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केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा, राष्ट्रपति ने स्वीकार किया

नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने आज मंगलवार को राज्यसभा का अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है. बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में उन्हें फिर से उम्मीदवार न बनाने का फैसला किया था.

जॉर्ज कुरियन केंद्र की मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी संभाल रहे थे. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से कुरियन का इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया है. कुरियन शायद केंद्र सरकार में अकेले ऐसे मंत्री थे जो ईसाई समुदाय से हैं. उनका राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो गया.