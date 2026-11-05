वाराणसी में चिराग पासवान बोले- "गठबंधन नहीं बना तो पार्टी संभवत: 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी"
वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में गुरुवार को जनसभा का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:03 PM IST
वाराणसी : केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान गुरुवार को वाराणसी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया. यह जनसभा वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में आयोजित की गई थी. उन्होंने मंच से कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला. विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं बना तो लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) संभवत: 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी.
जनसभा में चिराग पासवान ने कहा कि भारत जैसा देश जहां हमारा संविधान हमें यह आजादी देता है कि कोई व्यक्ति देश के किसी कोने में चुनाव लड़ सकता है. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए. नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वह सबसे आगे रहकर लोगों को अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम करे, ना कि अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं से उनके हक को छीनने का काम करें.
उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरा केंद्र में गठबंधन है. मेरा बिहार में एनडीए सरकार के साथ गठबंधन है और हम लोगों ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है. मेरे विधायक वहां पर हैं. मेरे दो विधायक नागालैंड में भी हैं. उन्होंने कहा कि अभी हमारी औपचारिक वार्ता नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी सहमति बन जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि सहमति नहीं बन पाती है तो संभवत: लोक जनशक्ति पार्टी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में उतारने का काम करेगी.
#WATCH वाराणसी, उत्तर प्रदेश: विधानसभा चुनाव न लड़ने के अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, “एक नेता के तौर पर, आपको सबसे आगे रहकर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी बनती है। अखिलेश यादव का यह बयान कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन शपथ लेंगे काफी हैरान करने वाला है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने झूठ फैलाकर वोट हासिल किए। लेकिन अब उन्हें शायद इस बात की चिंता है कि विधानसभा चुनाव में मतदाता उनका साथ नहीं देंगे...”— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2026
काशी की जनता देगी मौका : उन्होंने बनारस को लेकर कहा कि यहां की जनता ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया है. उन्होंने कहा कि जो लोग बनारस के विकास की बात करते हैं उन्हें यूपी की जनता ने मौका दिया, लेकिन उन्होंने आज तक बनारस के विकास के बारे में नहीं सोचा. इस दौरान जनसभा में पहुंचे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला.
इस दौरान एक पार्टी कार्यकर्ता ने कहा कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर ने बिहार, झारखंड और नागालैंड में अपना प्रदर्शन किया. इस तरीके से अब यह हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में लैंड कर चुका है और यहां पर भी अपना जलवा विधानसभा चुनाव में दिखाएगा. उन्होंने कहा कि हमारे नेता का जादू पूरे देश में चलता है. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज हमारे नेता ने मंच से हम सभी को साथ लाने की बात कही है.
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