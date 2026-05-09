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बेख़बर मंत्री जी ? चोरी हुआ लेटर पैड, बदलवा दिया गया ओवरब्रिज का मॉडल ! RTI एक्टिविस्ट के आंदोलन से ख़ुलासा

काली शंकर ने कहा है कि मंत्री द्वारा स्वीकारोक्ति और जन आंदोलन के साथ यह जन-शक्ति की यह जीत है.

केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान.
केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान. (Photo Credit: Kamlesh Paswan X Handle)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 1:30 PM IST

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Updated : May 9, 2026 at 1:47 PM IST

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गोरखपुर: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री और बांसगांव से सांसद कमलेश पासवान का लेटर हेड चोरी करके चौरी-चौरा विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का मॉडल बदलवा देने का मामला प्रकाश में आया है.

RTI एक्टिविस्ट और ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर ने इसे लेकर आंदोलन शुरू किया और RTI से जानकारी निकाली, तब केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के सामने स्वीकार किया है कि जिस Y मॉडल को संस्तुति प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60 करोड़ से अधिक का बजट जारी किया था.

उनके लेटर पैड को चोरी करके किसी ने इसके स्वरूप को बदलने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा. उन्होंने कहा कि L मॉडल नहीं Y मॉडल पर ही पुल बनेगा. जनता को कोई परेशानी नहीं होगी. जिन्होंने भी लेटर पैड की चोरी की होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

RTI एक्टिविस्ट ने चलाया आंदोलन तब हुआ खुलासा. (Video Credit: ETV Bharat)

वहीं Y मॉडल को लेकर आंदोलन करने वाले काली शंकर यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के लेटर पैड ही नहीं समिति अन्य जनप्रतिनिधियों का भी लेटर हेड इस प्रोजेक्ट के मॉडल को बदलने में उपयोग किया गया है. इसका खुलासा भी वह जल्द ही करेंगे.

मॉडल को बदलने में एक दर्जन से अधिक अधिकारियों तक फाइल गुजर गई और मंत्री को पता भी नहीं चला. मौके पर काम भी होने लगा. उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस मामले की CBI और CBCID जांच की मांग की है.

काली शंकर ने कहा है कि मंत्री द्वारा स्वीकारोक्ति और जन आंदोलन के साथ यह जन-शक्ति की यह जीत है. अब यह पुल अपने Y मॉडल पर बनेगा, जिससे व्यापारियों को लाभ होगा. जनता को लाभ होगा और यातायात भी सुगम होगा.

RTI एक्टिविस्ट ने चलाया आंदोलन तब हुआ खुलासा.
RTI एक्टिविस्ट ने चलाया आंदोलन तब हुआ खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)

काली शंकर ने कहा कि बेनकाब होने के डर से जनता के आगे मंत्री का झुकना उनकी मजबूरी बन गई. उनके आंदोलन में चौरी चौरा के व्यापारी और जनता का बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा था. यह देखकर सांसद और केंद्रीय मंत्री समेत विधायक आदि परेशान थे. सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं.

उन्होंने कहा कि हमने RTI के जरिए सीधा सवाल पूछा है कि Y मॉडल को L मॉडल में बदलवाने के लिए किन-किन जिम्मेदार लोगों ने अपने लेटर पैड पर सिफारिशी पत्र लिखे थे?

यह वह डर है जो उन चेहरों को बेनकाब करेगा जो जनता का वोट लेकर जनता के ही सीने पर L-मॉडल का बोझ डाल रहे थे. हमने CBCID, विजिलेंस और देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था CAG (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) से जांच की मांग की है.

RTI एक्टिविस्ट ने पीएम को लिखा लेटर.
RTI एक्टिविस्ट ने पीएम को लिखा लेटर. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा शासन स्तर पर हमने उन सभी जिम्मेदारों की भूमिका के सबूत पेश किए हैं, जिन्होंने Y जंक्शन के 4 पिलर बर्बाद किए और करोड़ों के बजट की बंदरबांट की गई.

जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यह सच्चाई पहुंची और दोषियों को जनता का गुस्सा और अपनी किरकिरी दिखने लगीं, तब जाकर वह झुकने को तैयार हुए हैं.

काली शंकर ने कहा कि ​लोकतंत्र में जनता ही मालिक है. कुछ रसूखदारों को फायदा पहुंचाने वाले लेटर पैड अब उन्हीं के गले की फांस बनेंगे. जब तक Y मॉडल बहाल नहीं होता, यह संघर्ष नहीं थमेगा.

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Last Updated : May 9, 2026 at 1:47 PM IST

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