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गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला- 'ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए'

गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा नेहा बोरा के विवादित बयान पर निशाना साधा. गिरिराज सिंह ने दो टूक कहा कि राहुल गांधी पर देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए. राहुल गांधी कभी नीट परीक्षा तो कभी SIR के मुद्दे पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं.

'राहुल गांधी जैसे नेताओं पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा'