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खीरे की खेती के लिए 99 लाख की सब्सिडी: केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी बोले- किसान हूं, नियमों के तहत लिया लाभ

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ( Photo Source- Bhagirath chuadhary office )