उड़ान नहीं भर पाया चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर, आया टेक्निकल इश्यू

बेतिया में चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर खराब हो गया. इसके कारण एफसीआई ग्राउंड में लगभग 1 घंटे तक चिराग पासवान को इंतजार करना पड़ा.

Chirag Paswan helicopter
चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 7, 2025 at 1:44 PM IST

बेतिया: शुक्रवार को चनपटिया विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे. जनसभा को संबोधित करने के बाद जब वह वापसी के लिए हेलीकॉप्टर में बैठे तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई और लगभग 1 घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ा.

खराब हुआ चिराग का उड़नखटोला: चनपटिया के एफसीआई ग्राउंड में चिराग पासवान ने जनसभा थी. जनसभा के बाद जब वह हेलीकॉप्टर से दिल्ली वापसी के लिए बैठे तो उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं हुआ. जानकारी के अनुसार टेक्निकल इश्यू के कारण चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर लगभग 1 घंटे तक उड़ान नहीं भर पाया.

देखें वीडियो

1 घंटे बाद हुए रवाना: उन्हें हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहने पड़ा. पूरे एक घंटे चिराग अपने हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहे और 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद हेलीकॉप्टर की समस्या दूर हुई. जिसके बाद चिराग पासवान चनपटिया के एफसीआई ग्राउंड से रवाना हो सके.

Chirag Paswan helicopter
चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर खराब (ETV Bharat)

वंदे मातरम अभियान की चिराग ने की तारीफ: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, भाजपा उम्मीदवार उमाकांत सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे.चिराग पासवान ने बताया कि पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए की सरकार बन गई है. बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी. वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीजेपी के वंदे मातरम अभियान का स्वागत किया है. उन्होंने कहा की हर इंसान को वन्दे मातरम बोलना चाहिए यह गर्व की बात है. किसी मुसलमान को इससे परेशानी नहीं है.

"बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया है और जो जानकारी आ रही है उससे स्पष्ट है कि आगामी 14 नवंबर को बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है. इसमें कोई संदेश नहीं है. वंदे मातरम अभियान से देश एक सूत्र में बंधेगा."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

Chirag Paswan helicopter
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (ETV Bharat)

दूसरे चरण का प्रचार : मंच से चिराग पासवान ने आह्वान करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री की सोच वाली सरकार, नीतीश कुमार के अनुभव वाली सरकार, जीतनराम मांझी के समर्थन वाली सरकार, उपेंद्र कुशवाहा के साथ वाली सरकार और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वाली सरकार जरूरी है. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को 22 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है. इसके लिए जोर-शोर से प्रचार हो रहा है.

