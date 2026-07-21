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'सरकार नीट पर चर्चा को तैयार', केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा, 'पलट गए राहुल गांधी'

जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी के बीच बातचीत. हालांकि, नहीं निकला कोई हल.

Rahul and Jitendra Singh
लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 7:04 PM IST

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नई दिल्ली : पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान जारी किया है. उनका कहना है कि राहुल गांधी अपने वादे से मुकर गए हैं. सिंह ने कहा कि सरकार नीट मामले पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ट्वीट करते हुए लिखा, "राहुल गांधी ने मांग रखी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाए, तो वे तुरंत अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर देंगे. कुछ ही देर बाद, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद, राहुल गांधी को भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांग मान ली गई है और सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है. जब यह जानकारी राहुल गांधी को दी गई, तो उन्होंने कहा कि वे सिर्फ इतने से सहमत नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा मांगा. जब उन्हें याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने सिर्फ चर्चा की मांग की थी, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी मांगें बदल गई हैं. राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता का अपनी बात से पीछे हटना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के हर नियम के खिलाफ है."

जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों के साथ अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए. इसलिए वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल की गरिमा को देखते हुए, सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को इन वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने के लिए मौके पर भेजा.

सिंह ने कहा, "राहुल गांधी से धरना खत्म करने का अनुरोध किया गया, क्योंकि यह जगह विरोध-प्रदर्शन के लिए नहीं है और यहां धरना देने से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है. जब गृह सचिव ने समझाने की कोशिश की कि यह जगह धरने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उनका जवाब था कि जहां चाहें वहां बैठना भी उनका विशेषाधिकार है. राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता का अपनी बात से पीछे हटना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के हर नियम के खिलाफ है. सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है. इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी ने नियमों के अनुसार इस गंभीर मामले पर औपचारिक चर्चा के लिए आज तक कोई नोटिस नहीं दिया है. राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है."

इस बीच दिल्ली पुलिस ने लोक कल्याण मार्ग पर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. राहुल गांधी भी हिरासत में लिए गए.

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, "यह अंत नहीं है. यह राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नई क्रांति की शुरुआत है. वे हमें जेल में डाल सकते हैं, लाठीचार्ज कर सकते हैं या हमारे साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी को भारत के उन लाखों बेटे-बेटियों को जवाब देना होगा जिन्होंने पेपर लीक के कारण अपना भविष्य खो दिया है और अपने परिवारों की उम्मीदों को खत्म होते देखा है. यह क्रांति अब एक प्रचंड आग का रूप लेगी. राहुल गांधी के नेतृत्व में इसे रोका नहीं जा सकेगा."

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