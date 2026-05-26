ETV Bharat / bharat

जी किशन रेड्डी ने फार्मासिस्ट के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया, ई-फार्मेसी के विरोध में दवा व्यापारियों ने किया था हड़ताल

रेड्डी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

union-minister-g-kishan-reddy-intervene-into-pharmacists-issue
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 3:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: ऑनलाइन फार्मेसी ( ई-फार्मेसी) के खिलाफ अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन (AIOCD) ने एक दिन का हड़ताल किया था. इससे कई राज्यों में दवाओं की नियमित खरीद पर बुरा असर पड़ा. उसके कुछ दिनों बाद, मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के मामले में दखल देने के बाद संगठन को राहत मिली.

इस मामले की गंभीरता को बताते हुए, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री रेड्डी ने एक पत्र में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मामले की जांच करने और एक्शन लेने को कहा. रेड्डी ने कहा कि इस तरह के तरीकों से रिटेल केमिस्ट (खुदरा केमिस्ट) पर बुरा असर पड़ सकता है और इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से मामले की जांच करने और सही समझे जाने पर जरूरी कार्रवाई करने को कहा.

अपने पत्र में रेड्डी ने ऑनलाइन फार्मेसी के तेजी से बढ़ने, कथित तौर पर गलत छूट के तरीकों और बिना किसी रेगुलेटरी निगरानी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शेड्यूल H1 दवाओं की बिक्री पर गंभीर चिंता जताई. इस मामले पर रिएक्शन देते हुए, अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन (AIOCD) की राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस मुद्दे को सबसे ऊंचे स्तर पर उठाने के लिए केंद्रीय मंत्री का शुक्रिया अदा किया.

अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन के महासचिव राजीव सिंघल ने ईटीवी भारत से कहा, "हम मरीजों की सुरक्षा और नियामक नियमों के पालन पर असर डालने वाले एक जरूरी मुद्दे की ओर ध्यान दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी को धन्यवाद देते हैं." रेड्डी ने अपने पत्र में बिना किसी नियामक निगरानी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शेड्यूल H1 दवाओं की कथित बिक्री और वितरण पर भी रोशनी डाली.

गौरतलब है कि, हैदराबाद जिला केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के एक डेलीगेशन ने रेड्डी से मुलाकात की और यह मुद्दा उठाया. केमिस्ट्स की संस्था ने लगातार आरोप लगाया है कि कई ऑनलाइन मेडिसिन प्लेटफॉर्म मौजूदा दवा नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना सही सत्यापन के प्रिस्क्रिप्शन दवाएं (डॉक्टर या योग्य चिकित्सा पेशेवर द्वारा लिखित पर्ची) सप्लाई कर रहे हैं और ऐसा करके संवेदनशील दवाओं तक बिना नियंत्रण के पहुंच को आसान बना रहे हैं, और लाइसेंस वाले खुदरा दवा विक्रेताओं को दरकिनार कर रहे हैं.

शेड्यूल H1 दवाओं में कई एंटीबायोटिक्स, एंटी-ट्यूबरकुलोसिस दवाएं, सेडेटिव्स और दूसरी दवाएं शामिल हैं, जिनके गलत इस्तेमाल और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम के तहत प्रिस्क्रिप्शन पर सख्त निगरानी की जरूरत होती है. खुदरा केमिस्ट संघ का तर्क है कि ऑनलाइन फार्मेसी सेक्टर में कमजोर तरीके से लागू करने से ये सुरक्षा उपाय कमजोर हो सकते हैं.

इस मुद्दे ने भारत के तेजी से बढ़ते ई-फार्मेसी मार्केट के रेगुलेशन (विनियमन) पर बड़ी बहस को भी फिर से शुरू कर दिया है. जहां डिजिटल मेडिसिन प्लेटफॉर्म का तर्क है कि वे उपभोक्ताओं के लिए पहुंच, सामर्थ्य और सुविधा को बेहतर बनाते हैं, वहीं पारंपरिक केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि इस सेक्टर में एक जैसे एनफोर्समेंट स्टैंडर्ड (प्रवर्तन मानक) और सही निगरानी तंत्र की कमी है.

AIOCD ने बार-बार सख्त रेगुलेटरी निगरानी, ​​जरूरी प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन और दवा बिक्री के नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

संगठन ने भारी डिस्काउंटिंग (छूट) के तरीकों का भी विरोध किया है, यह दावा करते हुए कि वे देश भर में छोटी और मीडियम रिटेल फार्मेसी के अस्तित्व के लिए खतरा हैं. सिंघल ने कहा, "एक सीनियर केंद्रीय मंत्री के दखल से ऑनलाइन दवा बिक्री के सख्त रेगुलेशन के लिए हमारी लड़ाई को और गति मिलने की उम्मीद है."

ये भी पढ़ें: पारसी जोरास्ट्रियन की संपत्ति के दुरुपयोग का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

TAGGED:

UNION MINISTER G KISHAN REDDY
HEALTH MINISTER JP NADDA
PHARMACISTS ISSUE
ONLINE PHARMACIES ISSUE
PHARMACISTS ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.