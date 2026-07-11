पॉक्सो केस में जमानत मिलने के बाद बंडी भागीरथ चेरलापल्ली जेल से रिहा
पॉक्सो मामले में जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को जेल से रिहा कर दिया गया है.
Published : July 11, 2026 at 1:04 PM IST
चेरलापल्ली (तेलंगाना) : पॉक्सो केस में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को शुक्रवार को चेरलापल्ली जेल से रिहा कर दिया गया. गुरुवार को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद, जेल अधिकारियों ने भागीरथ को शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे पर रिहा कर दिया.
मालूम हो कि पेटबशीराबाद पुलिस ने 16 मई को एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में भागीरथ को गिरफ्तार किया था.
कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें चेरलापल्ली जेल में शिफ्ट कर दिया गया था और वे वहां रिमांड कैदी के तौर पर रहे थे. इससे पहले हाई कोर्ट ने उन्हें 20 जून को अंतरिम ज़मानत दी थी ताकि वे अपनी परीक्षा दे सकें, लेकिन उन्हें 25 जून को वापस जेल भेज दिया गया था. हाल ही में, भागीरथ के वकीलों ने स्थायी जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
मामले की सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी, जिसमें 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड, जांच में सहयोग और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश शामिल था. बॉन्ड भरने के बाद भागीरथ को जेल से रिहा कर दिया गया.
बता दें कि इस मामले ने तेलंगाना में राजनीतिक टकराव भी शुरू हो गया था. उस समय, भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने भागीरथ के खिलाफ कार्रवाई में देरी की और उसे गिरफ्तार करने में लगे समय के हालात पर सवाल उठाया था.
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