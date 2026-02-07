ETV Bharat / bharat

'इतिहास साक्षी है जो महिलाओं को आगे करता है वो निर्बल होता है...' सीआर पाटिल का राहुल गांधी पर तंज

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है.

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल
केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 2:15 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 4:41 PM IST

जयपुर : लोकसभा में बजट पर प्रधानमंत्री के जवाब नहीं देने को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है. पाटिल ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री को सदन में जवाब देना था, उसी दिन कांग्रेस ने ऐसा माहौल बना दिया कि कुछ भी हो सकता था.

पाटिल ने शनिवार को जयपुर में भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस की महिला सांसदों का प्रधानमंत्री की सीट पर पहुंच जाना दुर्भाग्यपूर्ण था और यह पहली बार ऐसा हुआ है. कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था. सीआर पाटिल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि जो महिलाओं को आगे करता है वो बिल्कुल निर्बल होता है. उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता है. लोकसभा सवाल पूछने और जवाब देने के लिए है इस तरह का कृत्य करने के लिए के लिए नहीं है.

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल (ETV Bharat Jaipur)

रवनीत बिट्टू को अपमानित किया : सीआर पाटिल ने कहा कि उस दिन सदन में कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया तो वहीं राहुल गांधी ने मंत्री रवनीत बिट्टू को अपमानित करने की चेष्टा की. एक पगड़ी धारी सरदार को अपमानित किया और उनका रास्ता रोका, यह गलत बात है. इस तरह से संसद में नहीं होता है. उन्होंने कहा कि टोका टोकी होती है सवाल पूछे जाते हैं, आप अपनी सीट पर खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाना ठीक नहीं था.

ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना बनेगी या नहीं कैबिनेट तय करेगी : वहीं, ईस्टर्न कैनल परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाए जाने को लेकर उन्हें कहा कि ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना बनेगी या नहीं यह कैबिनेट तय करेगी. उन्होंने यमुना जल समझौते को लेकर कहा कि 77 हजार करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का प्रोजेक्ट राजस्थान में पहली बार आ रहा है. केंद्र सरकार कितना पैसा देगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देगी यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितना पानी मिलेगा यह महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा. महत्वपूर्ण योजना जल्दी पूरी हो लोगों को पानी मिलना चाहिए. राजस्थान में सबसे कम पानी है, लेकिन आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा पानी राजस्थान के पास होगा. हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौते को लेकर एमओयू हो चुका है. डीपीआर बनना शुरू हो चुकी है. सरप्लस पानी है जो राजस्थान आएगा. राजस्थान के मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं.

निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड बनाया : केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने बजट को लेकर कहा कि निर्मला सीतारमण ने देश में एक रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 9 बार बजट पेश किया है और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया है. कांग्रेस के समय 2014 में भारत दुनिया के 11वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग, खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज में काम किया जा रहा है. देश में सात स्पेशल रेल कॉरिडोर विकसित किया जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी जैसे जिले शामिल किए गए हैं. हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जा रहा है, इसके अलावा हर जिले में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं.

जल जीवन मिशन के तहत अब तक 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया जा रहा है. पहले महिलाएं कई कई मील चलकर पानी लातीं थी, लेकिन अब उस चीज से छुटकारा दिया गया है. महिलाओं को घरों में ही पानी मिल रहा है और लोगों का समय बच रहा है. कस्टम में भी सुधार किया गया है. 10 लाख रुपए तक के माल पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. इससे छोटे उद्यमी अपना माल बाहर निर्यात कर सकते हैं. इसके अलावा 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. किसानों को 6000 सालाना सहायता राशि दी जा रही है.

