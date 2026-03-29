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मोदी सरकार ने मंत्री ने किया बड़ा राजनीतिक दावा, विपक्ष पर भी साधा निशाना, जानिये क्या कहा

जीतन राम मांझी ने ईरान अमेरिका युद्ध पर बयान दिया. जीतन राम मांझी ने कहा भारत शांति और संवाद का पक्षधर देश है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि 'भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है'

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के हर वर्ग तक पहुंच रहा है, जिसका सकारात्मक असर आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा. मांझी ने विश्वास जताया कि जनता विकास और सुशासन के मुद्दों पर भाजपा का समर्थन करेगी.

नैनीताल: केंद्रीय लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी नैनीताल पहुंचे. नैनीताल में जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा किया है. उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल, असम और केरल समेत जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने भाजपा के सत्ता में न आने की बात कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई.

नैनीताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मांझी ने बोट हाउस क्लब में कहा प्रधानमंत्री की प्रभावी कूटनीति के कारण मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का भारत की तेल और गैस आपूर्ति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है. उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर कीमतों में वृद्धि के बावजूद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर जनता को राहत देने का प्रयास किया है.

मांझी ने कहा भारत ने संतुलित विदेश नीति अपनाते हुए इजरायल और ईरान दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के बावजूद भारतीय जहाजों को आवाजाही की अनुमति मिलना इसी कूटनीतिक सफलता का परिणाम है.

लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों (MSME) की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. “इस क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की बजाय मानव संसाधन की अधिक आवश्यकता होती है, और इसके माध्यम से देश में लगभग 33 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है.

जीतन राम माझी ने कहा देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है. आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है. सरकार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए लगातार प्रयासरत है. उन्होंने जमाखोरी करने वालों पर सख्त नजर रखने की बात भी कही. अपने विभागीय कार्यों का उल्लेख करते हुए मांझी ने बताया उनके कार्यभार संभालने के बाद देशभर में करीब 8,000 नई इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है. हल्द्वानी में विस्तार केंद्र और रामनगर में प्रस्तावित तकनीकी केंद्र के संबंध में भी जानकारी ली गई है. उन्होंने बताया कि संबंधित डेटा रविवार तक उपलब्ध हो जाएगा.

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