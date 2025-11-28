ETV Bharat / bharat

देवघर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, धर्मांतरण को बढ़ावा देने का लगाया आरोप

देवघर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर बयान दिया है.

Giriraj Singh Targeted Hemant
ग्राफिक्स इमेज (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 28, 2025 at 5:27 PM IST

देवघर: भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार को देवघर पहुंचे. उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि देवघर सनातनियों के लिए गौरव का स्थान है, धर्म का स्थान है. उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ का दर्शन किया और यही मांगा कि जिस तरह हिंदुओं और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है वह बंद हो. उन्होंने कहा कि देश में ईसाई बनाने की मुहिम चल रही है.

झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का वर्चस्व बढ़ाः गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लमानों का वर्चस्व बढ़ रहा है और हेमंत सरकार वोट की लालच में आंखें मूंद कर धृतराष्ट्र की तरह बैठी हुई है. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून के तहत होना चाहिए. लालच देकर धर्मांतरण कराना पाप है. उन्होंने कहा कि झारखंड पूर्ण रूप से मुस्लमान, बांग्लादेशी और रोहंगिया और ईसाईयों के कब्जे में जा रहा है. अगर हिंदुओं की रक्षा करनी है तो इससे मुक्ति दिलानी होगी. उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार वोट बैंक की लालच में झारखंड को बर्बाद कर रही है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बातचीत करते संवाददाता हितेश कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बिहार में भाजपा को गृह मंत्रालय मिलने पर दिया बयान

वहीं बिहार में भाजपा के पास गृह मंत्रालय के आने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है. नीतीश कुमार ने शुरू से सुशासन की बात की. नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहले जैसे बिहार में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात थी. उसी नीति के तहत सम्राट चौधरी काम करेंगे. बिहार में अपराधियों की सूची बनाई गई है. उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सम्राट चौधरी अपराधियों पर काबू पाएंगे. सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं हैं. अपराधियों को जमीन छोड़नी ही पड़ेगी.

राबड़ी देवी को आवास खाली कराने के नोटिस पर कही ये बात

बिहार सरकार के आवास मंत्रालय द्वारा विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को आवास खाली करने के नोटिस जारी करने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष इसे भले ही द्वेष की भावना में की गई कार्रवाई बता रहा है, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार जब पद चला जाता है तो व्यक्ति को सरकारी संसाधनों को छोड़ना ही पड़ता है. यदि वह सरकारी संसाधनों पर कब्जा करते हैं तो यह पूरी तरह से उनकी गलत मानसिकता को बतलाता है.

'धन और धर्म के लिए हेमंत सोरेन को हटाना होगा'

केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह झारखंड में गठबंधन की सरकार में फेरबदल के सवाल पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर कई कटाक्ष और टिप्पणी की. उन्होंने कहा उनकी व्यक्तिगत राय है कि झारखंड में हेमंत सोरेन को हटाए बगैर हिंदुओं के लिए आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं बच रही है. झारखंड में जिस तरह से हिंदुओं, आदिवासियों और सनातनियों पर आक्रमण हो रहा है और धर्म और धन लूटा जा रहा है यह खतरे का संकेत है. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में हमारा धर्म और धन खतरे में है और हमें उसकी रक्षा के लिए हेमंत सोरेन को हटाना ही होगा.

देवघर में अधिकारियों संग की बैठक

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की. इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने बैठक को लेकर कहा कि बिहार के भागलपुर, बांका और उससे सटे झारखंड के देवघर को सिल्क सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा. इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अधिकारियों संग बैठक की है.

