केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का यूपी राज्यसभा सीट से इस्तीफा, एमपी से निर्विरोध हुए निर्वाचित
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के तौर पर पुरी का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म होने वाला था.
Published : November 14, 2026 at 5:56 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया. कुछ दिन पहले ही वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे.
राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पी सी मोदी की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्यसभा चेयरमैन सी पी राधाकृष्णन ने 14 नवंबर से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के तौर पर पुरी का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म होना था. हालांकि वह 5 नवंबर को मध्यप्रदेश से निर्विरोध चुने गए थे, और उनका नया कार्यकाल 2 अप्रैल, 2030 तक चलेगा.
मुरुगन के इस्तीफे से एमपी में खाली हुई थी सीट
बता दें कि हरदीप पुरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई मध्यप्रदेश की सीट से नामित किया गया था. वहीं मुरुगन ने 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु में भाजपा के संगठन को मजबूत करने के लिए पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था.
सभापति ने इस्तीफा स्वीकार किया
पुरी का इस्तीफा स्वीकार करने की घोषणा करते हुए, पीसी मोदी ने एक अधिसूचना में कहा, "उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के सदस्य हरदीप पुरी ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा 14 नवंबर, 2026 से राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार कर लिया है."
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