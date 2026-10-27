"यूपी में तूफानी तरह से हुआ विकास"; सैफई पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 4:36 PM IST
इटावा : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मंगलवार को सैफई पहुंचे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए. इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में तूफानी तरह से विकास हुआ है.
मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनाव में हार से हताश होकर कांग्रेस के नेता विवादित बयान दे रहे हैं. राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में जनता के बीच रहकर काम करना जरूरी है. विदेश में रहने से काम नहीं चलेगा. नेताओं को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए.
वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर केंद्रीय मंत्री का अलग अंदाज देखने को मिला। रिजिजू ने अखिलेश यादव को व्यक्तिगत रूप से अपना दोस्त बताया, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि राजनीतिक रूप से दोनों एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं.
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि ये राजनीतिक दल अवैध शरणार्थियों को मतदाता सूची में शामिल कराने की कोशिश करते हैं और इसके जरिए राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहते हैं. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित दलों की प्रतिक्रिया सामने आने पर उनका पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा.
इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन पहले से मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा है. उन्होंने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाते हुए भाजपा के राजनीतिक रुख को सामने रखा.
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिजिटल और हाईटेक होने का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि अब विधायक मोबाइल के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं. विधानसभा में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को उन्होंने कामकाज को अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
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