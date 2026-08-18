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दिल्ली AIIMS में भर्ती केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की हुई एंजियोप्लास्टी, जानें कैसी है उनकी तबीयत

फिलहाल वह वह एम्स के कार्डियॉलजी विभाग में भर्ती हैं और डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 1:12 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की दिल्ली एम्स में सोमवार को एंजियोप्लास्टी हुई. एम्स मीडिया सेल की प्रभारी प्रोफेसर डॉ. रीमा दादा की ओर से जारी बयान के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर है. वह एम्स के कार्डियॉलजी विभाग में भर्ती हैं. एम्स में भर्ती जेपी नड्डा से मिलने के लिए रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची थी. दोनों ने एम्स पहुंचकर जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उनका हालचाल जाना था. वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एम्स पहुंचकर नड्डा का हालचाल जानने के लिए पहुंचने की प्रबल संभावना जताई जा रही है.

बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम बेचैनी महसूस होने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था. इसके बाद यहां उनकी कई जांच और कोरोनरी एंजियोग्राफी भी की गई थी, जिसमें उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पाई गई थी. इसलिए अब एंजियोप्लास्टी की गई है. डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. उनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार होने पर ही उन्हें डिस्चार्ज करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा.

तबीयत खराब होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री जेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान उत्सव के रूप में गुरुवार को अपने निवास पर तिरंगा भी फहराया था. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से इसकी जानकारी भी साझा की थी. इसमें उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में “हर घर तिरंगा” अभियान उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. इसी उत्साह के साथ आज मैंने अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया. 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा जनआंदोलन के अंतर्गत देशभर के नागरिकों में अपार उत्साह और उमंग है.

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