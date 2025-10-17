भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के प्री-समिट का शुभारंभ, जितिन बोले- विश्वस्तरीय कंप्यूटिंग शक्ति उपलब्ध करा रहे हम
भारत आज, एक डॉलर प्रति घंटे से कम लागत में विश्वस्तरीय कंप्यूटिंग शक्ति उपलब्ध करा रहा है, इससे अनुसंधान, इनोवेशन और बेहतर परिवर्तन संभव होंगे.
October 17, 2025
देहरादून: उत्तराखंड आईटी विभाग ने इंडिया एआई मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से देहरादून में उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन किया. इस शिखर सम्मेलन का एमईआईटीवाई के केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया.
भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का प्री-समिट: ये आयोजन, इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का एक आधिकारिक प्री-समिट कार्यक्रम था, जो 19-20 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने जा रही है. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि पर्यावरण से लेकर टूरिज्म सेक्टर उत्तराखंड की धरोहर है. जिसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा.
प्री-समिट कार्यक्रम का केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया उद्घाटन: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि-
पिछली सदी में परमाणु तकनीक जो मायने रखती थी, वह इस सदी के लिए एआई मायने रखती है. ऐसे में भारत सरकार की कोशिश है कि यह अवसर सभी को समान रूप से मिले. भारत आज, एक डॉलर प्रति घंटे से भी कम की लागत में विश्वस्तरीय कंप्यूटिंग शक्ति उपलब्ध करा रहा है, जिससे अनुसंधान, इनोवेशन और बेहतर परिवर्तन संभव हो सकेंगे. एआई के जरिए कुंभ के मैनेजमेंट से लेकर शासन और शिक्षा में बदलाव तक, भारत ये दिखा रहा है कि जो कभी अकल्पनीय था, वह अब संभव है. साथ ही कहा कि ये नया भारत है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, सक्षम है और प्रभावशाली तकनीक के उपयोग में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है.
-जितिन प्रसाद, राज्यमंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-
एआई का निर्माण करना है लक्ष्य: वहीं, उत्तराखंड के आईटी सचिव नितेश कुमार झा ने कहा कि-
हम लगातार एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और हमारे राज्य का उद्देश्य केवल एआई का उपयोग करना नहीं, बल्कि एआई का निर्माण करना है. ताकि भारत देश एआई का निर्माता बने. इसके लिए एक उत्कृष्टता (Excellence) केंद्र स्थापित किया है और पहला ड्रोन एप्लीकेशन केंद्र भी स्थापित किया है, जहां ड्रोन तकनीक में एआई को इंटीग्रेटेड कर रहे हैं. इसके लिए, उत्तराखंड राज्य को इस साल प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है.
-नितेश कुमार झा, आईटी सचिव, उत्तराखंड-
प्री-समिट कार्यक्रम में ये संस्थान और कंपनियां रही मौजूद: प्री-समिट कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की, आईआईएम काशीपुर, टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज, यूपीईएस और एसटीपीआई देहरादून समेत तमाम प्रमुख संस्थान शामिल हुए. इसमें आईआईएम काशीपुर और एसटीपीआई देहरादून के सहयोग से एआई-आधारित स्टार्टअप्स की जानकारी दी गई. जिनमें शासन, उद्यमिता और सामाजिक प्रभाव में एआई के व्यावहारिक एप्लीकेशंस की जानकारी दी गई. कार्यक्रम के एक सत्र में छात्रों को जमीनी स्तर पर जाने, मूल कारणों को समझने और वास्तविक सामाजिक प्रभाव पैदा करने वाले विचारों को डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित करने के महत्व को बताया गया.
2026 में होगी इंडिया एआई समिट: वहीं, कार्यक्रम के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि-
इंडिया एआई समिट फरवरी 2026 में होने जा रहा है. वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश टेक्नोलॉजी की क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इंडिया एआई समिट में देश दुनिया से लोग शामिल होंगे. एआई टेक्नोलॉजी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए भारत पूरा प्रयास कर रहा है कि लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. साथ ही पर्यावरण से लेकर टूरिज्म सेक्टर उत्तराखंड की धरोहर है. उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि देश दुनिया से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों श्रद्धालुओं को सहूलियत और सुरक्षा मिले.
-जितिन प्रसाद, केंद्रीय राज्यमंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-
वैश्विक एआई एजेंडे को आकार देगा भारत: उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 ने भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए मंच तैयार किया है, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई फोरम होगा. वैश्विक एआई एजेंडे को आकार देने में भारत के बढ़ते नेतृत्व को देखते हुए, ये शिखर सम्मेलन देश के एआई फॉर ऑल के लक्ष्य पर आधारित है. ये सामाजिक समावेशन, नवाचार और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए एआई की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करता है, जिससे समानतापूर्ण, टिकाऊ और जन-केंद्रित एआई विकास के वैश्विक समर्थक के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होती है.
