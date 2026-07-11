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पॉक्सो केस में जमानत मिलने के बाद बंडी भागीरथ चेरलापल्ली जेल से रिहा

चेरलापल्ली (तेलंगाना) : पॉक्सो केस में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को शुक्रवार को चेरलापल्ली जेल से रिहा कर दिया गया. गुरुवार को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद, जेल अधिकारियों ने भागीरथ को शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे पर रिहा कर दिया.

मालूम हो कि पेटबशीराबाद पुलिस ने 16 मई को एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में भागीरथ को गिरफ्तार किया था.

कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें चेरलापल्ली जेल में शिफ्ट कर दिया गया था और वे वहां रिमांड कैदी के तौर पर रहे थे. इससे पहले हाई कोर्ट ने उन्हें 20 जून को अंतरिम ज़मानत दी थी ताकि वे अपनी परीक्षा दे सकें, लेकिन उन्हें 25 जून को वापस जेल भेज दिया गया था. हाल ही में, भागीरथ के वकीलों ने स्थायी जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.