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'गड़बड़ियों की जिम्मेदारी मेरी', CBSE बोर्ड पुनर्मूल्यांकन विवाद पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, राहुल गांधी पर साधा निशाना

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (फाइल फोटो) ( ANI )

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नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) मूल्यांकन प्रक्रिया (इवैल्यूएशन प्रोसेस) से जुड़ी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी ली है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों पर असर डालने वाली गड़बड़ियों के लिए जानबूझकर जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) और वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान छात्रों को होने वाली तकनीकी और पेमेंट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए सीबीएसई हेडक्वार्टर में CBSE अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के बाद बोलते हुए, प्रधान ने कहा कि बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के इवैल्यूएशन (मूल्यांकन प्रक्रिया) और री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के बारे में छात्रों की सभी चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रहा है. धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक में कहा कि, वे यहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सीबीएसई 12वीं कक्षा का री-इवैल्यूएशन जल्द ही शुरू होने वाला है. सत्रह लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, और हमारे पास अट्ठानवे लाख आंसर शीट हैं. हर आंसर शीट में चालीस पेज हैं. इसलिए, लगभग चालीस करोड़ पेज स्कैन किए गए हैं." मंत्री ने कहा कि यह पहली बार था जब सीबीएसई ने ऑन-स्क्रीन मार्किंग इवैल्यूएशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जिसे उन्होंने 'स्टूडेंट-सेंट्रिक' और दुनिया भर में माना जाने वाला सिस्टम बताया जिसका मकसद पारदर्शिता में सुधार करना है. उन्होंने कहा, "यह पहली बार था जब सीबएसई ने इसका इस्तेमाल किया, और कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं. मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि इसका हल निकाल लिया जाएगा. हम इस पर काम कर रहे हैं. हम किसी भी छात्र के सवाल को बिना हल किए नहीं छोड़ेंगे." प्रधान ने कहा कि आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट्स को सीबीएसई की तकनीकी टीम को सॉफ्टवेयर की समीक्षा करने और दिक्कतों को हल करने में मदद करने के लिए बुलाया गया है.