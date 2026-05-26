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जी किशन रेड्डी ने फार्मासिस्ट के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया, ई-फार्मेसी के विरोध में दवा व्यापारियों ने किया था हड़ताल

नई दिल्ली: ऑनलाइन फार्मेसी ( ई-फार्मेसी) के खिलाफ अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन (AIOCD) ने एक दिन का हड़ताल किया था. इससे कई राज्यों में दवाओं की नियमित खरीद पर बुरा असर पड़ा. उसके कुछ दिनों बाद, मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के मामले में दखल देने के बाद संगठन को राहत मिली.

इस मामले की गंभीरता को बताते हुए, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री रेड्डी ने एक पत्र में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मामले की जांच करने और एक्शन लेने को कहा. रेड्डी ने कहा कि इस तरह के तरीकों से रिटेल केमिस्ट (खुदरा केमिस्ट) पर बुरा असर पड़ सकता है और इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से मामले की जांच करने और सही समझे जाने पर जरूरी कार्रवाई करने को कहा.

अपने पत्र में रेड्डी ने ऑनलाइन फार्मेसी के तेजी से बढ़ने, कथित तौर पर गलत छूट के तरीकों और बिना किसी रेगुलेटरी निगरानी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शेड्यूल H1 दवाओं की बिक्री पर गंभीर चिंता जताई. इस मामले पर रिएक्शन देते हुए, अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन (AIOCD) की राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस मुद्दे को सबसे ऊंचे स्तर पर उठाने के लिए केंद्रीय मंत्री का शुक्रिया अदा किया.

अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन के महासचिव राजीव सिंघल ने ईटीवी भारत से कहा, "हम मरीजों की सुरक्षा और नियामक नियमों के पालन पर असर डालने वाले एक जरूरी मुद्दे की ओर ध्यान दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी को धन्यवाद देते हैं." रेड्डी ने अपने पत्र में बिना किसी नियामक निगरानी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शेड्यूल H1 दवाओं की कथित बिक्री और वितरण पर भी रोशनी डाली.

गौरतलब है कि, हैदराबाद जिला केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के एक डेलीगेशन ने रेड्डी से मुलाकात की और यह मुद्दा उठाया. केमिस्ट्स की संस्था ने लगातार आरोप लगाया है कि कई ऑनलाइन मेडिसिन प्लेटफॉर्म मौजूदा दवा नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना सही सत्यापन के प्रिस्क्रिप्शन दवाएं (डॉक्टर या योग्य चिकित्सा पेशेवर द्वारा लिखित पर्ची) सप्लाई कर रहे हैं और ऐसा करके संवेदनशील दवाओं तक बिना नियंत्रण के पहुंच को आसान बना रहे हैं, और लाइसेंस वाले खुदरा दवा विक्रेताओं को दरकिनार कर रहे हैं.