुर: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज छत्तीसगढ़ पहुंचे. आठवले ने सुबह स्टेट गेस्ट हाउस पहुना में अधिकारियों के साथ मीटिंग की. मीटिंग के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना के सवाल पर कहा कि अगर हमारी नीयत साफ नहीं है तो नाना पाटोले की नियत साफ है क्या ? ''ऐसा सवाल पूछने वाले आप लोग ही अभी मांग कर रहे थे कि जाति के आधार पर जनगणना हो. अब जब हमने जनगणना का काम शुरू किया है तो उल्टा सीधा बोलते हैं.''
क्या जातिगत जनगणना पर कांग्रेस की नीयत साफ है: अठावले
महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पाटोले के द्वारा जातिगत जनगणना के सवाल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, ''सबको बोलने का अधिकार है, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते. चुनाव में जनता ऐसे लोगों का मुंह बंद करेगी. ऐसे सवाल करके लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हमारी नीयत साफ नहीं है, मतलब क्या है, हमने तो निर्णय ले लिया है. मैं भी जब कांग्रेस पार्टी में था तब जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग किया था. जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए."
केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को कर रही हर संभव मदद: अठावले
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "मैं आज रायपुर आया और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा हूं. भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को अधिक मदद करना चाहती है. ऐसे जो भी नए प्रस्ताव आप लोगों ने बनाए हैं, जिसे भारत सरकार को भेजना चाहिए वो हमें दें.
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी तरह काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राइबल समाज के नेता को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया है. यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है. क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में जो जनसंख्या है उसमें 30% से अधिक ट्राइबल की जनसंख्या है. अभी हमारा जो नया बजट आया है, उसमें छत्तीसगढ़ के लिए 50427 करोड़ रुपए है. जिससे वित्तीय क्षमता और विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी: रामदास अठावले,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
कांग्रेस की नीति पर केंद्रीय मंत्री ने खड़े किए सवाल
अठावले ने कहा कि हमारी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. राहुल गांधी जी बार-बार मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए. लेकिन जब उनकी और कांग्रेस की सरकार थी तब जातिगत जनगणना नहीं कराई गई. अब जब बीजेपी की सरकार आई है तब बोल रहे हैं कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए. हमारी सरकार ने केवल ओबीसी ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हर जाति के लोगों का जनगणना कार्य करने का निर्णय लिया है.
जनगणना करने से यह पता लग पाएगा कि अलग-अलग जातियों का पापुलेशन कितना है. उस फैमिली में कितने मेंबर हैं. कितने लोग बेरोजगार हैं. कितने लोग भूमिहीन लोग हैं. कितने लोग मजदूर हैं. कितने लोग उद्योगपति हैं. कितने लोग बड़े किसान हैं. जनगणना करने से ऐसी जानकारी हमें मिलेगी. कांग्रेस के कार्यकाल में कई बार जाति जनगणना को लेकर सवाल उठी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को लेकर कभी निर्णय नहीं लिया था: रामदास अठावले,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
मोदी सरकार के फैसले से कांग्रेस को आपत्ति क्यों: आठवले
आठवले ने अपने दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी और मुख्य रुप से राहुल गांधी पर जमकर तंज कसे. आठवले ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने जातिगत जनगणना की बातों को अनसुना कर दिया था. अब जब केंद्र में मोदी की सरकार है तो हमारी मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
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