'देश का आधुनिक चेहरा हैं ग्रामीण डाक कर्मचारी', कोल्हापुर में बोले केंद्रीय मंत्री सिंधिया
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोल्हापुर में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में डाक कर्मचारियों से विकसित भारत 2047 विजन में भाग लेने का आह्वान किया.
Published : December 13, 2025 at 7:31 PM IST
कोल्हापुर (महाराष्ट्र): केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कोल्हापुर में ग्रामीण डाक कर्मचारियों के राज्य स्तरीय ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण डाक कर्मचारी अब देश का आधुनिक चेहरा हैं.
सिंधिया ने कहा कि पूरे देश में "डाकिया चिट्ठी लाया" की छवि को अब भारतीय डाक विभाग ने बदल दिया है. आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल करते हुए, भारतीय डाक विभाग डाक सेवाओं, बीमा और जन-धन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से कम समय में लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार है. आधुनिकता को अपनाते हुए, डाकिया अब आम लोगों के घर-घर जाकर चिट्ठियों के साथ-साथ बैंकिंग सेवाएं भी पहुंचाता है.
ग्रामीण डाक कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि धूप, हवा और बारिश का सामना करते हुए आप देश के सबसे दूरदराज इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. जहां समाज में विश्वास कम हो रहा है, वहीं आम लोगों का डाक कर्मचारियों पर जो भरोसा है, उसे मजबूत करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत विजन में हिस्सा लें.
ग्रामीण डाक कर्मचारी मेरा परिवार...
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्वास जताया कि गांवों में काम करने वाले ग्रामीण डाक कर्मचारी अपनी सेवा में विश्वास और ईमानदारी के आधार पर 2047 तक विकसित भारत के विजन में निश्चित रूप से योगदान देंगे. सिंधिया ने कहा कि देश भर में 1,65,000 केंद्र और तीन लाख ग्रामीण डाक कर्मचारी उनका परिवार हैं, और भारतीय डाक विभाग अपने कर्मचारियों के परिवारों के लिए नई पहल लागू करने के लिए लगातार प्रयास करेगा.
नौ ग्रामीण डाक कर्मचारियों को मिला सम्मान
कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 6,000 ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने भाग लिया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य के नौ ग्रामीण डाक कर्मचारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने नए अकाउंट खोलने, डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए प्रीमियम जमा करने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लेनदेन को सुविधाजनक बनाने और पंजीकृत डाक की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने जैसी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कीं. सिंधिया ने इनकी तारीफ करते हुए कहा कि ये नौ रत्न न केवल हमारे परिवार का हिस्सा हैं, बल्कि भारत माता के नौ रत्न जैसे सेवक हैं.
कार्यक्रम में कोल्हापुर के सांसद शाहू छत्रपति, राज्यसभा सांसद धनंजय महादिक, डाक सेवाओं के महानिदेशक जितेंद्र गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.
