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मोदी सरकार के इस मंत्री ने दिया इस्तीफा, बोले- लौट रहा हूं

केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली : केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने मंगलवार को मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि वे तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने के काम में लौटना चाहते हैं. सूचना और प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि उनके नेतृत्व में 'भारत माता' और तमिलनाडु की सेवा करना उनके जीवन का "सबसे बड़ा सम्मान" रहा है.

उन्होंने कहा, "विनम्रता और कृतज्ञता के साथ, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे राज्य मंत्री (MoS) की जिम्मेदारी से मुक्त करें और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने की अनुमति दें, ताकि मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय दे सकूं."

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में एल. मुरुगन ने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत माता और तमिलनाडु की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है. दिहाड़ी मजदूरों के बेटे होने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सेवा करने तक का सफर मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है." उन्होंने कहा, "अब मैं जमीनी स्तर पर लौटना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना चाहता हूं और 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना चाहता हूं. राष्ट्र पहले, पार्टी उसके बाद और मैं सबसे आखिर में."