झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर का बयान, मांग नहीं आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है G RAM G

रांचीः झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने का आह्वान किया है.

भाजपा प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की. बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए. अधिनियम के संबंध में कांग्रेस और विपक्षियों के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने तथा अधिनियम की विशेषताओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर बनाई गई समिति, जिलों की कार्यशाला में भाग लेने वाले वक्तागण शामिल हुए.



इस मौके पर मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि वीबीजीरामजी 2025 ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाने वाला है. यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है. उन्होंने कहा कि कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास उन्मुख दृष्टिकोण की कमी के कारण मनरेगा का दीर्घकालिक प्रभाव कमजोर होता चला गया. उन्होंने कहा कि काम के आवंटन की मांग आधारित प्रणाली खुली हुई थी जिसके कारण वित्तीय विसंगति पैदा होती थी.

उन्होंने कहा कि मांग आधारित व्यवस्था के कारण कई बार अधिकारियों को आवश्यक योजनाओं का सृजन करना पड़ता था, जिसमें सरकारी धन और श्रम दोनों की बर्बादी होती थी. जबकि अब अधिनियम में विकसित भारत के संकल्पों को उतारने के लिए गांव की आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण कार्यों की योजना विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से बनाई जाएगी.

उन्होंने कहा कि वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है. केवल काम के दिन ही नहीं बढ़ाए गए बल्कि मजदूरों को शीघ्र पारिश्रमिक मिलने का प्रावधान भी किया गया है. रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी किया गया है.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुरूप योजनाओं के निर्माण को चार श्रेणियां में विभाजित किया गया है, जिसमें जल सुरक्षा, प्रबंधन, कोर ग्रामीण अवसंरचना निर्माण, आजीविका से संबंधित संरचना निर्माण, मौसम के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का सृजन जिससे समन्वित राष्ट्रीय विकास को गति मिलेगी.