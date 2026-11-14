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केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का यूपी राज्यसभा सीट से इस्तीफा, एमपी से निर्विरोध हुए निर्वाचित

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया. कुछ दिन पहले ही वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे.

राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पी सी मोदी की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्यसभा चेयरमैन सी पी राधाकृष्णन ने 14 नवंबर से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.