केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली के संरक्षण के लिए केंद्र की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई
भूपेंद्र यादव ने अरावली क्षेत्र से अपने गहरे निजी जुड़ाव पर ज़ोर दिया और इसके संरक्षण के लिए केंद्र की पक्की प्रतिबद्धता को दोहराया.
Published : January 14, 2026 at 8:52 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को अरावली क्षेत्र के संरक्षण के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की. अरावली की पहाड़ियां और पहाड़ियां भारत की कुछ सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाएं को दिखाती हैं, जो दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं.
‘नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इको-रिस्टोरेशन ऑफ द अरावली लैंडस्केप: स्ट्रेंथनिंग द अरावली ग्रीन वॉल’ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने 37 जिलों में उनकी अहमियत को पहचाना है, और उत्तरी इलाकों में रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए एक कुदरती रुकावट के तौर पर उनकी पर्यावरणीय भूमिका पर ज़ोर दिया है, साथ ही जैव विविधता को बचाने और वॉटर रिचार्ज को बढ़ाने में भी उनके योगदान पर ज़ोर दिया है.
यहां 'अरावली ग्रीन वॉल' को मजबूत करते हुए, मंत्री ने अरावली क्षेत्र से अपने गहरे निजी जुड़ाव पर जोर दिया और इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार की पक्की प्रतिबद्धता को दोहराया. अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय ( UNCCD) के तहत भारत की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि पर पारिस्थितिक को बहाल किया जाएगा.
मंत्री ने कहा, “इस पहल के तहत अरावली क्षेत्र में 6.45 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि की पहचान की गई है और गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में 27 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हरियाली का काम शुरू किया गया है. अरावली के 29 जिलों के वन मंडल अधिकारी इस परियोजना को लागू कर रहे हैं. इसमें सूखे इलाकों के अनुकूल देसी पौधों का रोपण किया जा रहा है.’’
एक संरक्षण फैसले को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में नौरंगपुर से नूह तक फैली अरावली की लगभग 97 स्क्वायर किलोमीटर राजस्व जमीन, जो बहुत खराब हो चुकी है, को पेड़ लगाने के लिए पहचाना गया है और बेहतर सुरक्षा और मैनेजमेंट के लिए हरियाणा राज्य ने इसे संरक्षित वन भी घोषित किया है.
उन्होंने इसे स्वतंत्रता के बाद अरावली की रक्षा और वनीकरण के लिए एक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप बताया, जो प्रधानमंत्री के विजन और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सक्रिय समर्थन से संभव हुआ.
क्षेत्र के पारिस्थितिकी और ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए यादव ने कहा कि अरावली देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को आश्रय दिया है. यादव ने कहा कि अरावली पारिस्थितिकी तंत्र चार टाइगर रिज़र्व और 18 संरक्षित एरिया से सुरक्षित है, जबकि जहां भी ज़रूरत है, वहां और भी पर्यावरण-अनुकूल उपाय किए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि भारत ने वन्यजीव संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व किया है, यह देखते हुए कि देश दुनिया की सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से पांच का घर है और वैश्विक बाघ आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा भारत में है, जो लगातार बढ़ रही है.
उन्होंने कहा कि पिछले दो से तीन सालों में अरावली इलाके में हज़ारों हेक्टेयर जमीन को ठीक किया गया है और सरकार परिस्थितिकी को डेवलपमेंट के सेंटर में रखते हुए इस काम को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि आज भारत में पारिस्थितिक स्थिरता और आर्थिक उम्मीदों के बीच बैलेंस बनाने के लिए एक मज़बूत और संतुलित तरीका है. उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में अरावली और ऐसे ही पारिस्थितिकी प्रणालियों को ठीक करने और बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है.
मंत्री ने उद्घाटन सत्र के दौरान सांकला फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई “अरावली लैंडस्केप का इको-रेस्टोरेशन” शीर्षक वाली एक रिपोर्ट भी जारी की.
कॉन्फ्रेंस में जारी की गई रिपोर्ट, नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डेज़र्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन के तहत मिनिस्ट्री के ‘अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट’ को मज़बूत करने के लिए एक वैज्ञानिक, समुदाय द्वारा संचालित और मापनीय फ्रेमवर्क देती है.
इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बहालीकी कोशिशें भूदृश्य-पैमाने, डेटा के आधार पर, समुदाय-आधारित और इन दोनों क्षेत्रों की होनी चाहिए, और यह भी ध्यान दिया गया है कि इस इलाके में गिरावट और पारिस्थितिक दबाव के स्तर को देखते हुए अलग-अलग दखल अब काफ़ी नहीं हैं.
कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी बनाने वाले, जंगल के अधिकारी, एक्सपर्ट, प्रैक्टिशनर और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि अरावली रेंज के इकोलॉजिकल महत्व और इसे ठीक करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए.
अपने भाषण में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार ने अरावली की बहाली के लिए एक बड़े, लोगों पर ध्यान देने वाले तरीके से पॉलिसी विज़न को ठोस कामों में बदलने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.
उन्होंने अरावली को एक जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में देखने के महत्व पर ज़ोर दिया, जो रोज़ी-रोटी से गहराई से जुड़ा हुआ है. वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहल सिर्फ़ पेड़ लगाने के लक्ष्यों से आगे बढ़कर, 'मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम' के हिसाब से पौधों के बचने, पारिस्थितिक तौर पर सही होने और लंबे समय तक चलने वाले असर पर ज़ोर देना चाहिए.
हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अरावली रेंज को दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन सिस्टम में से एक और उत्तर-पश्चिमी भारत के लिए एक ज़रूरी जैव विविधता हॉटस्पॉट बताया. उन्होंने रेगिस्तान बनने से रोकने, खास पेड़-पौधों और जानवरों की देखभाल करने और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने में इसकी अहमियत पर ज़ोर दिया.
