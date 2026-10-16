गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला- 'ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए'
गिरिराज सिंह ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के विरोध में राहुल गांधी और नेहा बोरा पर निशाना साधा. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : October 16, 2026 at 7:38 AM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा नेहा बोरा के विवादित बयान पर निशाना साधा. गिरिराज सिंह ने दो टूक कहा कि राहुल गांधी पर देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए. राहुल गांधी कभी नीट परीक्षा तो कभी SIR के मुद्दे पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं.
'राहुल गांधी जैसे नेताओं पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा'
वहीं गिरिराज सिंह ने नेहा बोरा के बांग्लादेश के GEN-Z को सैल्यूट करते हुए शुक्रिया करने वाले बयान पर भी गिरिराज सिंह ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि ये वही नेहा बोरा है जिसने राहुल गांधी की शह पर एक साजिश के तहत बोली है. जिस तरह की भाषा शरजील इमाम की है उसी तरह की भाषा नेहा बोरा की है. उसी तरह की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं. ऐसे लोगों पर देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए.
'राहुल और नेहा बोरा जैसे लोग विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे'
उन्होंने आगे कहा कि भारत युवा ताकत है, तरुण है. ये युवा देश को टूटने नहीं देगा. गिरिराज सिंह ने प्रशांत भूषण का भी नाम लिया और कहा कि उन्होंने खुलकर कह दिया है कि उनका उद्देश्य रिजीम चेंज है. वही राहुल गांधी कर रहे हैं. ये सभी लोग देश को तोड़ने के लिए खड़े हैं. इसके लिए ये सब विदेशी ताकतों के हाथों से खेल रहे हैं.
"राहुल गांधी देश में अराजकता और आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं. कभी नीट के नाम पर कभी SIR के नाम पर देश तोड़ने की बात कर रहे हैं. भारत की युवा ताकत ये देश को टूटने नहीं देगा. नेहा बोरा, राहुल गांधी इनकी भाषा शरजील इमाम की भाषा है. ऐसे लोगों पर देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए. ये नेता विदेशों ताकतों के हाथों खेल रहे हैं."- गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री
साजिश के तहत दिया नेहा बोरा ने 'बांग्लादेश' वाला बयान
उन्होंने नेहा बोरा के बयान को भी साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा कि इसकी भाषा शरजील इमाम के बयानों जैसी है. गिरिराज सिंह ने ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा और शरजील इमाम के बयानों में समानता दिखाई देती है. उन्होंने आरोप लगाया कि नेहा बोरा ने राहुल गांधी के समर्थन से साजिश के तहत इस तरह की बातें कही हैं.
सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता पर दिया जोर
मुजफ्फरपुर के बेला स्थित भारत विकास परिषद में गुरुवार की शाम गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से नवरात्र के अवसर पर फलाहार और आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए. उन्होंने आयोजन के लिए क्लब के सदस्यों का आभार जताया और समाज के सभी वर्गों को जोड़कर धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की.
गिरिराज सिंह ने कहा कि मां दुर्गा के नौ रूप भारतीय संस्कृति की विशेषता हैं. भारत में भगवान राम, कृष्ण और शिव की भी पूजा की जाती है. उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में अलग-अलग देवी-देवताओं के प्रति आस्था के बावजूद एकनिष्ठ प्रेम और सामाजिक समरसता की भावना महत्वपूर्ण है.
''फलाहार जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ जोड़ना भी होना चाहिए.'' केंद्रीय मंत्री ने लोगों से बड़े आयोजनों के बजाय मोहल्लों में छोटे-छोटे कार्यक्रम करने की अपील की और उदाहरण देते हुए कहा कि-''एक केला काटकर उसके सौ टुकड़े करके भी लोगों के बीच बांटे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे आयोजनों में समाज के हर वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए.''
सनातन कमजोर होगा तो भारत कमजोर होगा: गिरिराज सिंह
केंद्रीय मंत्री ने सनातन धर्म और भारत की सांस्कृतिक पहचान को लेकर कहा कि देश की सामाजिक समरसता सनातन परंपरा से जुड़ी है. उन्होंने दावा किया कि जिस दिन सनातन कमजोर होगा, उस दिन भारत भी कमजोर हो जाएगा. उन्होंने देश में बच्चों के जन्म से जुड़े आंकड़ों का हवाला देते हुए मुस्लिम समाज की आबादी और भविष्य की सामाजिक समरसता को लेकर भी टिप्पणी की.
जन्मदिन पर रक्तदान करने वाले रक्तवीर सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया. गिरिराज सिंह ने अपने हाथों से रक्तदाताओं को स्मृति चिह्न और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया. इस पहल के जरिए रक्तदान करने वालों के योगदान की सराहना की गई.
कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग रहे मौजूद
कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू, बोचहां विधायक बेबी कुमारी, पूर्व सांसद अजय निषाद, धनंजय कुमार सिंह, अशोक कुमार, संजीव कुमार चौधरी, रंजन कुमार साहू, देवांशु किशोर, राजीव कुमार, अशोक शर्मा, केशव चौबे पटेल और अधिवक्ता संजीव कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
हर साल शामिल होते हैं गिरिराज सिंह
गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से नवरात्र के अवसर पर लगातार कई वर्षों से फलाहार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस वर्ष भी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए. आयोजन स्थल पर भक्ति जागरण का भी आयोजन किया गया, जहां मां दुर्गा के भजनों से माहौल भक्तिमय हो गया. लोगों ने भजनों का आनंद लेने के साथ फलाहार कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
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