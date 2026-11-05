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वाराणसी में चिराग पासवान बोले- "गठबंधन नहीं बना तो पार्टी संभवत: 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी"

वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान गुरुवार को वाराणसी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया. यह जनसभा वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में आयोजित की गई थी. उन्होंने मंच से कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला. विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं बना तो लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) संभवत: 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी.

वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Video credit: ETV Bharat)





जनसभा में चिराग पासवान ने कहा कि भारत जैसा देश जहां हमारा संविधान हमें यह आजादी देता है कि कोई व्यक्ति देश के किसी कोने में चुनाव लड़ सकता है. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए. नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वह सबसे आगे रहकर लोगों को अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम करे, ना कि अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं से उनके हक को छीनने का काम करें.

वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरा केंद्र में गठबंधन है. मेरा बिहार में एनडीए सरकार के साथ गठबंधन है और हम लोगों ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है. मेरे विधायक वहां पर हैं. मेरे दो विधायक नागालैंड में भी हैं. उन्होंने कहा कि अभी हमारी औपचारिक वार्ता नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी सहमति बन जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि सहमति नहीं बन पाती है तो संभवत: लोक जनशक्ति पार्टी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में उतारने का काम करेगी. वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Photo credit: ETV Bharat) कांग्रेस सपा पर बोल हमला : उन्होंने कहा कि हम जाति धर्म के नाम पर समाज को नहीं बांटते और मैं इसका समर्थन कभी नहीं करता. अखिलेश यादव को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस सेनापति की भूमिका निभाएं और सेना का मार्गदर्शन करें. उन्होंने कहा कि इनको हार का डर है या पार्टी के प्रदर्शन की चिंता? इन्हें महाराष्ट्र की तरह यह डर हो गया है कि लोकसभा में तो इन्होंने वोट हासिल कर लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता उनका साथ नहीं देगी. उन्होंने कहा कि हम जाति धर्म के नाम पर समाज को नहीं बांटते और मैं इसका समर्थन कभी नहीं करता. अखिलेश यादव को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस सेनापति की भूमिका निभाएं और सेना का मार्गदर्शन करें. उन्होंने कहा कि इनको हार का डर है या पार्टी के प्रदर्शन की चिंता? इन्हें महाराष्ट्र की तरह यह डर हो गया है कि लोकसभा में तो इन्होंने वोट हासिल कर लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता उनका साथ नहीं देगी.