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'सरकार नीट पर चर्चा को तैयार', केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा, 'पलट गए राहुल गांधी'

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ( ANI )

नई दिल्ली : पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान जारी किया है. उनका कहना है कि राहुल गांधी अपने वादे से मुकर गए हैं. सिंह ने कहा कि सरकार नीट मामले पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ट्वीट करते हुए लिखा, "राहुल गांधी ने मांग रखी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाए, तो वे तुरंत अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर देंगे. कुछ ही देर बाद, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद, राहुल गांधी को भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांग मान ली गई है और सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है. जब यह जानकारी राहुल गांधी को दी गई, तो उन्होंने कहा कि वे सिर्फ इतने से सहमत नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा मांगा. जब उन्हें याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने सिर्फ चर्चा की मांग की थी, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी मांगें बदल गई हैं. राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता का अपनी बात से पीछे हटना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के हर नियम के खिलाफ है." जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों के साथ अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए. इसलिए वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल की गरिमा को देखते हुए, सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को इन वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने के लिए मौके पर भेजा.