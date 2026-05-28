'गड़बड़ियों की जिम्मेदारी मेरी', CBSE बोर्ड पुनर्मूल्यांकन विवाद पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, राहुल गांधी पर साधा निशाना
धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ियों की जिम्मेदारी ली है., उन्होंने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
By ANI
Published : May 28, 2026 at 1:25 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) मूल्यांकन प्रक्रिया (इवैल्यूएशन प्रोसेस) से जुड़ी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी ली है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों पर असर डालने वाली गड़बड़ियों के लिए जानबूझकर जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) और वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान छात्रों को होने वाली तकनीकी और पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए सीबीएसई हेडक्वार्टर में CBSE अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की.
बैठक के बाद बोलते हुए, प्रधान ने कहा कि बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के इवैल्यूएशन (मूल्यांकन प्रक्रिया) और री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के बारे में छात्रों की सभी चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रहा है.
धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक में कहा कि, वे यहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सीबीएसई 12वीं कक्षा का री-इवैल्यूएशन जल्द ही शुरू होने वाला है. सत्रह लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, और हमारे पास अट्ठानवे लाख आंसर शीट हैं. हर आंसर शीट में चालीस पेज हैं. इसलिए, लगभग चालीस करोड़ पेज स्कैन किए गए हैं."
मंत्री ने कहा कि यह पहली बार था जब सीबीएसई ने ऑन-स्क्रीन मार्किंग इवैल्यूएशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जिसे उन्होंने 'स्टूडेंट-सेंट्रिक' और दुनिया भर में माना जाने वाला सिस्टम बताया जिसका मकसद पारदर्शिता में सुधार करना है.
उन्होंने कहा, "यह पहली बार था जब सीबएसई ने इसका इस्तेमाल किया, और कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं. मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि इसका हल निकाल लिया जाएगा. हम इस पर काम कर रहे हैं. हम किसी भी छात्र के सवाल को बिना हल किए नहीं छोड़ेंगे."
प्रधान ने कहा कि आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट्स को सीबीएसई की तकनीकी टीम को सॉफ्टवेयर की समीक्षा करने और दिक्कतों को हल करने में मदद करने के लिए बुलाया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि वित्ता मंत्रालय के साथ बातचीत के बाद, चार पब्लिक सेक्टर बैंकों, एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक के पेमेंट गेटवे को सीबीएसई पोर्टल के साथ जोड़ा गया है ताकि छात्रों के लिए सिस्टम को और आसान बनाया जा सके.
प्रधान ने कहा, "छात्रों को होने वाली किसी भी दिक्कत की हम जिम्मेदारी लेते हैं और उसके लिए माफी मांगते हैं. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इन गड़बड़ियों के लिए जानबूझकर जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह CBSE के अंदर हो या बाहर, बख्शा नहीं जाएगा." मंत्री ने राजनीतिक पार्टियों से इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि छात्रों के बीच तनाव कम करना प्राथमिकता होनी चाहिए.
CBSE रिजल्ट में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए प्रधान ने कहा, "सीबीएसई ने पहले ही इस पर जिम्मेदारी से जवाब दिया है. मैं दोहराता हूं, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा. हालांकि, जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो बार-बार चुनाव हारने की वजह से उनकी मानसिक हालत अलग लग रही है.
प्रधान ने कहा कि, राहुल गांधी ने राफेल, ईवीएस और डिजिटल इंडिया का विरोध किया है. ऐसा लगता है कि वह भारत की वैज्ञानिक तरक्की के खिलाफ हैं. चूंकि मैंने इन गड़बड़ियों के लिए सरकार की तरफ से जिम्मेदारी ली है, इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय राजनीति न करें. हमारा मिलकर यह मकसद होना चाहिए कि छात्रों का मानसिक तनाव न बढ़े."
इस बीच, CBSE ने दोहराया कि OSM के लिए इस्तेमाल किए गए असली इवैल्यूएशन पोर्टल से कोई समझौता नहीं हुआ है. साथ ही उसने साफ किया कि सोशल मीडिया पर जो URL सर्कुलेट हो रहा है, वह सिर्फ सैंपल डेटा वाली एक टेस्टिंग साइट है और लाइव इवैल्यूएशन सिस्टम से लिंक नहीं है.
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए CBSE के तीन भाषा नियम पर केंद्र, NCERT से जवाब मांगा