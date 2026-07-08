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नितिन गडकरी ने कोटा में घोषित किए 16,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवे और फोरलेन हाईवे बनेंगे

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कोटा दौरे पर पहुंचे. वे दिल्ली से सड़क मार्ग से एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए यहां आए. इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे. गडकरी ने कोटा के गोपालपुरा के पास आम सभा को संबोधित किया. इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी व बेगू विधायक सुरेश धाकड़ सहित कई लोग मौजूद रहे. यहां गडकरी ने करीब 16,000 करोड़ रुपये की लागत वाले नए हाईवे प्रोजेक्ट्स की घोषणा की. इनमें तीन प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं. पहली परियोजना के तहत कोटा शहर को एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ने के लिए बालापुरा इंटरचेंज तक नई सड़क का निर्माण होगा. दूसरी परियोजना में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के चेचट इंटरचेंज के पास से नेशनल हाईवे 52 को जोड़ने के लिए 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी. तीसरी बड़ी घोषणा चंबल एक्सप्रेसवे की रही, जिसे अब अटल एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है. नितिन गडकरी ने बताया कि यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के किनारे-किनारे कोटा से उत्तर प्रदेश के इटावा तक जाएगा. रास्ते में ग्वालियर भी आएगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि है. हालांकि, यह परियोजना पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से निर्माण शुरू नहीं हो सका था. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bhart Kota) इसे भी पढ़ें- सीएम भजनलाल और गडकरी ने किया एक्सप्रेसवे का निरीक्षण, बिरला बोले, 'यह देश को जोड़ने वाला विकास का सबसे बड़ा मार्ग’ हेलीकॉप्टर से गुजरते हुए बनी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की कल्पना: गडकरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार हेलीकॉप्टर से कोटा के ऊपर से गुजरते समय उन्होंने देखा कि कोटा से दिल्ली का सीधा रास्ता बनाया जा सकता है. लोगों को घूमकर जाना पड़ता था, इसलिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की परिकल्पना की गई. अब इस एक्सप्रेसवे से मात्र 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट तक पहुंचा जा सकेगा. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बताई गई मांगों को पूरा करने का भरोसा जताया. समय की कमी के बावजूद कार्यकर्ताओं की सभा में पहुंचने पर जोर देते हुए कहा कि जितनी मांगे रखी गई हैं, उन्हें घोषित कर रहा हूं.