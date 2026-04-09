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इतिहास की अलग दुनिया में होने का होगा अहसास! लोगों के लिए खुला शिवाजी म्यूज़ियम, जानें क्या है टाइमिंग

शिवाजी म्यूज़ियम इतिहास और टेक्नोलॉजी का संगम: म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश करते ही दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होता है. यहां डार्क राइड के जरिए शिवाजी महाराज के जीवन के महत्वपूर्ण पलों को दर्शाया गया है. इसके साथ ही अत्याधुनिक हथियारों की गैलरी, प्राचीन चित्रों का संग्रह, और रायगढ़ किले का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल भी यहां का मुख्य आकर्षण हैं. हर एक सेक्शन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दर्शक इतिहास को सिर्फ देखें ही नहीं, बल्कि उसे समझें और उससे जुड़ाव महसूस करें.

करीब 27 हजार वर्गफुट में फैला यह भव्य म्यूज़ियम इतिहास और टेक्नोलॉजी का ऐसा संगम है, जो लोगों को सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज के युग में ले जाने का काम करता है. इस म्यूज़ियम की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 13D इमर्सिव तकनीक. इस तकनीक के जरिए दर्शक न केवल शिवाजी महाराज के जीवन को देख पाएंगे, बल्कि उनके संघर्ष, उनकी रणनीति और उनके ऐतिहासिक युद्धों को करीब से महसूस भी कर सकेंगे.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अब इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए उसे जीने और महसूस करने का एक नया अनुभव शुरू हो चुका है. कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में बने ‘छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी-डायमेंशनल म्यूज़ियम’ का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया. इस मौके पर दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर बिधूड़ी भी मौजूद रहे.

म्यूज़ियम का उद्घाटन सौभाग्य की बात: उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस भव्य म्यूज़ियम का उद्घाटन करने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है, और यह म्यूज़ियम आने वाली पीढ़ियों को उनसे प्रेरणा लेने का अवसर देगा. यह म्यूज़ियम सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जो युवाओं को अपने इतिहास से जोड़ने का काम करेगा. खासतौर पर छात्रों और युवाओं को ध्यान में रखते हुए यहां हर एक प्रेजेंटेशन को आधुनिक तकनीक के जरिए तैयार किया गया है, ताकि वे इतिहास को एक नए और रोचक अंदाज़ में समझ सकें.

म्यूज़ियम पूरी तरह से जनता के लिए तैयार: बता दें कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कई दशक पहले हुई थी. साल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित एक समिति ने इस दिशा में पहल की थी. लंबे समय के बाद अब यह सपना साकार हुआ है और यह म्यूज़ियम पूरी तरह से जनता के लिए तैयार है. अब दिल्ली के लोग और देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां आकर शिवाजी महाराज की वीरता, उनकी रणनीति और उनके अद्वितीय नेतृत्व को करीब से जान सकेंगे.

यह म्यूज़ियम शुक्रवार सुबह 10 बजे से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. दर्शक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यहां आ सकते हैं. टिकट की कीमत 400 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है, जबकि स्कूल के बच्चों के लिए 100 रुपये तय किए गए हैं. इतिहास को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने की यह पहल न सिर्फ दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने का भी काम करेगी.



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