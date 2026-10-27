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"यूपी में तूफानी तरह से हुआ विकास"; सैफई पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे पर साधा निशाना

सैफई पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ( Photo credit: ETV Bharat )

इटावा : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मंगलवार को सैफई पहुंचे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए. इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में तूफानी तरह से विकास हुआ है.





मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनाव में हार से हताश होकर कांग्रेस के नेता विवादित बयान दे रहे हैं. राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में जनता के बीच रहकर काम करना जरूरी है. विदेश में रहने से काम नहीं चलेगा. नेताओं को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए.