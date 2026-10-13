मोदी सरकार के इस मंत्री ने दिया इस्तीफा, बोले- लौट रहा हूं
मोदी सरकार के इस मंत्री ने कहा, मैं लौटना चाहता हूं, इसलिए मैंने त्याग पत्र दिया है.
Published : October 13, 2026 at 6:32 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने मंगलवार को मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि वे तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने के काम में लौटना चाहते हैं. सूचना और प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि उनके नेतृत्व में 'भारत माता' और तमिलनाडु की सेवा करना उनके जीवन का "सबसे बड़ा सम्मान" रहा है.
उन्होंने कहा, "विनम्रता और कृतज्ञता के साथ, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे राज्य मंत्री (MoS) की जिम्मेदारी से मुक्त करें और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने की अनुमति दें, ताकि मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय दे सकूं."
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में एल. मुरुगन ने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत माता और तमिलनाडु की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है. दिहाड़ी मजदूरों के बेटे होने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सेवा करने तक का सफर मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है."
उन्होंने कहा, "अब मैं जमीनी स्तर पर लौटना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना चाहता हूं और 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना चाहता हूं. राष्ट्र पहले, पार्टी उसके बाद और मैं सबसे आखिर में."
It has been the greatest honour of my life to serve Bharat Mata and Tamil Nadu under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji. From the son of daily wage labourers to serving in the Union Council of Ministers under the leadership of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji has been the greatest privilege of my life. Now, I wish to return to the grassroots, stand with our karyakartas and dedicate myself full-time to strengthening the BJP in Tamil Nadu ahead of the 2029 Lok Sabha elections. Nation First. Party Next. Self Last. 🙏🇮🇳 @NitinNabin @blsanthosh— Dr.L.Murugan (@DrLMurugan) October 13, 2026
मुरुगन ने 2017 से 2020 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया था. इससे पहले, उन्होंने कुछ समय के लिए केरल के प्रभारी के तौर पर भी काम किया. 12 मार्च 2020 को उन्हें भाजपा की तमिलनाडु इकाई का प्रमुख बनाया गया था. मुरुगन, किरूबानिधि के बाद भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता बने. किरूबानिधि ने 2000 से 2003 तक यह पद संभाला था. उन्होंने 2021 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव धारापुरम से लड़ा था और DMK की N. कयालविझी से 1,393 वोटों से हार गए थे.
मुरुगन को मध्य प्रदेश से संसद के ऊपरी सदन, यानी राज्यसभा के लिए चुना गया था और उनका कार्यकाल 2030 तक था. वह पहली बार सितंबर 2021 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे. अप्रैल 2024 में वह दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए.अब उन्होंने राज्यसभा सदस्य के तौर पर भी इस्तीफा दे दिया है. वे 2014 से 2017 तक भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के सदस्य भी रहे.रविवार 11 अक्टूबर को मुरुगन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के साथ मंच साझा किया था.
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