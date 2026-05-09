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बेख़बर मंत्री जी ? चोरी हुआ लेटर पैड, बदलवा दिया गया ओवरब्रिज का मॉडल ! RTI एक्टिविस्ट के आंदोलन से ख़ुलासा

केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान. ( Photo Credit: Kamlesh Paswan X Handle )

गोरखपुर: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री और बांसगांव से सांसद कमलेश पासवान का लेटर हेड चोरी करके चौरी-चौरा विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का मॉडल बदलवा देने का मामला प्रकाश में आया है. RTI एक्टिविस्ट और ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर ने इसे लेकर आंदोलन शुरू किया और RTI से जानकारी निकाली, तब केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के सामने स्वीकार किया है कि जिस Y मॉडल को संस्तुति प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60 करोड़ से अधिक का बजट जारी किया था. उनके लेटर पैड को चोरी करके किसी ने इसके स्वरूप को बदलने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा. उन्होंने कहा कि L मॉडल नहीं Y मॉडल पर ही पुल बनेगा. जनता को कोई परेशानी नहीं होगी. जिन्होंने भी लेटर पैड की चोरी की होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. RTI एक्टिविस्ट ने चलाया आंदोलन तब हुआ खुलासा. (Video Credit: ETV Bharat) वहीं Y मॉडल को लेकर आंदोलन करने वाले काली शंकर यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के लेटर पैड ही नहीं समिति अन्य जनप्रतिनिधियों का भी लेटर हेड इस प्रोजेक्ट के मॉडल को बदलने में उपयोग किया गया है. इसका खुलासा भी वह जल्द ही करेंगे. मॉडल को बदलने में एक दर्जन से अधिक अधिकारियों तक फाइल गुजर गई और मंत्री को पता भी नहीं चला. मौके पर काम भी होने लगा. उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस मामले की CBI और CBCID जांच की मांग की है. काली शंकर ने कहा है कि मंत्री द्वारा स्वीकारोक्ति और जन आंदोलन के साथ यह जन-शक्ति की यह जीत है. अब यह पुल अपने Y मॉडल पर बनेगा, जिससे व्यापारियों को लाभ होगा. जनता को लाभ होगा और यातायात भी सुगम होगा.