खीरे की खेती के लिए 99 लाख की सब्सिडी: केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी बोले- किसान हूं, नियमों के तहत लिया लाभ
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने सब्सिडी लेने पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी. वहीं, कांग्रेस ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
Published : June 27, 2026 at 3:07 PM IST
जयपुर: केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अपने ही मंत्रालय की योजना के तहत खीरे की खेती के लिए करीब 99.60 लाख रुपये की सब्सिडी मिलने को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं. इस मामले में कांग्रेस ने पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जबकि मंत्री भागीरथ चौधरी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने एक किसान के तौर पर निर्धारित नियमों और सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आवेदन किया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई तथ्य नहीं छिपाया और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई.
भागीरथ चौधरी ने कहा कि वे शुरुआत से खेती करते आ रहे हैं और आज भी किसान हैं. उन्होंने बताया कि हजारों किसान पॉलीहाउस और संरक्षित खेती की योजनाओं के तहत सब्सिडी का लाभ लेते हैं और उन्होंने भी उसी योजना के अंतर्गत आवेदन किया था. उनका कहना है कि उन्होंने वर्ष 2018 में इस परियोजना के लिए आवेदन किया था, जबकि मंत्री बनने के बाद किसी विशेष लाभ के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि उनके फार्म पर एक सूचना बोर्ड लगाया गया है, जिसमें लिए गए ऋण और सब्सिडी का पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से दर्ज है.
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2 करोड़ का लोन लेकर तैयार किया फार्म: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि परियोजना के लिए उन्होंने बैंक से करीब 2 करोड़ रुपये का लोन लिया. पुष्कर के पास स्थित अपने फार्म पर उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाई है. क्षेत्र में लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए उन्होंने लगभग 2 करोड़ लीटर क्षमता वाले चार फार्म पॉन्ड तैयार करवाए हैं, ताकि वर्षा जल का संरक्षण कर 60 बीघा क्षेत्र में सिंचाई की जा सके. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल व्यावसायिक खेती नहीं बल्कि किसानों को नई तकनीक और प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देना भी है.
किस योजना के तहत मिली सब्सिडी: रिपोर्ट के अनुसार भागीरथ चौधरी का 16,592 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित खीरे की खेती का प्रोजेक्ट वर्ष 2025 में स्वीकृत उन 467 परियोजनाओं में शामिल था, जिन्हें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (NHB) ने मंजूरी दी थी. यह परियोजना मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के तहत संचालित योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद चुनिंदा फल, सब्जियों और फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना है. NHB कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली स्वायत्त संस्था है.
मोदी सरकार के मंत्री भागीरथ चौधरी का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है।— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) June 27, 2026
कृषि राज्य मंत्री भागीरथ ने अपने ही मंत्रालय से 99 लाख रुपए की सब्सिडी उठा ली - खीरे की खेती के लिए।
मंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद ये खेल किया गया। भागीरथ ने अप्रैल 2025 में सब्सिडी मांगी और सिर्फ 14 दिन में… pic.twitter.com/Rvubc5GhYo
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कांग्रेस ने लगाया पद के दुरुपयोग का आरोप: मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और मंत्री भागीरथ चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि मंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपने ही मंत्रालय की योजना के तहत 99 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त की और आवेदन के मात्र 14 दिन के भीतर मंजूरी मिल गई. विपक्ष ने इसे पद के दुरुपयोग बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए.
मंत्री बोले- सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ: विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए भागीरथ चौधरी ने कहा कि उन्होंने कोई काम छिपकर नहीं किया. उन्होंने कहा कि यदि हजारों किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है तो एक किसान होने के नाते उन्हें भी उसी प्रक्रिया के तहत लाभ मिला है. उन्होंने दोहराया कि उनका पूरा प्रोजेक्ट सरकारी नियमों और पात्रता के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य आधुनिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को नई तकनीकों से जोड़ना है.
#WATCH अजमेर, राजस्थान: एक मीडिया रिपोर्ट पर कि उनके अपने मंत्रालय ने उन्हें खीरे के खेत के लिए एक स्कीम के तहत 99 लाख रुपये की सब्सिडी दी, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, " मैं एक किसान हूं और बचपन से खेती कर रहा हूं...मैंने कुछ नहीं छिपाया है। हजारों किसान पॉलीहाउस लगाते… pic.twitter.com/8aLu8yNGZQ— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 27, 2026
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अब राजनीतिक घमासान तेज: करीब 99.60 लाख रुपये की सब्सिडी को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है. एक ओर कांग्रेस इस मामले में निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का कहना है कि उन्होंने एक किसान के रूप में सरकारी योजना का वैध लाभ लिया है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना रह सकता है.