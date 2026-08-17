दिल्ली AIIMS में भर्ती केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की हालत स्थिर, डिस्चार्ज पर अभी डॉक्टरों ने नहीं लिया निर्णय
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की हालत स्थिर है. अभी तक उनको डिस्चार्ज करने का निर्णय नहीं लिया गया है.
Published : August 17, 2026 at 11:11 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को एम्स में भर्ती हुए आज चौथा दिन है. अभी तक उनको डिस्चार्ज करने को लेकर डॉक्टरों ने कोई निर्णय नहीं लिया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी रविवार को एम्स पहुंचकर जेपी नड्डा से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था. एम्स के अनुसार वह अब भी कार्डियोलाजी विभाग में भर्ती हैं और उनका उपचार जारी है. डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं.
नड्डा की हालत स्थिर है और वह पहले की तुलना में अच्छा महसूस कर रहे हैं. डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. उनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार होने पर ही उन्हें डिस्चार्ज करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा. बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम बेचैनी महसूस होने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था. इसके बाद यहां उनकी कई जांच और कोरोनरी एंजियोग्राफी भी की गई. फिर उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया था. फिलहाल उनकी हालत अभी स्थिर है.
Official statement by AIIMS New Delhi regarding the health status of Hon’ble Union Minister of Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda. pic.twitter.com/zsV5gXd4h9— AIIMS, New Delhi 🇮🇳 (@aiims_newdelhi) August 14, 2026
डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है. बता दें कि तबीयत खराब होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री जेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान उत्सव के रूप में गुरुवार को अपने निवास पर तिरंगा भी फहराया था. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से इसकी जानकारी भी साझा की थी. उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में 'हर घर तिरंगा' अभियान उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. इसी उत्साह के साथ आज मैंने अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया.
#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta leaves from AIIMS, Delhi, after meeting Union Minister JP Nadda, who is admitted there.— ANI (@ANI) August 16, 2026
JP Nadda was evaluated for uneasiness with tests, including a coronary angiography, on the evening of 13th August 2026. He is currently stable and admitted for… pic.twitter.com/JIOBM82cCj
80वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा जनआंदोलन के अंतर्गत देशभर के नागरिकों में अपार उत्साह और उमंग है. भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी 9 अगस्त से 17 अगस्त के बीच देश के हर शहर और गांव में तिरंगा यात्रा और तिरंगा अभियान के रूप आजादी का पर्व मनाया जा रहा है.
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