केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा, राष्ट्रपति ने स्वीकार किया
भारतीय जनता पार्टी ने रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को दोबारा राज्यसभा ना भेजने का फैसला किया था.
Published : June 23, 2026 at 10:15 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने आज मंगलवार को राज्यसभा का अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है. बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में उन्हें फिर से उम्मीदवार न बनाने का फैसला किया था.
जॉर्ज कुरियन केंद्र की मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी संभाल रहे थे. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से कुरियन का इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया है. कुरियन शायद केंद्र सरकार में अकेले ऐसे मंत्री थे जो ईसाई समुदाय से हैं. उनका राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो गया.
President Droupadi Murmu, as advised by the Prime Minister, has accepted the resignation of George Kurian from the Union Council of Ministers, with immediate effect: Rashtrapati Bhavan— ANI (@ANI) June 23, 2026
(file pic of George Kurian) pic.twitter.com/crXXDH0w7k
सरकार के दो केंद्रीय मंत्रियों रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए दोबारा नॉमिनेट नहीं किया गया, जबकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था. 1960 में केरल के कोट्टायम में जन्मे कुरियन सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं. 1980 में पार्टी बनने के बाद से वे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, और उन्होंने पहले नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के वाइस-चेयरमैन के तौर पर काम किया है.
वे शुरू में अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश से एक खाली सीट भरने के लिए राज्यसभा में गए थे.
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