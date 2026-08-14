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केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की बिगड़ी तबीयत, AIIMS के कार्डियोलॉजी विभाग में एडमिट

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली AIIMS में भर्ती कराया गया है.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा (IANS)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2026 at 2:38 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री जेपी नड्डा को तबियत खराब होने पर दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. एम्स के मीडिया एवं प्रोटोकॉल विभाग की प्रभारी प्रोफेसर डॉ. रीमा दादा द्वारा जारी बयान के अनुसार गुरुवार की शाम को बेचैनी और असहज महसूस करने की शिकायत के बाद जेपी नड्डा को एम्स लाया गया. इसके यहां उनकी कई जांच और कोरोनरी एंजियोग्राफी भी की गई. इसके उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है. फिलहाल उनकी हालत अभी स्थिर है. डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है.

बता दें कि गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्वस्थ थे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान पर देशभर में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान उत्सव के रूप में अपने निवास पर तिरंगा भी फहराया था. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से इसकी जानकारी भी साझा की है. उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में “हर घर तिरंगा” अभियान उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. इसी उत्साह के साथ आज मैंने अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया. 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा जन आंदोलन के अंतर्गत देशभर के नागरिकों में अपार उत्साह और उमंग है.

भारतीय जनता पार्टी द्वारा 9 अगस्त से 17 अगस्त के बीच देश के हर शहर और गांव में तिरंगा यात्रा और तिरंगा अभियान के रूप में आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है. 'विकसित एवं आत्मनिर्भर' भारत बनाने में देशभक्ति से ओतप्रोत होना ज़रूरी है. इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर की छत पर पूरे स्वाभिमान से तिरंगा फहराएं.

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