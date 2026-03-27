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पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कटौती से जनता को कैसे मिलेगी राहत? केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने समझाया पूरा गणित

केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा जनता का ध्यान रखते हैं.

Petrol Diesel Excise Duty Cut
केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 27, 2026 at 8:18 PM IST

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Updated : March 27, 2026 at 8:31 PM IST

3 Min Read
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अनामिका रत्ना

नयी दिल्लीः पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) में 10 रुपये की बड़ी कटौती के बाद देश में राजनीतिक पारा चढ़ गया है. विपक्ष द्वारा इस कदम को 'चुनावी स्टंट' करार दिए जाने के बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने न केवल विपक्ष के आरोपों को खारिज किया, बल्कि इस कटौती के पीछे की गणित को भी विस्तार से समझाया.

जनता को फायदा पहुंचाना है लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने विपक्ष के उन दावों पर पलटवार किया जिनमें कहा जा रहा था कि पेट्रोल पंपों पर कीमतें तुरंत कम नहीं हुई हैं. मंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए यह एक रणनीतिक कदम है. उन्होंने कहा, "भले ही पेट्रोल पंप (डायरेक्ट आउटलेट) पर तुरंत कीमत कम न दिखे, लेकिन इस कटौती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब ऑयल कंपनियां कीमतें बढ़ाने से बचेंगी."

केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा. (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल के बावजूद सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर कंपनियों के घाटे को कम किया है. इससे कहीं न कहीं जनता को अप्रत्यक्ष फायदा जरूर पहुंचेगा, क्योंकि यदि कंपनियां कीमतें बढ़ातीं तो महंगाई का बोझ आम आदमी पर ही पड़ता. उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद ही है जनता की जेब पर बोझ कम करना, चाहे वो सीधा हो या अप्रत्यक्ष.

पीएम मोदी जनता का रखते हैं ध्यान

केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा जनता का ध्यान रखते हैं. उन्होंने कहा कि चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो या युद्ध के कारण उपजा वर्तमान संकट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर कठिन परिस्थिति में देश की जनता की सुरक्षा और हितों को सर्वोपरि रखा है. उनकी सरकार का मुख्य ध्येय आपदा के समय आम आदमी पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और जन-कल्याण सुनिश्चित करना है.

क्या है पूरा विवाद ?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर भी 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी घटाने का एलान किया. विपक्ष का तर्क था कि जब 2014 में भाजपा ने 30 पेट्रोल का वादा किया था, तो आज 100 के पार कीमतों के बीच 10 की कटौती केवल एक 'चुनावी लॉलीपॉप' है. विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता था, तब सरकार ने टैक्स क्यों नहीं घटाया?

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Last Updated : March 27, 2026 at 8:31 PM IST

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